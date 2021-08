Conforme a los criterios de Saber más

Por Karem Barboza Quiroz, con la colaboración de Ernesto Astonitas

“En el caso de Antauro (Humala), creo que, bajo las facultades presidenciales, sí daríamos el indulto por exceso de carcelería”, dijo Pedro Castillo el pasado mes de febrero cuando era candidato presidencial.

Humala Tasso purga 19 años de cárcel por el “Caso Andahuaylazo”, que se cumple en el 2024. Fue condenado por homicidio, sustracción de armas de fuego, rebelión y secuestro agravado, al asesinar a cuatro policías durante la toma de la Comisaría de Andahuaylas, en enero del 2005.

El último jueves, el sentenciado etnocacerista envió una carta al gobierno de Pedro Castillo, a través del presidente del Consejo de Ministro, Guido Bellido. La encargada de hacer la entrega fue su abogada, Carmen Huidobro; quien estuvo acompañada del hijo de la esposa de Humala Tasso, Ricardo Repetto.

Este último aseveró que la misiva era solo una felicitación al gobernante y habló sobre el indulto ofrecido meses atrás.

“No es que insistamos en el indulto. Nosotros no lo propusimos al profesor (Pedro) Castillo para apoyarlo, nació de él”, dijo a Canal N. Agregó que la liberación “no” es imposible. “¿Por qué (sería imposible)?, si el presidente tiene todas las facultades para hacerlo”, sostuvo.

El pasado 2 de agosto, la Tercera Sala Penal Liquidadora para procesos con Reos en Cárcel del Poder Judicial, rechazó el pedido de Antauro Humala para salir en libertad bajo beneficios penitenciarios por no haber cumplido con el pago de una caución y la totalidad de la reparación civil. Sin embargo, se hizo hincapié en que no basta con los requisitos formales para otorgar los beneficios, pues también se analiza la disposición del reo para insertarse a la sociedad.

En declaraciones a Radio Exitosa, su abogada Carmen Huidobro dijo que como defensa y los seguidores del entnocacerista “estamos a la expectativa de que el presidente cumpla su palabra en algún momento”.

“ Como es de dominio público, el presidente Castillo, en su condición de candidato, señaló que le daría un indulto a Antauro Humala. Todos los seguidores de Antauro, los etnocaceristas, los reservistas y todas las personas que tienen aprecio a Antauro están convencidos de que será así ”, afirmó.

Pero, ¿es posible aplicar un indulto presidencial para Antauro Humala?

El profesor de derecho penal de la Universidad del Pacífico, Daniel Huamán, un indulto para el etnocacerista Antauro Humala, precisó que el Perú ha firmado convenios internacionales que prohíben los beneficios para delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.

Además, recordó que según la Ley 26478 está prohibido otorgar un indulto a los condenados por secuestro agravado, como es el caso del etnocacerista.

“En este momento no puede ser indultado. Tendría que derogarse dicha ley para que recién pudiera ser procedente este indulto”, sostuvo.

Al ser consultado si se puede aplicar otro tipo de indulto, expresó que existe la gracia por razones humanitarias, pero para ello tendría que demostrar que su salud está afectada.

“Será viable [para Antauro Humala de parte del presidente Castillo], siempre y cuando se acredite que en este momento Antauro Humala tiene alguna condición de salud bastante complicada y debe ser reconocido por una junta médica”, anotó.

Huamán puntualizó que el hermano del expresidente Ollanta Humala aún no puede salir de prisión vía los beneficios penitenciarios, por haber sido sentenciado por el delito de secuestro agravado.

Para este tipo de delito, “los beneficios penitenciarios se encuentran prohibidos, es por eso es que hasta ahora no ha podido salir de prisión”, remarcó.

Cuestión política

El abogado Rafael Chanjan, integrante del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción (DEPEC) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, enfatizó que si Antauro Humala plantea algún tipo de “gracia presidencial”, ésta “tampoco procedería”.

“ Está sentenciado por delitos graves que ha supuesto la afectación de la vida. Ante estos delitos, no proceden determinados beneficios penitenciarios y gracias presidenciales. Eso hay que tomarlo en cuenta ”, expresó.

Recordó también que el Tribunal Constitucional ya estableció en el Caso José Enrique Crousillat, que más allá de que el indulto sea una prerrogativa presidencial, siempre tiene que estar debidamente motivada y no se puede dar un indulto de por sí.

En el marco de un Estado constitucional de derecho, precisó, el indulto debe tener una justificación y una motivación suficiente en las razones por los cuales se le otorga a determinada persona.

Además -prosiguió- su procedimiento implica que una comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia, recomiende otorgar o no un indulto y cuya decisión final le corresponde al presidente.

