El portavoz de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, lideró la recolección de firmas para la segunda moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Logró reunir el apoyo de parlamentarios de cinco bancadas para un documento que no incluye el indulto a Alberto Fujimori como una razón de vacancia. Sin embargo, reconoce que, a pesar de no estar en el texto, ese es uno de los factores que motiva la moción.

—Durante el primer tramo del gobierno, APP fue un aliado tácito del oficialismo. ¿Cómo se convierte usted en líder de la recolección de firmas para una moción de vacancia?

No tuvimos una alianza formal, pero sin duda le dimos todo el apoyo al Ejecutivo hasta la primera vacancia. Votamos en ámbar porque teníamos preocupación por la situación del presidente, pero le dimos el beneficio de la duda. Después de esa fecha comprobamos que nos había utilizado o que no nos dijo muchas verdades.

—Dijo que el presidente engañó a todos. ¿Con qué?

Con el tema del indulto a Alberto Fujimori. Permanentemente dijo que no iba a tocarlo.

—¿Y por qué sacaron ese elemento de la moción?

Porque no queríamos que se confundan las cosas y, además, era un asunto que no compartíamos todos. Eso tiene su canal ahora: el canal judicial y la Corte IDH. Por eso hemos dejado solo el tema de corrupción. En este último, el presidente dijo que no había tenido mayor acercamiento con Odebrecht. Todo eso resultó falso. Está comprobado que tuvo una relación con Odebrecht y que tuvo contratos con esa empresa a través de su compañía unipersonal Westfield Capital.





—El indulto, entonces, es un factor de la vacancia, más allá de no estar en el texto.

Claro que sí. Lo son el indulto, la mentira y las acciones poco transparentes.

—Si todos esos factores estaban claros para usted, ¿por qué no liderar la recolección de firmas para la moción desde un inicio?

Porque todas las pruebas no estaban desde el inicio. Primero nos generaban algunas dudas, pero cuando salió todo sí nos generó preocupación. Más aun cuando nosotros [los de APP] no hemos sido sus enemigos ni mucho menos.

—¿Quién le solicitó que lidere la recolección de firmas para la moción de vacancia contra PPK?

El conjunto de todos los firmantes creyó que yo debía actuar como articulador. Fue todo el conjunto y no un direccionamiento de alguien en particular.

—Para algunos, hubiese sido más adecuado presentar la moción de vacancia luego de la presentación del presidente Kuczynski ante la Comisión Lava Jato.

Es que la iniciativa de la moción por parte del Frente Amplio y el Nuevo Perú ya existía desde antes que el presidente fije fecha para su presentación ante esa comisión.

—¿Puede descartar cualquier tipo de apresuramiento?

​Totalmente. Puedo descartarlo con mucha fuerza porque he estado en el proceso. He cuidado que no nos aceleremos ni que nos demoremos.

—En el debate de la primera vacancia afirmó que “APP estuvo de acuerdo desde un primer momento”, para luego votar en abstención. ¿Es una posibilidad volver a ver un cambio de ese tipo en usted o en su bancada?

​No, de ninguna manera. Salvo que haya algo sustancialmente creíble, no hay ninguna posibilidad de que yo vote en un término intermedio o en contra de vacar a PPK.



—Su bancada aún no fija una postura. ¿Cree que debería votar a favor?

En mi opinión, sí. Pero no me puedo imponer, ni ellos a mí. Debería haber un voto de conciencia. Ahora, tampoco soy dueño del partido. Si en APP incomoda que vote a favor por ser vocero, que me lo digan y yo doy un paso al costado.

—¿De la vocería o de la bancada?

De la vocería primero y de la bancada después. Aunque eso aún no se ha discutido.

—Si APP acuerda votar contra la vacancia, ¿acataría el acuerdo?

No. Yo ya decidí votar a favor de la vacancia. Mi opinión siempre va a mantenerse igual.

—¿Ha conversado sobre la vacancia con el vicepresidente de la República Martín Vizcarra?

Soy amigo de Martín desde hace años, desde cuando éramos gobernadores regionales. Pero su nombre sale en estos momentos porque está dentro del marco constitucional que el presidente [PPK] sea reemplazado por el vicepresidente [Vizcarra, si se concreta la vacancia].

—Insisto, ¿ha dialogado con Martín Vizcarra sobre la posible vacancia de PPK?

No. No tengo la suerte de conversar con Martín desde que se fue como embajador peruano a Canadá.

—Ya señaló que no recolecta firmas por un puesto. Pero, si fuese convocado en algún momento, ¿formaría parte de un eventual gobierno de Martín Vizcarra?

No, no está en mi mente hacerlo.



MÁS EN POLÍTICA...