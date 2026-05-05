Aunque de cara a la segunda vuelta, Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, ha intentado, en diferentes momentos, marcar distancia de Antauro Humala, su pasado reciente demuestra la cercanía que tuvo y mantiene con el etnocacerista. En enero de 2025, el congresista participó junto al mayor del Ejército (r) de la “ceremonia” por los 20 años del ‘Andahuaylazo‘, donde fueron asesinados cuatro policías.

En el auditorio San Camilo, en el Cercado de Lima, Sánchez Palomino calificó como “gesta de rebeldía”, “una acción política” y “día emblemático” la toma de la comisaría de Andahuaylas (Apurímac) el 1 de enero de 2005 por parte de 160 reservistas, encabezados por Humala Tasso. Ellos exigieron la renuncia del entonces presidente constitucional Alejandro Toledo.

“Algunos solo quieren ver este hecho como una acción militar en el 2005, pero también fue una acción de los ciudadanos que acompañaron no una incursión militar, sino una acción política”, manifestó.

También consideró que la sentencia de 19 de años de prisión que cumplió Humala Tasso fue “un desquite político”.

Y, además, justificó la asonada etnocacerista en contra del gobierno de Toledo, al señalar que esa administración “estaba instaurando” un régimen neoliberal, mercantil y plagado de corrupción.

“Y sí pues compatriota Antauro, mire cuántos años han pasado y cuando se señalaba, en aquel entonces, a ese corrupto que dirigida Palacio de Gobierno, el régimen, el pueblo es sabio, hoy usted está libre y ese señor está preso por corrupto”, complementó en la actividad.

En aquel momento, Sánchez remarcó que de cara a futuro “el levantamiento” del etnocacerismo debía apuntar a “una revolución democrática” y a la construcción de “un programa patriótico para refundar nuestra república”. Esto en referencia a la posibilidad de formar una coalición entre Juntos por el Perú y la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

El hoy candidato presidencial cuestionó que el partido A.N.T.A.U.R.O. haya sido declarado ilegal por la Corte Suprema.

“Los que creen que son mejores que Antauro que ganen en la cancha y no con trampas […] Estamos, Antauro y compatriotas, poniendo a disposición todo nuestro trabajo. Esto no se va a resolver en estas elecciones, necesitamos un proyecto de 30 años […] Ni uno sobra, todos somos necesarios. Que viva el Frente Patriótico y que viva el compañero Antauro”, finalizó el parlamentario.

Aquel día, Roberto Sánchez y Antauro Humala, condenado por el ‘Andahuaylazo, posaron para la foto muy sonrientes. Ambos “celebran” juntos los 20 años de dicha acción.

Posan muy sonrientes y dándose un abrazo Roberto Sánchez y Antauro Humala. Ambos "Celebran" los 20 años del 'Andahuaylazo' (Foto: Facebook Antauro Humala)

A su turno, Humala Tasso, sin mostrar ningún arrepentimiento, sostuvo que los 20 años del ‘Andahuaylazo’ representa “un punto de inicio para un proceso de unificación y consolidación” de una alianza entre las fuerzas nacionalistas y de izquierda en el país.

“Lo que estamos haciendo es forjar el poder, estos son los primeros cimientos, ya están las condiciones dadas, el pueblo ha madurado y la clase política en el poder está totalmente divorciada. Hoy más que nunca podemos decir que el ‘andahuaylazo’ está presente y vigente”, manifestó.

El etnocacerista insistió en su teoría, desechada en los tribunales, que el crimen de cuatro policías fue perpetrado por el mismo Estado. Y agregó que su asonada “será la llave de la victoria electoral en el 2026”.

Además participaron en la “celebración” los congresistas Álex Flores y Margot Palacios, así como el exparlamentario José Vega.