“Yo creo que es una decisión que tiene mucho más de un aspecto político; no tengo mayor opinión que dar. Sin embargo, jurídicamente no es viable otorgar un indulto por el tipo de delito que se ha cometido (en el caso de Antauro Humala). Habría, en todo caso, ver qué posición política se va a tomar, pero esta siempre tiene que estar en marco de nuestra normativa interna, de la legalidad. Esto evidentemente puede ser controlado por el Tribunal Constitucional, si es una decisión que no tiene una fundamentación debida”, apuntó.

No califica en ningún caso

Para el experto en derecho penal, Carlos Caro, en la actualidad, tampoco procedería el indulto para Antauro Humala, en ningún caso.

Reparó en que si bien el indulto es una potestad presidencial, “esta está reglada”. Es decir, continuó, que existe una regulación interna que sujeta al presidente a poder indultar en determinados casos.

“Y estos indultos solamente se dan en situaciones especiales (...) cuando tiene una enfermedad grave, degenerativa, no mortal, pero sí una enfermedad grave. Antauro Humala no califica en ninguno de esos casos”, anotó.

En el escenario, dijo, que el presidente Pedro Castillo ordene y diga ‘no, igual lo indulto’, eso también puede ser verificado en el Tribunal Constitucional como ocurrió con el expresidente Alberto Fujimori; y ese indulto puede ser anulado.

“Recordemos que Fujimori salió indultado a fines del año 2017, y volvió a prisión al año siguiente porque el tribunal, la Corte Suprema, el juez digamos de control, determinó que ese indulto violaba estatutos internacionales. Anularon el indulto y volvió a prisión, que es lo que puede pasar acá (Con Castillo y Humala). Si el presidente lo indulta de manera arbitraria, el tribunal del caso puede controlar ese indulto y anularlo”, sostuvo.

“Para mí no es viable el indulto porque sería lesivo de la regulación que limita al indulto como potestad presidencial ”, remarcó Caro.

Detalló que Antauro Humala tampoco puede acceder al beneficio penitenciario de semi-libertad o libertad condicional como lo solicitó recientemente al Poder Judicial. Indicó que la Ley “expresamente lo prohíbe para los condenados por secuestro y rebelión”.

Las veces que Castillo habló sobre Antauro

A través de los meses, el presidente Pedro Castillo, ha empeñado su palabra anunciando que indultaría al líder etnocacerista Antauro Humala. Aquí un recuento de sus declaraciones sobre el tema.

30 de diciembre del 2020

“Hemos recibido diversas solicitudes, en los rincones del país que cuál es nuestra actitud frente a la situación que se encuentra nuestro compatriota Antauro Humala. Nosotros, una vez siendo elegidos y yo siendo elegido como presidente de la República, inmediatamente asumiremos haciendo presente al país el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen”, dijo a través de la página oficial de Facebook de Vladimir Cerrón.

22 de febrero del 2021

“Para el fujimorismo, ni indulto, ni perdón, ni olvido. El caso de Antauro Humala creo que bajo las facultades presidenciales daríamos el indulto por exceso de carcelería”, dijo a Exitosa.

12 de abril del 2021

“Si revisamos el caso del señor Antauro (...) por el contexto, ya se le daría su indulto por exceso de carcelería”, expresó Pedro Castillo, en declaraciones a ATV.

15 de mayo del 2021

“Nosotros ya tenemos un punto de vista, creo que las cosas que se dan, por exceso de carcelería, que se evalúe, que se vea de qué manera se le da, si tiene la opción, se le va a dar”, exclamó en entrevista con Exitosa.

16 de mayo del 2021

“Hoy tenemos a la primera fuerza política en el Congreso. Es necesario que se reevalúe y se diga cuál es la opción, si se da o no se da”, manifestó en Canal N.

¿Que dijeron otros miembros del gobierno sobre Antauro Humala?

5 de agosto de 2021

“[¿Le van a dar el indulto?] No está en agenda en este momento, entiendo que ha sido parte del planteamiento durante la campaña y eso corresponde al presidente, no a mi persona. Hay que esperar, ¿no?, estamos recién 5 días. Entonces, hay que mantener cierta calma, tranquilidad. Dejemos que el Gobierno se amarre bien los zapatos para empezar con tranquilidad”, señaló Guido Bellido en TV Perú.

“Eso es imposible [indultar a Antauro]. No hay nada de eso. Habrá sido propuesta de campaña, pero no me explicó sobre eso. Al menos que yo conozca en este momento, no hay tal decisión”, exclamó el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en radio Exitosa.

15 de mayo de 2021

“[¿Se va a indultar a Antauro Humala?] No, de ninguna manera, los que están sentenciados tendrán que cumplir su condena, como corresponde”, exclamó la entonces candidata a a la vicepresidencia Dina Boluarte.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR