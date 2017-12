El ex ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz consideró que el Ejecutivo debe empezar a dar resultados, ya que el proceso de vacancia debe interpretarse como una “llamada de atención” fuerte.



“El tema de la vacancia es una llamada de atención muy fuerte que lo recibió en un inicio con mucha prudencia, ofreciendo disculpas y adicionalmente promoviendo cambios que todavía no se han realizado”, señaló en una entrevista a Canal N.



“Tienen que haber cambios reales y comenzar a dar resultados. Este gobierno comenzó con muchos pergaminos, con muchos laureles, pero […] lo que se esperaba con un gobierno que decía que tenía un Gabinete de lujo […] no se ha dado”, enfatizó.



En esa misma línea, el también ex presidente del Congreso recomendó cambios en el gabinete, pero se mostró en desacuerdo con un cambio de titular en la PCM, debido a que Mercedes Aráoz no ha podido llevar a cabo un plan de gobierno por estar “apagando incendios”.



“Sin ninguna duda [recomendaría cambios], lo que no estoy seguro es si la Presidencia del Consejo de Ministros. Mira tiene dos meses, no llega a tres meses, ha estado apagando incendios todavía no ha podido ejecutar un plan gubernamental”, expresó en otra entrevista para América TV.



“Mira, yo no estoy de acuerdo que los congresistas sean ministros porque quitan fuerza a sus respectivas bancadas, acá una bancada que tenía 18, tienes 4 [en el Ejecutivo]. Pero si has nombrado de presidente de Consejo de Ministros a quien es tu vicepresidente y, además, es tu congresista, oye, no la puedes despachar, espérate”, agregó.



Finalmente, al ser consultado respecto al indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori, Flores-Aráoz aseguró que en un inicio él estaba en contra de un indulto, pero luego cambió de opinión.



“Yo no era a favor del indulto hasta que he visto un hombre abatido [...] No merece creo que nadie morir en una cárcel, ¿no? […] Hay que tener también un sentimiento de compasión, de perdón”, reveló.



Sin embargo, el ex ministro reconoció que “el momento relacionado con la cuestión de la vacancia no fue el más aparente”.



Como se recuerda, la noche del domingo el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario al condenado ex presidente Alberto Fujimori, luego de que una junta médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