A las 5 de la mañana del 2 de enero de 2005, los etnocaceristas emboscaron a una patrulla del Escuadrón Verde en el puente Colonial Anccoyllo, sobre el río Chumbao (Andahuaylas). Cuatro policías fueron asesinados: el capitán Carlos Cahuana Pacheco, el teniente Luis Chávez Vásquez y los suboficiales Ricardo Rivera Fernández y Abelardo Cerrón Carbajal.

ANDAHUAYLAS, 3 DE ENERO DEL 2005 CASO ANDAHUAYLAZO. ANTAURO HUMALA (C), LIDER DEL MOVIMIENTO ETNOCACERISTA, SE RECORRE LA CIUDAD JUNTO A SUS RESERVISTAS. SE ESPERA UNA POSIBLE ENTREGA DE ARMAS, EN LA PLAZA PRINCIPAL, QUE NO SE REALIZA. UN ETNOCACERISTA MURIO MIENTRAS OTROS DOS SE ENCUENTRAN HERIDOS. LOS ETNOCACERISTAS TOMARON LA COMISARIA DE LA ZONA EL PASADO 1 DE ENERO. FOTO: LINO CHIPANA / EL COMERCIO / LINO CHIPANA

Un informe posterior de Criminalística sugirió que las balas provinieron desde el cerro Huayhuaca, donde Julio Ludeña Loayza, “el centinela” humalista había ultimado a un policía herido.

La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP acusó a Humala Tasso de rebelión, homicidio calificado, secuestro y tenencia ilegal de armas. En el 2009, el Poder Judicial condenó al hoy socio político de Sánchez a 25 años de prisión efectiva, pero la Corte Suprema rebajó la pena a 19 años en el 2011, recalificando los cargos como rebelión, secuestro agravado, sustracción de armas, daños y homicidio simple.

La coordinación “a diario”

Durante las últimas semanas, el candidato presidencial de Juntos por el Perú ha intentado deslindar de Humala Tasso. Por ejemplo, en declaraciones al video podcast “El diario de Curwen”, dijo que el etnocacerista solo fue invitado para la primera vuelta y que, de sus 20 propuestas, su partido solo comparte cuatro o cinco de ellas.

Entonces, señaló que no está de acuerdo con el fusilamiento de expresidentes sentenciados por corrupción.

“Son sus ideas. No es de la propuesta del programa que estamos levantando. Cada quien es, diríamos en estos momentos, responsable de lo que dice […] No, no estoy de acuerdo. Yo, además, soy un provida. No puedo estar de acuerdo con la pena de muerte”, manifestó.

Y el último sábado, Sánchez, a través de su cuenta de X, también sostuvo que las declaraciones que ofreció Antauro Humala a “Perú.21” “son de su absoluta responsabilidad” y “no representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía”. El militar en retiro dijo que, si el congresista llegaba a Palacio de Gobierno, promovería una guerra con Chile e indultos a integrantes del Grupo Colina y de terroristas de Sendero Luminoso.

No obstante, pese a este aparente distanciamiento, Humala Tasso afirmó que no existe ningún inconveniente con el candidato presidencial de izquierda.

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En una entrevista a “Panorama”, difundida el domingo 3 de mayo, incluso señaló que le ha sugerido aplicar el plan de Velasco y expropiar los canales de televisión en caso llegue a ser gobierno.

“No hay inconvenientes, las relaciones están normales, anteayer cenamos, tenemos contacto por WhatsApp diario, interdiario […] Yo le sugiero a Roberto y a Juntos por el Perú que aplique al pie de la letra, con la modernidad del siglo XXI, el plan de Velasco, expropiar a la prensa televisiva de señal abierta. América TV se lo daría a los sindicatos, Latina a los campesinos”, expresó.

En otro momento, Humala Tasso dijo que al interior de Juntos por el Perú le llamaron la atención a Roy Mendoza, abogado del partido, por haber dicho en RPP que no existe una “alianza formal” con él.

