A fines del 2024, la justicia peruana ordenó la cancelación de la inscripción política de la “Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O)” que encabezaba el etnocacerista. Ahora, bajo una asociación, Humala Tasso se ha registrado como presidente de la misma, de acuerdo a documentos obtenidos por El Comercio.

El sentenciado por el “Andahuaylazo” es acompañado en su Consejo Directivo por Delmer Adwer Chino Vivas (vicepresidente), Ricardo Repetto Andrade (secretario de Organización), Mariella Montes Sánchez de Delgado (secretaria de Economía), Freddy Gavancho Herrera (secretario de Deportes y Camaradería), Jesús Gonzalo Barboza Cruz (secretario de Asuntos Jurídicos), y Carmen Rosa Huidobro (secretario de Actas y Archivos Históricos).

Según los registros, la asociación A.N.T.A.U.R.O fue constituida el 15 de mayo de 2026, su asamblea se realizó el 2 de junio de este año, mientras que su registro ante Sunarp fue la quincena de ese mismo mes.

De acuerdo al documento, en la asamblea se acordó que para el cumplimiento de sus fines, podrán “establecer sedes, filiales y oficinas descentralizadas en cualquier parte del territorio nacional o en el extranjero, previo acuerdo del Consejo Directivo”.

ANTAURO HUMALA REGISTRA ASOCIACIÓN A.N.T.A.U.R.O ANTE SUNARP

¿Qué busca la nueva asociación y quiénes son realmente sus integrantes?

De acuerdo a la partida de inscripción ante la Sunarp, la Asociación A.N.T.A.U.R.O tendrá como fines y objetivos, operar “bajo la Constitución y las leyes”.

Por ello, registraron que la constitución es con carácter “estrictamente cultural, social y académico para promover el estudio, investigación y difusión de la herencia histórica, cultural y espiritual del Tawantinsuyo como parte de la identidad nacional peruana, en el marco del respeto a la unidad y soberanía”.

Antauro Humala , quien fue elegido como presidente de la Asociación A.N.T.A.U.R.O para el período 2023-2029, fue condenado por el asesinato de cuatro policías durante el ‘andahuaylazo’, en el 2005.

Cumplió 17 años y 7 meses de prisión de los 19 años de cárcel a los que fue sentenciado por los delitos de homicidio simple, secuestro agravado, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, en agravio del Estado y un grupo de efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría de Andahuaylas.

ANDAHUAYLAS, 3 DE ENERO DEL 2005 CASO ANDAHUAYLAZO. ANTAURO HUMALA (C), LIDER DEL MOVIMIENTO ETNOCACERISTA, SE RECORRE LA CIUDAD JUNTO A SUS RESERVISTAS. SE ESPERA UNA POSIBLE ENTREGA DE ARMAS, EN LA PLAZA PRINCIPAL, QUE NO SE REALIZA. UN ETNOCACERISTA MURIO MIENTRAS OTROS DOS SE ENCUENTRAN HERIDOS. LOS ETNOCACERISTAS TOMARON LA COMISARIA DE LA ZONA EL PASADO 1 DE ENERO. FOTO: LINO CHIPANA / EL COMERCIO / LINO CHIPANA

El mayor del Ejército (r) -junto a su hermano Ollanta Humala- también protagonizó el levatamiento armado de Locumba contra el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

Tras quedar en libertad, en octubre del 2022, se involucró en la vida política y buscó la inscripción de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) mediante la que buscó ser candidato presidencial.

Si bien, el etnocacerista no figuraba como miembro del Comité, encabezaba la organización política luego de que fuera reconocida como tal e inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), en diciembre del 2023.

Sin embargo, la vida política de dicho partido no duró mucho, puesto que a pedido de la Fiscalía de la Nación, fue declarado ilegal por la Corte Suprema. Esto, luego de determinar que Humala Tasso, como militante y cara visible del partido, había vertido anuncios y opiniones antidemocráticas y contra el orden constitucional, y pese a ello no había sido sancionado o frenado por la agrupación política.

De acuerdo al registro de Sunarp, como presidente de la Asociación A.N.T.A.U.R.O, Humala Tasso podrá representar legalmente a su entidad ante toda persona natural o jurídica, entidades públicas o privadas, autoridades políticas, administrativas, policiales, municipales, tributarias (Sunat), judiciales, a nivel nacional e internacional.

