Poco antes de jurar al cargo, el flamante jefe del Gabinete Ministerial, Antero Flores-Araóz, afirmó que el Congreso cumplió con la Constitución al vacar a Martín Vizcarra de la Presidencia de la República. Aunque opinó, a título personal, que él creía que el Paramento debió esperar.

“El Congreso ha cumplido con lo que dice la Constitución, es su facultad, le corresponde al Congreso la vacancia. Yo, personalmente, creía que había que esperar, pero el Congreso decidió otra cosa. Ya es una cuestión de leche derramada, ahora hay que mirar el futuro, salir de estas crisis, que son simultáneas”, manifestó en comunicación con Canal N.

Flores-Araóz también dijo que el país atraviesa un momento “muy difícil” y, por ello, señaló que se requiere de la “unidos de los peruanos”. “Tenemos varias crisis simultáneas, nunca hemos estado en una situación así, en consecuencia, se necesita mucho carácter, mucho patriotismo, muchas ganas de hacer las cosas por el Perú”, agregó.

El primer ministro, además, hizo un llamado a los medios de comunicación para que no sobre dimensionen las protestas sociales que se registraron en las últimas horas en Lima y en otras ciudades en contra de la asunción de Merino de Lama.

“Espero que ustedes también ayuden, en el plan de no estar, como si fueran las protestas muchísimo más grandes de las que son, una cosa es informar y otra exacerbar los ánimos, tenemos que tratar de sacar el país adelante, ayúdenos”, remarcó.

Flores-Aráoz, minutos antes en una entrevista en RPP Noticias, dijo que al gobierno le preocupan las manifestaciones, en las que se registraron represión de parte de la Policía Nacional.

“Bueno, cuando hay manifestaciones en contra de una medida tomada por el Congreso dentro de la Constitución lógicamente que nos tiene que preocupar, sería irresponsable que no nos preocupara”, expresó.

El primer ministro remarcó que los integrantes del Gabinete Ministerial “no están saliendo del Parlamento”. “El único que sale del Parlamento es el presidente [Manuel Merino] por mandato de la Constitución”, agregó.

Reiteró que el compromiso del Ejecutivo es cumplir “estrictamente” con el cronograma electoral.

Universidades y Sunedu

Antero Flores-Aráoz consideró que se le debe dar una segunda oportunidad a las universidades que no recibieron el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), pero indicó que se trata de una opinión personal y no hará “nada” al respecto.

“Creo que hay que tener, pero no es un asunto para hoy, es para el futuro, ahora es la crisis”, manifestó al ser consultado por Canal N sobre una segunda oportunidad para las universidades.

“Esa es mi opinión personal, yo no voy a hacer nada sobre el particular. Personalmente, opinó que tiene que haber una igualdad entre las [universidades] privadas y públicas, porque a unas [les dan] segunda oportunidad y por qué a otras, no. Pero esto no es el tema de esta crisis”, agregó.

El nuevo primer ministro recibió en febrero de 2019 de parte de la Escuela de Post Grado de la Universidad Telesup, cuyo licenciamiento fue negado por la Sunedu, un doctor honoris causa.

El dueño de Telesup es el excongresista José Luna Gálvez, presidente fundador del Podemos Perú, una de las bancadas que respaldó la vacancia de Vizcarra Cornejo.

Flores-Aráoz señaló, en declaraciones a la prensa a la salida de su casa, que su estudio defiende a la referida universidad en “un proceso de amparo” contra la decisión de Sunedu de negarle el licenciamiento, lo que significa que deberá dejar de operar.

“Mi estudio defiende un proceso de amparo [de Telesup], pero yo desde el momento que jure [como primer ministro] no tengo nada que ver con ningún proceso, ninguna defensa ni con nada de nada”, expresó.

Al ser consultado sobre si la Sunedu continuará, el nuevo jefe de Gabinete señaló que “por supuesto que sí”. “La ley se cumple, mientras esté la ley hay que cumplirla”, puntualizó.