“Dentro de la reunión del CEN, a este abogado se le llamó la atención y se le dijo que ‘usted no debe declarar eso, porque esa no su función, usted solo es abogado’, zapatero a sus zapatos. A mí, me informaron eso y agradezco, porque hay una consideración al amigo, al hermano”, refirió.

Al ser consultado si considera un hermano a Sánchez, Antauro Humala respondió que “sí”.

“Estamos en la misma barricada, y sí, lo considero un hermano de lucha”, dijo.

Humala Tasso también señaló que desde la cárcel hizo “ganar al nacionalismo de Ollanta Humala, a UPP, que puso una bancada [en el 2020]”. “Desde la cárcel hicimos ganar a Perú Libre contribuyendo al triunfo de Pedro Castillo, a mí no me asombra en absoluto que Roberto Sánchez y Juntos por el Perú hayan triunfado”, agregó.

Reiteró su propuesta de amnistías para lo que él llama “presos políticos”, entre ellos el aún congresista Guillerm Bermejo.

Y aunque Sánchez esté peleando su pase a segunda vuelta, Humala opinó que hubo “fraude” en las elecciones y que este empezó cuando “nos despojaron” de la inscripción. “Hasta ahora no publican [la resolución completa], nos impiden apelar, por eso digo que nosotros deberíamos sublevarnos por tercera vez”, amenazó.

“La justificación de un hecho criminal”

El analista político Luis Benavente afirmó que llamar una “gesta” al asesinato de cuatro policías significa “la justificación de un hecho criminal y la puesta en un altar” del “andahuaylazo”.

Agregó que una “gesta” es la Batalla de Arica, donde Francisco Bolognesi dio la vida por el país, o la Batalla de Angamos, donde Miguel Grau hizo lo mismo.

“Una asonada, donde fueron asesinados cuatro policías no puede ser una gesta, eso ya pone al señor Sánchez en un nivel que no corresponde a un demócrata”, expresó.

Humala ha participado en actividades proselitistas de Sánchez en esta campaña presidencial. (Foto: Facebook de Antauro Humala) / alphabrand

En diálogo con El Comercio, el también director de Vox Populi indicó que la postura del hoy candidato presidencial de Juntos por el Perú evidencia que existe una “afinidad y alianza” con Humala Tasso.

“Este video es una evidencia no de una afinidad, sino de un compromiso muy fuerte […] El principal pasivo de Sánchez son estas inclinaciones extremistas, donde Antauro es una figura emblemática. Mucha gente de izquierda moderada, en otras circunstancias, no hubiera dudado en respaldar a Sánchez, pero he visto que ciudadanos de izquierda moderada podrían votar en nulo o blanco esta vez”, remarcó.

Por su parte, el analista político Jeffrey Radzinsky sostuvo que el discurso de Sánchez sobre el “andahuaylazo” tuvo como objetivo buscar un acercamiento electoral con Humala Tasso.

“Y le resultó, porque logró este acercamiento. Antauro Humala no logró inscribir su candidatura y el respaldo de reservistas y su movilización terminaron siendo a favor de la campaña de Sánchez. Sánchez logró su objetivo de pasar a segunda vuelta, pero creo que la alianza con Pedro Castillo le ha sumado muchos más votos que la cercanía a Antauro”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Radzinsky sostuvo que “sin duda” las declaraciones “antidemocráticas, radicales y desatinadas” del etnocacerista “no favorecen a la estrategia de campaña de segunda vuelta” de Juntos por el Perú.

El director de GPF Consultores apuntó a que “el principal activo político” de Sánchez es su cercanía a Castillo, porque él “sabe que no puede controlar” a Antauro Humala y, por esa razón, busca tomar distancia.

“Lo que buscaba Sánchez era aliados para una campaña electoral, cuando no había certezas [de que él sería el candidato]. Lo que pasa es que una cosa es la dinámica de las elecciones [de primera vuelta] cuando tienes fragmentado el voto [en 35 candidaturas presidenciales] y otra cuando tienes dos candidaturas”, acotó.