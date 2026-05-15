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Resumen

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Sin ningún ápice de arrepentimiento, el líder etnocacerista Antauro Humala ratificó sentirse orgulloso de haber encabezado —junto a un grupo de reservistas— la violenta insurrección militar del denominado ‘andahuaylazo’, ocurrida el 1 de enero de 2005, en la que fueron asesinados cuatro policías. Por estos hechos fue condenado a 19 años de prisión.

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