ANTAURO HUMALA REGISTRA ASOCIACIÓN A.N.T.A.U.R.O ANTE SUNARP

Delmer Adwer Chino Vivas, elegido vicepresidente de la asociación, es un técnico en informática que en su momento fue detenido y procesado por presuntos delitos de rebelión, homicidio calificado, secuestro y sustracción o arrebato de armas de fuego, según documentos judiciales.

De acuerdo a su propia declaración ante la fiscalía, era parte de la escuela del Movimiento Reservista Peruano y viajó de Lima a Andahuaylas para una “conferencia” que ofrecería Antauro Humala en enero del 2005. Fue detenido en la plaza de Andahuaylas.

“Que, el día cuatro de Enero, aproximadamente, a las veintidós horas fue detenido cuando estaba observando la salida de Antauro Humala de la Municipalidad de Andahuaylas, pero como estaba con los manifestantes lo detuvieron”, se indica en la sentencia del andahuaylazo contra Humala Tasso.

Ricardo Repetto Andrade, Secretario de Organización de la Asociación A.N.T.A.U.R.O es hijastro del etnocacerista y quien lo estuvo acompañando durante sus viajes al interior previo a la campaña de las Elecciones Generales del 2026, cuando Antauro decidió apoyar la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino de Juntos por el Perú.

Fue candidato al Congreso en las Elecciones Generales del 2021, por la Alianza Unión por el Perú, pero no tuvo éxito. En el 2020 fue denunciado por golpear a uno de sus compañeros de labores cuando trabajaba en el despacho del excongresista Ali Mamani Barriga de Unión por el Perú.

Mariella Montes Sánchez de Delgado, quien participa activamente de las reuniones lideradas por el etnocacerista fue designada Secretaria de Economía; mientras que Freddy Gavancho Herrera, quien en su momento fue vinculado a Alexis Humala -hermano de Antauro- fue designado Secretario de Deportes y Camaradería. Jesús Gonzalo Barboza Cruz, uno de los abogados del etnocacerista y quien fue abogado del partido A.N.T.A.U.R.O en el proceso de disolución por ilegalidad, fue designado Secretario de Asuntos Jurídicos.

Finalmente, Carmen Rosa Huidobro, quien es abogada del etnocacerista desde hace más de dos décadas, fue nombrada Secretaria de Actas y Archivos Históricos.

Ricardo Repetto, Antauro Humala y Carmen Huidobro

“Se crea la asociación a fin de preservar la militancia y dirigencia”

Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala e integrante del Consejo Directivo de la Asociación A.N.T.A.U.R.O dijo a el El Comercio , que la conformación de dicha organización surge a consecuencia de la declaración de ilegalidad del partido político.

Sin embargo, anotó que aún se encuentran a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que deberá resolver un hábeas corpus interpuesto que busca revertir la ilegalidad del partido por parte de la Corte Suprema del Poder Judicial.

“Ante la ilegítima e ilegal proscripción del partido es que se crea la asociación a fin de preservar la militancia y dirigencia, con las mismas siglas y símbolos.” Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala e integrante del Consejo Directivo de la Asociación A.N.T.A.U.R.O.

Huidobro señaló que confían en que el TC les devuelva el partido político y vuelvan a la vida partidaria. Según explicó, en una sentencia anterior, el máximo órgano constitucional declaró infundada otra demanda de hábeas corpus interpuesta contra Antauro Humala por difundir una ideología de odio y amenazar con ejecutar a exmandatarios.

“Esta resolución obtenida por mi persona permitiría la recuperación del partido A.N.T.A.U.R.O y la posible postulación a la presidencia del Perú del mayor Antauro (Humala)”, adujo la abogada.

El TC aún no establece fecha para analizar si confirma o no la ilegalidad del partido político.

ANTAURO HUMALA

Ricardo Repetto, Secretario de Organización de la Asociación A.N.T.A.U.R.O e hijastro de etnocacerista, dijo a este Diario que el partido político que fue declarado ilegal, es decir la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, no estaba registrada en Sunarp; sino que solo estaba inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Repetto también indicó que se encuentran a la espera del pronunciamiento del TC, pero aseguró que continúan organizados a través de la asociación.

“Nosotros participamos diariamente en la vida política, nuestras bases están totalmente organizadas, como partido no; sino como asociación. Estamos desarrollando actividades culturales, que es lo que buscan en el Perú profundo”, explicó.