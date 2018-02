Las bancadas del Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular y el Apra aún no definen una posición ante la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena archivar una acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a causa del Caso El Frontón.

Voceros de los citados grupos parlamentarios comentaron a El Comercio que se está analizando el fallo de cara a tener una posición para la sesión de la Junta de Portavoces convocada por el presidente del Congreso, Luis Galarreta, para este lunes a las 4 p.m.

Mientras tanto, desde Fuerza Popular, el vocero alterno Héctor Becerril indicó a título personal en la víspera que el Congreso no debería de acatar el fallo, pues lo considera una “una injerencia totalmente abusiva de parte de esta ideologizada corte”. Por otro lado, el vocero del oficialismo, Gilbert Violeta, y legisladores de izquierda han expresado que el Estado tiene que respetar la decisión.

—APP respeta acuerdos internacionales—

Para César Villanueva, vocero de APP, la corte ha tenido una decisión apresurada porque el procedimiento en el Congreso contra los magistrados del TC aún no culminaba. Así, aunque dijo que de alguna manera el organismo se mete en procedimientos internos, por otro lado el Perú está obligado a cumplir sus decisiones como Estado miembro.



“Estamos tratando de cruzar opiniones internas para ver qué criterio tomamos. Pero el criterio es siempre que APP es respetuoso de los acuerdos internacionales que tenga el país, eso no tiene discusión. Pero en la medida también que las resoluciones sean justas. No por el hecho de que estemos como suscriptores nos ata a aceptar cosas que podrían ser cuestionables”, comentó a El Comercio.

En esa línea, refirió que si bien está en contra de que el Perú salga de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también rechaza que organismos supranacionales digiten procesos internos, pues —al contrario— deben reforzarlos.

—García Belaunde en contra—

Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde, vocero de AP, indicó que a título personal está a favor de que el fallo no se acate, pero que su bancada aún no toma una posición.



“Voy a conversar con mis colegas, por supuesto que sí, es mi opinión personal [no acatar el fallo] pero igual voy a conversar con mis colegas”, comentó a este Diario, acotando que la decisión de la corte “es difícil de aplicar”.

El parlamentario acciopopulista coincidió con Villanueva en cuestionar que la corte se haya pronunciado cuando aún el proceso en el Congreso está en primera instancia, pues aún faltaba que pase por la Comisión Permanente y el pleno.

Al respecto, recordó que los congresistas no tienen mandato imperativo. “¿La corte de San José va a obligar a los parlamentarios del Perú a votar en un sentido o en otro? Rechazar o anular un proceso requiere de una votación. ¿Nos van a obligar a votar por el rechazo, la nulidad, desactivar un proceso que ya se inició y que no ha terminado, y que no se sabe el resultado?”, señaló.

—Consultas—

Desde el Apra, el vocero Jorge del Castillo indicó que está consultando con compañeros y expertos constitucionalistas para determinar la posición a llevar el lunes en la Junta de Portavoces. “Tiene que ser previa consulta, bien sustentada. No se trata de una cosa emocional, sino jurídica”, indicó.



A su juicio, está probado que los magistrados del TC sí transgredieron el procedimiento del tribunal al haber modificado con una resolución del 2017 el fondo de una sentencia sobre el Caso El Frontón del 2013. También sostuvo que el Congreso tiene derecho a iniciar una investigación.

“Lo que creo que el sistema interamericano no puede resolver un asunto si no se ha agotado las vías previas, es un procedimiento que todavía no ha terminado. Es prerrequisito en todo procedimiento tanto en la comisión, como la corte, el agotamiento de vías previas. Eso no se ha dado”, apuntó.