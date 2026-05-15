Sin ningún ápice de arrepentimiento, el líder etnocacerista Antauro Humala ratificó sentirse orgulloso de haber encabezado —junto a un grupo de reservistas— la violenta insurrección militar del denominado ‘andahuaylazo’, ocurrida el 1 de enero de 2005, en la que fueron asesinados cuatro policías. Por estos hechos fue condenado a 19 años de prisión.

Durante una entrevista con el programa Hora Punta, de Bethel Radio, Humala fue consultado —entre otros puntos— si se arrepentía de algún episodio de su vida, a lo que respondió sin dudar: “Tendría que hacer un repaso en mi vida, pero de lo que estoy recontra orgulloso es del ‘Andahuaylazo’ y del ‘Locumbazo’”.

Con estas declaraciones, el exmilitar intentó justificar el levantamiento armado al señalar que tuvo como objetivo forzar la renuncia del entonces presidente constitucional Alejandro Toledo, quien fue condenado a prisión por los casos Odebrecht y Ecoteva. De acuerdo con diversos reportes, en la asonada participaron alrededor de 160 etnocaceristas.

Consultado por los cuatro policías asesinados, el mayor del Ejército (r) contestó: “Eran muertos por Alejandro Toledo. Está bien que recuerde pero hay que recordar bien, porque Toledo está preso por ladrón y corrupto. No es un héroe nacional. Y yo me siento orgulloso. ¿Quién no se va a sentir orgulloso de sublevarse contra Toledo? ¿Quién no se siente orgulloso de sublevarse contra un japonés como Fujimori?”.

(Foto: Facebook de Antauro Humala) / alphabrand

Humala Tasso mantiene actualmente una alianza política con Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, con quien comparte una “convergencia ideológica” en torno a la propuesta de impulsar una asamblea constituyente.

—Humala y su admiración por Sendero Luminoso—

En la misma entrevista, el exreo fue preguntado sobre si se ratificaba en decir que Sendero Luminoso era lo mejor que pudo exportar la izquierda, a lo que respondió: “Lo más trascendente. Claro. Yo me ratifico porque es libertad de opinión”.

Segundos después Humala —con notoria incomodidad— intentó cuestionar a la periodista por formularle o recordarle su pasado respecto del ´’Andahuaylazo’ y las expresiones sobre los terroristas de Sendero Luminoso.

“Usted me parece una persona de la Santa Inquisición que me dice ‘abjura’, ‘abjura’. Esa es libertad de pensamiento, señorita. Estoy observando que me hace recordar porque cuando me paseo por los canales de televisión me hacen la misma pregunta”, agregó.

No es la primera vez que Humala elogia a Sendero Luminoso. Lo hizo en 2023 cuando en un vídeo afirmó que “Lo mejor que ha dado la izquierda, desde (el conquistador Francisco) Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso y que me graben, carajo. Ha sido Sendero Luminoso, tenía ideología, tenía liderazgo y tenía martirologio”, refirió en aquella oportunidad.

Por ello fue denunciado por el procurador antiterrorismo Milko Ruiz ante la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos por haber justificado la existencia de Sendero Luminoso.

El 26 de abril del 2026 en entrevista con el programa Sin Rodeos, de Panamericana, afirmó que “históricamente para mí más consecuente en su prédica de luchas armadas han sido los grupos insurgentes en armas. En eso destaca Sendero Luminoso”.

—Puntos que no comparte con Juntos por el Perú—

De otro lado, Humala Tasso sostuvo que si bien es aliado de Juntos por el Perú, no coincide en algunos puntos respecto de su plan de gobierno, precisamente, sobre la comunidad LGTBI.

Al ser consultado sobre si coincide en la posición respecto a impulsar políticas de prevención y reparación en casos de violencia de género con enfoque interseccional, contestó que no coincide. “El programa es de JP y solamente nosotros coincidimos con algunos puntos”, expresó.

Candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Se le preguntó cuál sería su opinión si Juntos por el Perú aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo y contestó: “No estaría de acuerdo pero no soy el partido anfitrión y lo correcto es soportar”.

—El factor Antauro Humala y su protagonismo en la carrera electoral—

Sobre el tema, el analista político Paulo Vilca consideró que las recientes declaraciones de Antauro Humala responden a una estrategia para mantener protagonismo en la política nacional y evitar “perder vigencia”.

En esa línea, sostuvo que el etnocacerista no necesariamente comparte los mismos intereses electorales que Roberto Sánchez de cara a una eventual segunda vuelta presidencial. Según explicó, el objetivo de Humala pasaría más bien por recuperar espacio político, reconstruir una organización propia y posicionarse como una de las figuras visibles de Juntos por el Perú.

“Él va a buscar tener un espacio político para tener una organización, mantenerse vigente, sí. Está buscando aprovechar políticamente para tener vigencia, para tener protagonismo, para ser visible porque los políticos viven de eso”, refirió.

Vilca recordó además que Humala perdió la inscripción de su partido político A.N.T.A.U.R.O. y que “el etnocacerismo se dividió hace algún tiempo”. “Tiene simpatizantes y todo, pero no es el etnocacerismo que todos piensan, el multitudinario”, enfatizó.

En ese contexto, agregó que “su propósito es labrar un proyecto político”.

Para el analista, el discurso de Humala representa la reafirmación de ideas que persisten en un sector minoritario que lo sigue y que también respalda a Juntos por el Perú.

“El discurso de Antauro es algo que ha hecho siempre. Siempre se ha presentado como alguien contestatario, radical, no vale esperar moderación con Humala”, concluyó.