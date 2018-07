El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, informó que su partido ha convocado a un Plenario Nacional Extraordinario para el 19 de julio con el fin de debatir el posible retiro de las candidaturas de Luis Valdez a la alcaldía de Coronel Portillo, en la región Ucayali, y de Patricia Chirinos a la gobernación regional del Callao.

Mesías indicó que la reunión es para debatir los acuerdos tomados en la sesión del comité político del partido realizada el pasado 9 de julio. Uno de ellos es dejar sin efecto la postulación de Valdez, quien, no obstante que en un plenario anterior se había vetado su candidatura, logró ser inscrito ante el JNE.

El ex congresista recordó que Valdez es cuestionado por haber seguido procesos por lavado de activos, narcotráfico y el asesinato del periodista Alberto Rivera. Aunque el ex alcalde de Coronel Portillo salió absuelto, Mesías dijo que lo mejor es que no represente a Acción Popular pues “afecta la imagen del partido”.

Mesías Guevara dijo que otro de los acuerdos del comité político es retirar la candidatura de Chirinos, quien es cuestionada por haber sido consejera regional del Callao y alcaldesa de La Perla con el partido Chim Pum Callao, cuyos dirigentes están condenados e investigados por corrupción. Ella renunció a esa organización en febrero del 2017.

Guevara dijo que el objetivo de la reunión también es definir el mecanismo que se emplearía para retirar tales candidaturas, "porque hay que cumplir con todas las formalidades" que exige el JNE.

El dirigente manifestó que en el caso de Valdez hay un gran consenso dentro del partido para vetarlo, pero que en la caso de Chirinos las posiciones están divididas.

Guevara agregó que en la reunión también se evaluará el retiro de las candidaturas de personas que estén sentenciados por corrupción, narcotráfico, terrorismo y violación si los hubiera.

La reunión partidaria se efectuará a las 4 p.m. en el local ubicado en la Av. González Prada 384, en Miraflores.​