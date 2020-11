Conforme a los criterios de Saber más

El abogado Ántero Flores-Aráoz juró este miércoles al cargo de primer ministro, tras la vacancia de Martín Vizcarra y la salida del gabinete en pleno. El Comercio conversó con los voceros de las bancadas sobre esta designación, si le otorgarán el voto de confianza cuando se presente al Parlamento y sobre sus primeras declaraciones referidas, por ejemplo, a la educación.

Esta mañana, antes de asumir la titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se refirió a uno de los principales temas que lo competen: la defensa de su estudio de abogados a la Universidad Telesup, propiedad de José Luna Gálvez, y cuyo licenciamiento fue denegado por la Sunedu el año pasado.

“Mi estudio defiende un proceso de amparo [de la universidad] y las cosas transparentes. Pero yo, desde el momento que jure, no tengo nada que ver con ningún proceso, defensa, ni nada de nada. La ley se cumple", dijo el nuevo primer ministro a la prensa antes de dirigirse a la ceremonia de juramentación.

Respecto al tema universitario, mencionó que considera que las universidades privadas deben tener una segunda oportunidad, en referencia a aquellas cuyo licenciamiento fue denegado por Sunedu.

Ántero Flores-Aráoz evalúa a integrantes de su Gabinete Ministerial

Acción Popular - Ricardo Burga

El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, dijo que es “una excelente decisión del presidente Merino, es una persona que además no tiene afiliación política, es independiente, demócrata, tiene experiencia como ministro. Puede ser un factor que una y zanje cualquier diferencia”.

El congresista también dijo que están “en desacuerdo de que se toque a la Sunedu. Hay que reforzar el tema Sunedu porque están haciendo un buen trabajo”, indicó.

Otro de los temas mencionados por Ántero Flores-Aráoz esta mañana tuvo que ver con el sistema público de pensiones. “Hay que ayudar a la población, las jubilaciones son para más adelante. Sin poner en peligro la economía del país”, dijo.

Burga mencionó que su posición personal es que la propuesta que presentó la exministra de Economía María Antonieta Alva sea debatida por el Congreso, “no debe ser desechada. Es una mejor propuesta que la del Congreso porque asegura pensiones. La del Congreso solo propone dar un bono. El Congreso todavía no define la insistencia de la ONP, pero si la aprueba, yo me voy a oponer en el pleno, considero que no es una ley realista, podría afectar la caja fiscal y por eso pediría que se revise la propuesta que envió el Ejecutivo anterior”.

Podemos Perú - Aron Espinoza

Por su parte, Aron Espinoza, vocero de Podemos Perú, dijo también que “saludan y felicitan” la designación de Ántero Flores-Aráoz en la PCM.

“Una acertada decisión, es un político de amplia experiencia que va a permitir que sea un gobierno de ancha base”, dijo. Añadió que tomarán una decisión una vez evalúen a todos los integrantes del gabinete de ministros.

“Todavía no sabemos quiénes son los miembros del nuevo gabinete. Primero vamos a saber quiénes lo componen, luego nos reuniremos y daremos nuestra opinión”, agregó.

Respecto a la defensa que ejerce el estudio de abogados del primer ministro a Telesup, grupo vinculado también al congresista José Luna Morales, de la misma bancada, dijo: “nosotros no hemos recomendado el nombre para que sea premier. Entiendo que la decisión la ha tomado Merino. El tema legal va muy aparte al tema político. [...] La prensa siempre va a encontrar cosas negativas en virtud de que se puede o no ejercer la defensa”.

Partido Morado - Francisco Sagasti

Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado, declaró a El Comercio que esperarán a que Flores-Aráoz se presente en el Congreso y dé a conocer su plan al frente de la PCM cuando solicite el voto de confianza.

“Nosotros creemos que debe ser una persona capaz de lograr un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y no estamos seguros de que el perfil de Flores-Aráoz corresponda a alguien que pueda escuchar y representar de una manera muy plural todas las voces que se escuchan en el país”, consideró Sagasti.

Indicó que esperarán su discurso para decidir y evaluar el voto de confianza. “Si no tiene una posición clara a favor de las leyes de reforma universitaria, nosotros estaremos en contra tal como lo hemos expresado en un comunicado. Planteamos claramente que hay que defender la reforma universitaria”, puntualizó.

Sagasti añadió que una de las principales preocupaciones tiene que ver con el presupuesto nacional que debe ser revisado y aprobado.

Frente Amplio - Rocío Silva y Lenin Checco

El vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, adelantó que a título personal no votará por brindar la confianza al gabinete de Flores-Aráoz.

“Algunos hemos emitido opinión, otros seguramente no lo han hecho y queremos escuchar a la bancada. Por los antecedentes que tiene el señor Ántero Flores-Aráoz, no [daré el voto de confianza]. No he conversado con mis demás colegas. Hoy tenemos reunión a las 8 de la noche”, declaró a este Diario.

Por su parte, Rocío Silva Santisteban, vocera alterna de la bancada, dijo que el gabinete de Merino “comienza mal”, debido a que hasta el momento solo ha sido designado el primer ministro.

“Manuel Merino, en este momento, creo que no tiene a muchas personas que quieran conformar el gabinete. Por eso solo ha juramentado el presidente del Consejo de Ministros. Eso implica que este gobierno comienza mal, comienza con movilizaciones en las calles, detenciones arbitrarias y no creo que Ántero Flores-Aráoz pueda garantizar que la situación mejore”, opinó.

En la misma línea de Checco, dijo que aún no han conversado respecto al voto de confianza. “Mis compañeros y yo tenemos una posición crítica en relación con Flores-Aráoz, y que nos parece que no haya hecho un buen trabajo”, agregó.

APP - Fernando Meléndez

Fernando Meléndez, vocero de Alianza para el Progreso (APP), también dijo que saludaban la designación de Flores-Aráoz en la PCM. “La designación del señor Flores-Aráoz va contribuir a que al país regrese la calma, y podamos los peruanos hoy día apoyar este gobierno de transición”, dijo.

Sobre el voto de confianza al gabinete que se conforme, dijo que “no es momento de seguir confrontándonos”.

“El voto de confianza se va a determinar en su momento, quiero resaltar que hoy el Perú nos llama a la unidad, ya no más confrontación. Si se ha tomado una decisión difícil, dentro del marco de la Constitución, es porque creemos que debe quedar registrado en la historia, que no queremos más corrupción y, sobre todo, más debilitamiento a la institución presidencial”, indicó.

Añadió que el voto de confianza que vaya a otorgar APP será en base a todo el gabinete, “no está en torno de una sola persona”.

Consideró que los ejes del gabinete de ministros deben ser la atención de la pandemia, la reactivación económica, la estabilidad y el fortalecimiento institucional.

Consultado sobre el tema educativo, dijo: “Desde la bancada de APP nosotros respaldamos la reforma universitaria y creemos que en este gobierno de transición lo que debemos es fortalecerla aún más, más allá de la posición personal que pueda haber tenido Ántero Flores-Aráoz en el pasado. Hoy como premier tiene que defender las políticas públicas que se han emprendido hace años y necesitamos consolidarlo”, opinó.

Sobre el vínculo del estudio de abogados del primer ministro con la Universidad Telesup, Meléndez respondió: “yo quiero mirar más allá del tema personal. Si el presidente Merino ha tomado la decisión de designar a Ántero Flores-Aráoz es porque ha visto cualidades, ha visto solvencia moral en cuanto a su desempeño como político y como demócrata”.

UPP - José Vega

José Vega, vocero de Unión por el Perú (UPP), dijo que Flores-Aráoz “es una persona que tiene una larga trayectoria política, muy importante, experiencia en la gestión pública. Es una persona que representa también, ya que muchos tienen miedo del cambio de sistema, porque nosotros queremos el cambio de sistema económico, social y político, porque este sistema ha sido secuestrado por los corruptos, y por lo tanto Antero Flores garantiza al sector productivo”.

Añadió que el primer ministro debe tener “todo el respaldo” por un tema de “gobernabilidad”. Respecto al vínculo del estudio del primer ministro con Telesup, consideró que “el tema está claro”. “Él como profesional y como abogado puede brindar sus servicios profesionales, eso de ninguna manera puede invalidar hoy día tener responsabilidad política porque él tiene una responsabilidad política”.

Dijo también que “evaluarán” su voto de confianza una vez que exponga sus propuestas y planteamientos en el Congreso.

Fuerza Popular - Rita Ayasta

La congresista Rita Ayasta, vocera alterna de Fuerza Popular, dijo que de manera personal considera que Flores-Aráoz tiene “experiencia”. Respecto al voto de confianza señaló que primero escucharán sus propuestas cuando se presente ante el Congreso.

Para Ayasta, el enfoque de la PCM debe estar en los sectores salud, economía y sociedad. “No estamos para discutir ni pelearnos con nadie, debemos unir esfuerzos todos, acá nadie sobre ni nadie falta, aquí todos los peruanos tenemos que ir buscando soluciones a los problemas que nos aquejan”, dijo.

*Con la colaboración de Isabel Ayma

