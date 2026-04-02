El candidato Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), propuso en esta última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que “si cambiamos y educamos con innovación y producción con valor agregado, triplicaremos las exportaciones”

“Si seguimos exportando materia prima, seremos un país pobre, pero con educación, innovación y producción con valor agregado, crecerá el Perú el doble o triple. Es el cambio generacional , educar es crear, innovar y transformar para el desarrollo del país, es la única manera de desarrollar nuestra economía”, dijo.

Educación, innovación y tecnología

Ortiz fue enfático y señaló que al día de hoy “hay que educar para subsistir o educar para desarrollar”. Además, criticó la forma en la que se enseña actualmente.

“Beca 18 es un buen programa, pero las universidades particulares, en especial al del señor Acuña recibe 25 mil a 40 mil millones ¿eso es bueno? Encima las universidades no enseñan lo que es industria, minería, medicina, solo enseñan lo que es educación, contabilidad, derecho y administración y eso no es la educación del futuro”, sostuvo.

“La verdadera educación no es memorizar, es crear nuevos productos. Hoy los jóvenes terminan el colegio sin oportunidades y nuestro país exporta riqueza, pero no desarrollo, vendemos minerales baratos y compramos productos caros, esto tiene que cambiar. Porpongo una educación conectada a la realidad”, destacó.

En otro momento de su intervención, Ortiz prometió “educación, tecnología, innovación y producción desde el colegio. Que nuestros jóvenes aprendan a transformar lo nuestro: minerales, agricultura e industria. Porque cuando solo exportamos material crecemos poco, pero cuando industrializamos, el crecimiento es el doble o triple”.

Sobre innovación apuntó que “esa es la diferencia entre sobrevivir y desarrollar nuestro país”. Dejó en claro que no viene a ofrecer promesas y más bien “vengo a proponer un camino claro, educación con innovación y tecnología que produce desarrollo”.

“Es el Perú que queremos construir juntos, con mejores colegios, mejores profesores y preparados. Todos tenemos que poner el hombro para que este país se desarrolle. Simplemente todos los candidatos están ofreciendo aumento y aumento. La única manera que este de hacer crecer este país es industrializar la minería. Ya lo hizo la agroindustria, ha crecido el 17 % en 2025 y es una muestra de que los empresarios podemos crecer”, acotó.

Agregó en esta parte final del debate que no viene a “pelear” sino a “unir este país. “Los del Estado nos han robado todos los sueños. No permitamos esto este 12 de abril, marquen por las personas que verdaderamente te demuestren calidad y transparencia”.

Pregunta ciudadana sobre industria

Al ser consultado si “¿tiene una estrategia clara para desarrollar puertos complementarios al Megapuerto de Chancay, Corío en el sur y Bayóvar en el norte, crear una red de conectividad multimodal, sea vial, ferroviaria y aérea que nos integre con Brasil y otros países de Sudamérica permitiendo el intercambio comercial con Asia y potenciando el crecimiento económico del Perú?, este respondió.

“Es cierto, la tecnología con las vías ferroviarias, pero hace pocos nos han traído chatarra y con eso nunca vamos a avanzar. Lo que tenemos que hacer como dijeron acá es: de Tumbes a Tacna de Tacna a Tumbes, tienen que traerse trenes de alta velocidad de 200 a 300 kilómetros por hora para poder ser competitivos nivel internacional y nacional. Ahora lo que tenemos con Brasil y llegar hasta Chancay va a ser fabuloso, pero lamentablemente no estamos preparados para llenar todos esos trenes que van a traer productos de Brasil, Argentina, algo de Colombia y de Bolivia, pero tenemos un hub maravilloso que es Chancay”, señaló.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es que, desde el primer momento, hicieron el puerto del Chancay y de Perú nada, ‘ni un alfiler’, todo lo trajeron. En nuestro gobierno pensamos hacer ese tren en 30 años, pero invertir bien desde del comienzo haciendo una fundición de acero para hacer los rieles, de lo contrario seguimos. Tenemos una maravillosa oportunidad de hacer crecer este país y todos los candidatos presidenciales: apoyemos para que se desarrolle este país tan rico que somos”, afirmó.

Empleo, desarrollo y emprendimiento

Ortiz recalcó en esta temática que el país no “necesita bonos” sino “producir, emprender y trabajar” pues “hay millones de sobrevivientes sin estabilidad, pero para dar empleo real hay que industrializar el país con parques industriales en cada región para generar trabajo y así los jóvenes no vengan a la capital”.

Asimismo, ofreció un apoyo al 100 % a todos los emprendedores para trabajar, mejorar y generar más puestos de trabajo. “No vengo a administrar pobreza vengo a generar riqueza con cambios generacionales. El Perú está cansado de estos políticos para llegar al poder y robarnos eso no permitamos el 12 de abril”, destacó.

Sobre la problemática del desempleo en los jóvenes, el candidato de Salvemos al Perú expresó “hoy tenemos crecimientos en cifras, pero no en empleos”.

“Los jóvenes sin oportunidades, emprendedores, agricultores, mercados, transportistas, mototaxistas abandonados y regiones desarrollo para eso creamos parques industriales para generar puestos de trabajo. Mi gobierno cambiará en esos tres motores: empleo con industrialización con trabajo para más jóvenes, transformaremos nuestros productos, en general trabajo permanente para exportar al mundo con un crecimiento de 6 %, 7% en 12, 24 meses. La única manera de generar riqueza es produciendo y exportando al mundo”, enunció.

Exportación y emprendedores

Ortiz afirmó que “el desarrollo de producto en el Perú se dejará de exportar materia prima, vamos a exportar alimentos procesados, productos industriales y valor agregado al mundo”.

“Apoyo directo al emprendedor, crédito barato, compras estatales a las Mypes y una formalización simple sin burocracia. Todo el estado digitalizado menos corrupción. Invertiremos en agua, carretera, porque donde llega el Estado llega el desarrollo. No vengo a regalar bonos, vengo a producir riqueza en un país con empleos dignos, industrialización con seguridad y un cambio generacional”, subrayó.

En cuestión de salud, Ortiz asentó que solucionará el problema de EsSalud, insitución que cuenta con más de 13 millones de asegurados.

“En mi gobierno se dará la atención en estos hospitales hasta solucionar. Se trabajará 24 horas generando más puestos médicos, técnicos y enfermeras. También haremos la importación a de medicinas directamente, porque el que les habla conoce de importación y administración”, explicó.

Mensaje final de Ortiz

Ortiz se dirigió a la ciudadanía e instó a trabajar juntos por un mejor país.

“Es un honor servir a mi patria, porque mi patrio me dio todo. Gracias, hermanos peruanos. Todos unidos trabajaremos para sacar a este país y brindarles a las generaciones futuras un legado para que ellos construyan y no estemos con estas mafias que son dueños de los partidos políticos y lo más grave, los congresistas son sus empleados y el pueblo les paga a los congresistas con su voto y sirven a los dueños de los partidos ¿eso es democracia? ¡Cambiemos ahora el 12 de abril es tu decisión!”, concluyó.