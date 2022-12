El congresista de Acción Popular (AP) Edwin Martínez Talavera negó que haya llamado a Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, para solicitarle puestos de trabajo en el Estado para sus allegados. Ello luego de que el familiar del exjefe de Estado afirmara en diálogo con “Canal N” que un legislador de dicha bancada por la región Arequipa lo contactó para hacer referido requerimiento.

De acuerdo al portal del Congreso, el único parlamentario que representa a Acción Popular en la región del sur es Martínez Talavera.

“Han venido hasta congresistas que han votado en contra de la vacancia, han venido a buscarme. Tengo congresistas de Arequipa de Acción Popular. Tanto que dicen que Pedro Castillo es corrupto, pero al mismo tiempo me buscaban hasta coroneles, hasta candidatos políticos me llamaban (…) yo los rechazaba”, fue lo que dijo el jueves el sobrino de Castillo.

Al respecto, el legilador señaló a El Comercio: “Supongo que se refiere a mí. Qué sentido tendría que yo recurra a una persona extraña si yo tenía diálogo directo con el presidente”.

Martínez Talavera recordó que, en febrero, fue convocado por Castillo “para rearmar un gabinete ministerial y eso fue público”.

“Es decir, toda la gente sabía que yo fui a Palacio y afuera hubo una especie de conferencia de prensa, en la que yo di a conocer todo lo que había acordado y conversado con el presidente [...] No tiene sentido lo que dice este muchacho”, agregó.

LEE TAMBIÉN | Las presuntas coimas de Odebrecht por el Metro de Lima llegan a juicio: la historia del caso y las penas que se piden

El congresista accionpopulista reiteró que no pidió puestos de trabajo para sus allegados y que su “conciencia está tranquila”.

“No he puesto a trabajar a nadie ni en el Congreso, ni en ningún ministerio. Yo soy de Arequipa y la gente de Arequipa no vendría a Lima a trabajar porque somos muy hogareños. Nunca le he pedido ningún favor al presidente, así que mi conciencia está tranquila”, expresó.

Le pedirán descargos

Julio Chávez, secretario general de AP, dijo a El Comercio que la Secretaría Nacional de Disciplina del partido le pedirá sus descargos a Martínez y que, “de acuerdo a ello, se determinará si cabe inicio de proceso disciplinario”.

Por su parte, José Arriola, vocero alterno de AP, indicó que Martínez Talavera ya se pronunció al respecto.

“Él ha descartado la versión del sobrino. Si mañana o pasado, la fiscalía abre una investigación contra el congresista, tendrá que afrontarla. Es algo que le atañe a él y la bancada no tiene nada ver”, dijo Arriola.

En tanto, Carlomagno Chacón, el secretario departamental de Lima del partido de la lampa, aseveró que “Ap no iniciará ninguna investigación”.

“Ello debido a que estamos sin secretarías nacionales. El Jurado Nacional de Elecciones aún no inscribe a los dirigentes nacionales del partido, es decir, estamos sin secretario nacional reconocido; por tal motivo, hasta el momento no hacen nada para expulsar a los congresistas llamados “Niños” por ejemplo, igual suerte correría el congresista Martínez, de comprobarse los hechos”, manifestó.