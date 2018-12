A lo largo del año 2018, distintos políticos y autoridades protagonizaron diversos momentos de tensión y discusiones de forma pública. Este es un resumen de los casos más recordados.

—Daniel Salaverry vs. Fuerza Popular—

El punto de quiebre para que el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, marque distancia de su bancada ocurrió el 22 de octubre al anunciar que había solicitado licencia temporal como integrante de Fuerza Popular con el fin de mantener su imparcialidad. Ello luego de conocerse la fuga del ex juez César Hinostroza, hoy detenido en España. A partir de ahí vinieron distintos momentos de tensión con legisladores de fujimorismo.



Uno fue con Rosa Bartra cuando se estaba votando el levantamiento de la reserva del informe final de la Comisión Lava Jato. La parlamentaria pedía que el documento se entregue a cada legislador para que se mantenga en reserva, pero Salaverry indicó que ese no fue el acuerdo en la Junta de Portavoces. Ella siguió reclamando desde su escaño y el titular del Legislativo le respondió: “Puede gritar toda la mañana si usted quiere”. Luego, mientras conversaba con Yeni Vilcatoma, tercera vicepresidenta, Salaverry expresó su molestia con Bartra: “Me tiene hasta acá”.

El más reciente desencuentro ocurrió el último viernes 21 en la sesión del Consejo Directivo, donde Salaverry no cedió a pedidos fujimoristas en su decisión de autorizar la creación de nuevas bancadas. Durante la reunión, el presidente del Congreso discutió con Alejandra Aramayo, a quien le pidió que no sea “prepotente”. En otro momento, le dijo a Luz Salgado: “…Aquí no estamos en el local del partido [Fuerza Popular] y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. Aprenda a respetar”. Salgado respondió que solo había pedido orden y acusó un “maltrato”.

—Peruanos por el Kambio vs. César Villanueva—

Luego de haber mencionado en una conferencia de prensa en Ica que el Gobierno no tenía bancada, ni partido, el primer ministro César Villanueva aseguró en una entrevista con El Comercio el 9 de diciembre que existe “un divorcio, no solamente con un partido, sino con todos”.



Estas palabras no cayeron nada bien en los legisladores del oficialista Peruanos por el Kambio (Ppk). El vocero de esta bancada, Jorge Meléndez, consideró que Villanueva ya cumplió su ciclo en el Gabinete. Su colega Gilbert Violeta afirmó que las palabras del presidente del Consejo de Ministros demostraban que este “está reconociendo que ha fracasado en su misión de diálogo”, y que por tanto se requeriría de su relevo. Mercedes Araoz aseveró que "la relación con el primer ministro [César Villanueva] no existe porque él no quiere”, mientras que Carlos Bruce dijo por entonces que “la bancada hace seis meses que no le ve la cara al primer ministro”.

Villanueva respondió que tomaba las críticas de Meléndez como “una opinión más” y posteriormente manifestó que “las puertas están absolutamente abiertas” para (PpK). El presidente Martín Vizcarra ha asegurado que el primer ministro continuará trabajando a su lado.

— Fiscales del equipo Lava Jato vs. Pedro Chávarry—

El pasado 2 de agosto, el fiscal José Domingo Pérez aseveró que Pedro Chávarry —cuestionado por sus audios con el ex juez César Hinostroza y sindicado como parte de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto— no estaba éticamente habilitado para ser titular del Ministerio Público.



Otro momento en el que Pérez volvió a cuestionar a Chávarry fue luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara prisión preventiva para Keiko Fujimori. En las audiencias, el fiscal había señalado que una de las estrategias de la presunta organización criminal que se habría instalado dentro de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) era controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público. “…Lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación”, aseveró Pérez.

Además, hace unos días, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, denunció que el grupo de fiscales que encabeza es “permanentemente hostilizado” desde el propio Ministerio Público por la investigación a Keiko Fujimori por lavado de activos.

Por su parte, Pedro Chávarry aseveró que “en cualquier momento” puede remover al fiscal Pérez. Asimismo, la semana pasada se conoció que ha pedido información respecto a las investigaciones a cargo del Equipo Especial. “Necesitamos fiscales proactivos, fiscales que trabajen, que no salgan a los medios solamente para hacerse conocidos con la desgracia de otras personas”, afirmó en la ceremonia de inauguración de una nueva cámara Gesell en Lima Norte.

—Martín Vizcarra vs. Congreso de la República—

A inicios de octubre, el presidente Martín Vizcarra dio a conocer su posición en contra de la reforma constitucional referida a la bicameralidad que su Gobierno había planteado, puesto que aseguró que la propuesta fue “desnaturalizada” por el Congreso.



Las críticas vinieron desde el propio oficialismo. Gilbert Violeta, por entonces vocero de PpK, manifestó sus discrepancias señalando en Twitter: “Las reformas son un proceso dinámico sujetas a debate y consenso. Y así lo hicimos. Nuestro trabajo en nombre del oficialismo fue arduo y coordinado”. Por su parte, desde Fuerza Popular, Luz Salgado sostuvo que la bicameralidad “nunca le interesó” al mandatario, a diferencia de la no reelección inmediata de congresistas. Jorge del Castillo, del Apra, se preguntó que el primer ministro César Villanueva y el titular de Justicia, Vicente Zeballos, renunciarían a sus cargos al haber sido “desautorizados” por Vizcarra.

—Kenji Fujimori y sus ‘avengers’ vs. Fuerza Popular—

Tras una serie de desencuentros entre Kenji Fujimori (hoy suspendido) y la bancada de Fuerza Popular, la gota que derramó el vaso ocurrió el 21 de diciembre del 2017, cuando él y otros nueve colegas que entonces aún pertenecían al grupo parlamentario se abstuvieron en la votación sobre el pedido de vacancia contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.



