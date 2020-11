El presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, se pronunció este viernes sobre el caso del procurador general del Estado, Daniel Soria, quien la noche del jueves reveló que la ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió su renuncia y que eso respondería a la voluntad del Ejecutivo de replantear su estrategia frente a la demanda competencial que el Gobierno de Martín Vizcarra presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) en setiembre.

El primer ministro indicó que ha conversado con la titular del sector, quien le dijo que Soria ofreció su renuncia al cargo. Sin embargo, indicó que no ve cuestionable en el caso que le hayan solicitado su salida. En ese contexto señaló que el procurador es el abogado del Estado y “cualquiera puede cambiar al abogado” sino es de su confianza.

“Cuál es el problema. Conversaron, por lo me lo ha dicho Delia Muñoz [...]. Lo han conversado. [...] Tampoco lo veo cuestionable [el pedido de renuncia], es un funcionario público que está adscrito al sector Justicia. Por lo que me ha dicho, él le ofreció, si no estaba de acuerdo su renuncia”, sostuvo en diálogo con Latina cuando se le preguntó por las declaraciones del procurador.

“Así se lo hubieran pedido, es el procurador, vayamos a la naturaleza de las cosas. El procurador es el abogado del Estado. ¿Quién representa al Estado en esta situación? El Gobierno y específicamente el sector al que está adscrito que es Justicia. Cualquiera puede cambiar al abogado porque no es de mi confianza, cualquiera le puede pedir que rinda cuentas”, señaló el primer ministro.

Ántero Flores-Aráoz sobre procurador Soria

Este jueves el procurador Daniel Soria reveló que la flamante ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió su renuncia.

Dijo que el pedido para separarlo de la procuraduría general respondería a la voluntad del Ejecutivo de replantear su estrategia frente a la demanda competencial que el Gobierno de Martín Vizcarra presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) en setiembre, con la finalidad de que interprete la causal de vacancia por incapacidad moral permanente.

Procurador General Daniel Soria reveló que ministra de Justicia le pidió su renuncia

“Las reglas (para el concurso del TC) para mí no han sido las adecuadas”

En otro momento, el jefe del Gabinete Ministerial dijo tener “observaciones” sobre el concurso público para elegir magistrados del TC a cargo del Congreso y consideró que si no logran renovar a los seis tribunos con mandato vencido “no cubran por cubrir”.

“Las reglas para mí no han sido las adecuadas y lo he escrito en varias columnas. Si en el concurso no llegan a seis, mala suerte. Que elijan lo que puedan cubrir y no cubran por cubrir. Esto no puede ser repartija”, declaró.

Sobre el voto de confianza que solicitará ante el Congreso, el titular de la PCM dijo esperar que el Parlamento confíe en su Gabinete y no le exijan “grandes transformaciones” porque se trata de un Gobierno de transición.

“Creo que la posición del Ejecutivo es trabajar juntos. Tenemos unos pocos meses de administración de la Nación. Entreguemos las reglas del poder con tranquilidad, con transparencia, legítimamente a quien salga elegido. No estamos acá para grandes transformaciones. Somos un Gobierno de transición, no nos exijan más porque no podemos darlo”, manifestó.

“Hago un llamado [a los congresistas] a que confíen, porque si simplemente van a desconfiar de sucesivos Gabinetes, lo que vamos a tener es anarquía”, remarcó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Ministra de Justicia sobre procurador Soria: “Está alterando algunos conceptos”