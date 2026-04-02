Resumen

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El candidato Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), propuso en esta última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que “si cambiamos y educamos con innovación y producción con valor agregado, triplicaremos las exportaciones”

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