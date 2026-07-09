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Resumen

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Antauro Humala registró ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) la “Asociación Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros A.N.T.A.U.R.O”, nombre similar al partido político que fue declarado ilegal por la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ).

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