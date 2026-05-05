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Resumen

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Aunque de cara a la segunda vuelta, Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, ha intentado, en diferentes momentos, marcar distancia de Antauro Humala, su pasado reciente demuestra la cercanía que tuvo y mantiene con el etnocacerista. En enero de 2025, el congresista participó junto al mayor del Ejército (r) de la “ceremonia” por los 20 años del ‘Andahuaylazo‘, donde fueron asesinados cuatro policías.

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