Ante ello, se inició un proceso disciplinario interno y el comité encargado decidió expulsar a Fujimori, Bienvenido Ramírez y Maritza García. Sin embargo, a la espera de la ratificación de la medida en el pleno del grupo parlamentario la respuesta de estos y de otros siete miembros de bloque denominado ‘avengers’ fue renunciar.

“…Hemos sido atropellados, víctimas de manera constante por parte de la cúpula de Fuerza Popular”, aseveró Kenji Fujimori al anunciar la renuncia. Entre las reacciones desde la bancada, Héctor Becerril replicó: “Es preferible quedarnos con un número menor, pero cohesionados, a tener gente que, desde adentro, complota contra su misma casa […] Si ellos han elegido a Kenji, seguramente se merecen que Kenji sea su líder”, expresó.

—Alan García y el Apra vs. Carlos Morán—

Luego de que Uruguay le negara el asilo solicitado, el ex presidente Alan García aseveró que un vehículo policial que custodiaba su vivienda en Miraflores era en realidad una unidad que realizaba interceptaciones telefónicas. Haciendo eco de esa sospecha, congresistas del Apra y Fuerza Popular presentaron una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán. Su admisibilidad está pendiente de votación en el pleno del Parlamento.



Morán ha rechazado las acusaciones y aseverado que el vehículo es de monitoreo, seguridad y prevención de conflictos sociales. “No tenemos nada que ocultar. Me sigue sorprendiendo esa actitud de victimizarse ante la opinión pública. En la Policía Nacional, en el gobierno del presidente Vizcarra no hay ninguna práctica ilegal. Es más, estamos decididos a luchar contra la corrupción. Y esto nos indigna”, respondió.

—Pedro Chávarry vs. Pablo Sánchez—

El fiscal supremo Pablo Sánchez —quien anteriormente ha considerado que Pedro Chávarry debe apartarse del cargo de fiscal de la Nación— ha manifestado en los últimos días que este último no es investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto “únicamente porque él no lo permite”.



La posición se enmarca en un informe de la fiscal provincial del Callao Sandra Castro, que incluye a Chávarry como parte de la denominada organización criminal. Sánchez —a quien se han derivado otras pesquisas sobre el tema— ha afirmado que aún no hay respuesta formal del fiscal de la Nación sobre su eventual inhibición y la posibilidad de que sea investigado.

Por su parte, Chávarry ha asegurado que es “falso” que el documento original de informe de Castro esté en su despacho. “El documento original está en su poder desde agosto pasado y pudo haber iniciado investigación desde entonces, debido a que, el 1 de agosto 2018, el suscrito se excusó del conocimiento de la carpeta fiscal 119 que contiene la investigación relacionada a estos hechos”, sostuvo.

—Yeni Vilcatoma vs. Úrsula Letona—

El último 28 de noviembre, la congresista Úrsula Letona renunció a Fuerza Popular. Esto ocurrió un día después de que Yeni Vilcatoma pidiera que la bancada expulsara a Letona, afirmando que esta no tuvo una conducta proba y que habría usado “todo su poder” para archivar la moción de la Comisión de Fiscalización que planteaba investigar presuntas irregularidades en Prom-Perú.



Letona sostuvo que su renuncia busca evitar que “quienes tienen intereses personales no encuentren en mí ni una excusa para generar conflictos internos”.

—Fernando Olivera vs. Mauricio Mulder—

Este tenso encuentro ocurrió durante la presentación de Fernando Olivera en la Comisión Lava Jato. Mauricio Mulder, legislador de Apra, había preguntado al ex parlamentario y ex ministro en el gobierno del hoy prófugo Alejandro Toledo por si había visto indicios de corrupción en ese régimen.



En un momento de la discusión, Olivera mencionó: “Ya discutí con su jefe (en alusión a Alan García). Mulder respondió: “Podrá usted haber discutido, pero ahora discuta conmigo o no tiene los pantalones. En todo caso, el jefe del señor Olivera cobró 20 millones de dólares. ¿O no cobró?”.

—Yonhy Lescano vs. Rosa Bartra—

Este tenso momento se dio el 7 de noviembre en el pleno del Congreso, durante el debate del informe en mayoría de la Comisión Lava Jato. Incluso, por el incidente, se tuvo que suspender la sesión por unos minutos.



Lescano afirmó que el grupo investigador fue integrado por personas “que son juez y parte”. Agregó que su presidenta Rosa Bartra era “subordinada” de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, quien cumple con una orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos.

Bartra calificó de “cobarde” la alusión y pidió que Lescano retire lo mencionado.

BONUS TRACK

—Versus electoral—

De cara a las elecciones por la alcaldía de Lima, durante un debate en Canal N, un momento álgido llegó cuando Luis Castañeda Pardo (candidato de Solidaridad Nacional) le preguntó a Manuel Velarde (candidato de Siempre Unidos) qué haría frente a la corrupción.



“Voy a investigar a tu papá, eso es algo concreto que voy a hacer”, expresó Velarde refiriéndose al saliente alcalde capitalino Luis Castañeda Lossio. “No tiene propuestas concretas, el tema de fiscalizar a la gestión anterior es un procedimiento regular, auditorías y todo. Y yo también las voy a hacer. Entonces, ¿cuál es su ventaja diferencial, señor? No tiene”, replicó Castañeda Pardo tras verse sorprendido con lo mencionado por su contendor.

En los debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los postulantes Ricardo Belmont (Perú Libertario) y Alberto Beingolea (PPC), así como en otra oportunidad Jaime Salinas (Alianza Para el Progreso) y Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional) fueron protagonistas de polémicos frente a frente.