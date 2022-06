— El Comité Electoral de Acción Popular proclamó a Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres, como nuevo secretario general de su partido. Tras esta decisión, esta facción ingresó al local acciopopulista rompiendo la puerta y trepando muros. ¿Qué sensación le dejó esta situación?

Estoy sumamente indignado por esta situación, no es posible que [un sector de Acción Popular] actúe de manera lumpenesca. Condeno y rechazo esa toma, podemos llamarla así, de nuestro local central, eso nunca debió suceder, las cosas nunca debieron de hacerse así.

— ¿Acción Popular está siendo visto como un botín?

Mira, Acción Popular está viviendo una crisis institucional que no es corta, ya tiene varios años, la crisis comienza después del fallecimiento de Fernando Belaunde Terry y se agrava hace unos ocho años, por el 2014. Desde ese punto se ha ido agravando de manera progresiva hasta el momento en que nos encontramos ahora, donde se da la absoluta negación de los principios bajo los cuales fue fundado Acción Popular. Todos aquellos que están involucrados en este tremendo problema están arrastrando a todo el partido, están actuando de espaldas a la doctrina acciopopulista. Esto tiene que cambiar, hay que trabajar muy duro para reconstruir el partido.

— En la directiva de Chávez también figuran los congresistas Elvis Vergara e Ilich López, sindicados como parte de “Los Niños” y también sometidos a investigación fiscal por presunto tráfico de influencias agravado. ¿Si el JNE confirma a esta dirigencia, ambos deben ser expulsados?

Mira, yo creo que esta diligencia debería, si es reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones, acortar su período y llamar a nuevas elecciones. Antes de eso, se debe llamar a la reafiliación para sincerar nuestro padrón [de militantes] y solo votemos aquellos que verdaderamente nos sentimos acciopopulistas. Entonces, eso es lo que se debe hacer independientemente a que [se debe hacer con] Los Niños, y yo siempre he dicho que en realidad serían unos pirañitas. Ellos han actuado de manera lesiva no solo contra el partido, sino contra el Perú, y se les debería expulsar de inmediato. Si yo fuera dirigentes, yo los hubiera expulsado.

— El excandidato presidencial de Acción Popular Yonhy Lescano ha acusado que Chávez responde a Alfredo Barnechea. ¿A qué facción pertenece el alcalde de San Martín de Porres? ¿Tiene el perfil para ser secretario general de la lampa?

Mira, yo creo que señor Lescano no tiene ninguna autoridad moral para señalar a nadie, el señor Lescano es parte del problema, él siempre ha ido en contra de los valores y los principios de Acción Popular. Por ejemplo, él es asesor de un congresista que ha renunciado a Acción Popular y que hoy está en una bancada [Perú Democrático] cercana a Perú Libre. Por lo tanto, no sé con qué autoridad moral él puede hablar por el partido.

Por otro lado, yo creo que todos aquellos que estamos dentro del partido podemos intentar tener un cargo, siempre y cuando actuemos con decencia, con honestidad, y que en las elecciones no prime el clientelismo, la preventa para poder lograr votos. Ahí hay un grave problema que se ha dado en las últimas elecciones, y por eso, yo digo que muy aparte de las personas que se han postulado, el proceso se ha viciado por completo. Debemos ir por unas [nuevas] elecciones en las que prime los principios de honestidad y transparencia.

— Cuando menciona que hubo “clientelismo” en la última elección interna en Acción Popular, ¿se refiere a la candidatura de Chávez?

Me refiero a las dos candidaturas más fuetes [a las de Chávez y Del Águila], las que han estado en la pugna [por el control del partido]. Yo creo que ahí ha primado la inscripción forzada de miles de militantes que en realidad se afiliaron para votar, cuando ese no es el espíritu [de pertenecer] a un partido político. Quien se inscribe a un partido es para ser parte de un proyecto en beneficio del país, no en beneficio de un par de personas. Ahí ambos contendores, creo que han cometido errores garrafales.

— Desde hace casi seis años, Acción Popular no tiene una dirigencia que haya sido reconocida en el JNE. Esto a pesar de que han intentado nombrar a secretarios generales en tres oportunidades. ¿Por dónde pasa la salida a esta crisis interna?

La decisión del Comité Nacional Electoral [del partido] ha sido que el ganador [para la secretaría general] sea el señor Chávez, si el JNE lo reconfirma, pues tiene que ser aceptada, ¿no? No queda otra circunstancia, pero la crisis del partido no se va a solucionar con esta elección, sino pasa por hacer una reconstrucción del partido y en ese camino estamos muchísimo correligionarios, que estamos abogando para que haya una reafiliación. Es decir, el señor Chávez debe recortar su mandato para que haya una reafiliación partidaria y vayamos a nuevas elecciones.

— Si eventualmente se realizan nuevas elecciones internas en AP, ¿usted está interesado en ocupar el cargo de secretario general?

