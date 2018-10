Antonio Camayo sale de prisión tras firmar acuerdo con la fiscalía

El empresario Antonio Camayo, investigado por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, abandonó la prisión la semana pasada por orden del juez Manuel Chuyo, informaron fuentes de El Comercio.

Esta medida se concretó después de que Camayo firmara un acuerdo preliminar de colaboración eficaz con la fiscalía.

Las mismas fuentes señalaron que los datos ofrecidos por el dueño de Iza Motors “son de calidad”. Añadieron que este fue trasladado a un “lugar seguro” para que continúe aportando en la investigación.

Camayo debe cumplir prisión preventiva de 36 meses en el penal Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho, mientras se le investiga por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

A Antonio Camayo se le escucha conversar con los jueces César Hinostroza y Walter Ríos en diversas grabaciones de los llamados CNM Audios.

“Lo único que le pido es seguir el proceso en libertad. No hay intención de fuga. No me iré del país, he nacido aquí, he creado una empresa que quizás es orgullo del Perú”, dijo en agosto durante una audiencia en la que pidió afrontar el proceso en libertad.