Antonio Maldonado: “Ex encargado de la caja 2 confirma la hipótesis de fiscalía”

Antonio Maldonado explica la trascendencia del reciente testimonio de Hilberto Silva, ex encargado de la caja 2 de Odebrecht, a la fiscalía peruana. Según fuentes de El Comercio, Silva confirmó el uso del dinero de la caja 2 en campañas electorales del Perú.

— ¿Qué repercusión puede tener esta declaración en el Caso Lava Jato?

Me parece que fortalece, consolida y confirma la hipótesis central de investigación del Ministerio Público, que en el caso de los Humala Heredia se tornará en hipótesis acusatoria en vista del próximo juicio oral, y en el caso de la señora [Keiko] Fujimori fortalece la carga probatoria. La hipótesis fue que Odebrecht era una empresa corruptora, [...] que daba sobornos a altos funcionarios, lo que incluía a presidentes de la República, de los países donde tenía obras, y también a candidatos con posibilidades de llegar al poder.

— Hilberto Silva también habría dicho que no sabía cómo se generaban los recursos de la caja 2. ¿A Ud. le queda alguna duda de que ese dinero era ilícito?

A mí no me queda duda alguna que el dinero de esa caja 2 tenía origen ilícito. Esto ya está demostrado desde el informe Pari. Tuvo que aparecer en el Plea Agreement (Acuerdo de Reconocimiento de Culpabilidad entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de EE.UU.) para que se estableciera el origen ilícito. Que este señor [Silva] no supiera ciertas especificidades es irrelevante porque se trata de un aparato criminal donde había división del trabajo y cada quien hace su parte. Lo que hay que ver es que esto no contradice la hipótesis fiscal.

— El abogado de los Humala Heredia, Wilfredo Pedraza, ha dicho que sus patrocinados van tranquilos a juicio, y que la discusión de fondo será determinar si la recepción de dinero en campañas constituye o no lavado de activos. ¿Tiene razón o se equivoca?

Los abogados de Keiko Fujimori y de los Humala Heredia dicen que, cuando ocurrió esto [financiamiento de campañas], en el Perú no estaba tipificado como delito, y por tanto es una falta administrativa. Pedraza sostiene además que este no es un juicio político ni ético sino jurídico. El tema de fondo es que se está librando una batalla que va a definir si la impunidad por este tipo de hechos se consolida o se vence en el Perú. Si se acepta la tesis de los abogados de Keiko y de Humala, sería gravísimo. En el caso de los Humala Heredia, Odebrecht les da dinero, ganan la elección y se vuelven socios de Odebrecht cuando debieron ser los defensores de la integridad del Estado Peruano.

— ¿Qué necesitan asegurar los fiscales para garantizar sentencias efectivas en el Caso Lava Jato? ¿La procedencia ilegal del dinero recibido?

Lo que se plantea como exigencia es que hubiese una actividad criminal previa. Algunos colegas que tienen interés en la defensa de estos casos vienen diciendo que las sentencias se refieren a delitos, no. No habla de una sentencia demostrada y existente previamente, sino de actividad criminal previa como elemento precedente para que se configure el delito de lavado de activos. Entonces yo creo que los fiscales están logrando precisamente estos elementos y requisitos exigidos por la nueva sentencia plenaria en esta materia. Y si hablamos de actividad criminal previa, debió ser conocida. Nos preguntaremos entonces cómo la señora Nadine Heredia, una profesional tan sofisticada, recibe en su departamento de Miraflores a una persona que le trae ¡3 millones de dólares en efectivo, y no podía pensar que eso era de procedencia ilícita!

— ¿Identifica usted alguna debilidad en los argumentos expuestos hasta ahora por el Ministerio Público que deben ser reforzados?

Es un poco difícil hacerlo de manera responsable. Sí puedo decir, pero no refiriéndome a estos casos sino a lo que es de público conocimiento. Hay una preocupación porque en el Caso Lula se hubieran producido algunas vulneraciones al debido proceso que pudieran afectar las investigaciones. Aplicando analógicamente este razonamiento le diría que los fiscales peruanos tienen que continuar con la línea trazada hasta hoy, que se expresa en la diligencia que refiere El Comercio, en la que participaron activamente los abogados de todos los investigados. Por tanto, mi sugerencia sería que, así como hicimos en el Caso Fujimori, respetemos escrupulosamente el debido proceso para que mañana no digan que hubo una violación del mismo.