Yo soy un militante nuevo en Acción Popular, tengo pocos años en el partido, aproximadamente cuatro años y, por lo tanto, de acuerdo a los estatutos, yo no puedo ser secretario general. Y, además, yo no quiero tener ningún cargo directivo, menos el de secretario general. Mi posición es principista y doctrinaria, es un sentimiento de miles de acciopopulistas a nivel nacional. Las denuncias contra Los Niños, que en realidad son pirañitas, solo son la punta del iceberg, nos ha mostrado la tremenda crisis institucional [que atravesamos] y que debemos ir a una reconstrucción partidaria.

— Seis de los 15 congresistas de Acción Popular son acusados de integrar una presunta organización criminal instalada en el MTC. ¿Cómo evalúa a la bancada de su agrupación?

Mira, yo considero que esta decisión del fiscal de la Nación de investigar a estos seis congresistas, [los deja en una situación] muy grave, porque no solo son los dichos de la colaboradora eficaz Karelim López, sino que hay de por medio corroboraciones que ha hecho el Ministerio Público. Por lo tanto, yo creo que estos parlamentarios deberían ser separados de la bancada. La bancada, que tiene 15 integrantes, debería reunirse y separar la paja del trigo. Nosotros no podemos arrastrar en nuestro camino como partido a estas personas. Si evaluamos el comportamiento de estos congresistas en cuanto a sus votaciones, casi todos votan a favor de Perú Libre. Nosotros somos un partido de oposición democrática. Acción Popular, cuando no ha sido gobierno, ha adoptado rol de oposición, jamás ha cedido a prebendas.

— El Parlamento aprobó la contrarreforma de la Sunedu, y ha blindado al ex contralor Edgar Alarcón, al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y recientemente a Manuel Merino. ¿No es parte de la crisis política?

Ah, pero por supuesto, mira, el gobierno de Pedro Castillo ha arrastrado en su desgaste al Parlamento. Desafortunadamente, este no es un Congreso que se destaque entre los otros, hemos visto parlamentos malos y este creo que es uno de ellos. Ambos poderes del Estado [Ejecutivo y Legislativo] están cometiendo errores gravísimos. Por ejemplo, esta ley que se ha aplicado a los comités de autodefensa es uno, y es [de responsabilidad] solo de este Congreso, no es de nadie más. Pero también hay que separar a las personas honestas de las deshonestas que hay en el Parlamento y también en el Ejecutivo.

— Como presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, obstaculizó el acceso de la prensa al hemiciclo; también dijo que las FF.AA. estaban del lado del Parlamento y calificó de “héroe” a Huamán Azcurra. ¿Cuál es su valoración de su administración en el Poder Legislativo?

Estos son errores muy importantes, empezando por el error de no permitir que la prensa cumpla su labor, que es fundamental en un Estado democrático. Ahí la presidenta del Congreso ha cometido un error, que creo que lo acaba de reparar. El tema es que estos congresistas son [casi] todos noveles, yo no estoy diciendo que la señora Alva sea un novel en política, pero sí es novel en ser congresista. Digamos que estos errores que ella ha cometido vienen de su inexperiencia como parlamentaria. Sin embargo, aquí, como te dije hace un momento, quiero hacer un deslinde, yo no puedo poner en el mismo nivel los desaciertos de Alva con los del presidente de la República. Y, además, a mí me consta que ella es una persona honesta.

— En menos de un año en el poder, Castillo ha tenido cuatro Gabinetes; tiene cuatro investigaciones fiscales abiertas, dos están suspendidas; y el Congreso ha intentado vacarlo en dos oportunidades. ¿Este es un gobierno precario y sin capacidad de enderezar el rumbo?

[…] Me preocupa mucho cómo se está desarrollando el problema económico, [el alza de] precio de la gasolina no solo responde a la guerra entre Ucrania y Rusia, hay también otros factores, entre ellos que el Perú ha bajado su producción de crudo, en la actualidad estamos en 40 mil barriles [al día]. Ese es otro factor que no ayuda. Y, en ese sentido, hay una subida de precios exorbitante en el pollo, en el aceite y en otros víveres de primera necesidad, que justamente afecta a los más pobres. Esto demuestra la absoluta incapacidad de la gestión de este gobierno…

— ¿La salida a la crisis política en el país es que “se vayan todos”?

Tiene que darse una salida escalonada, claro que tiene que haber elecciones generales, pero [la salida a la crisis] debe ser ordenada y no se tiene que sucumbir ante el caos. Primero tiene que pasar la salida de la vicepresidenta [Dina Boluarte], que tiene una acusación constitucional bastante sólida [en el Congreso] y después debería darse la renuncia del presidente. Yo lidero un movimiento ciudadano que se llama “Castillo renuncia”, hemos recolectado 20 mil firmas y se las hemos mandando [al jefe de Estado] a Palacio de Gobierno. Él es el principal responsable de esta crisis institucional. Y quien esté en el Congreso deberá asumir la Presidencia temporalmente y llamar, de inmediato, a elecciones generales para que la población pueda enmendar los errores que hemos tenido al elegir inadecuadamente [en el 2021].