Pese al rechazo generalizado que despertó la condena al periodista Christopher Acosta y el director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) y el secretario general del partido respaldaron al fundador de la agrupación, César Acuña, en la demanda que presentó por la publicación del libro “Plata como cancha”.

El último lunes, el Poder Judicial condenó a ambos periodistas a dos años de prisión suspendida y al pago de 400 mil soles por reparación civil, decisión que fue rechazada de manera unánime por organizaciones, medios de comunicación y trabajadores de prensa .

Además, este martes las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido en el Perú publicaron comunicados en los que sostienen que las libertades de prensa y expresión son derechos fundamentales del ser humano. Por tanto, que abogan “por el estricto respeto a este derecho en cualquier parte del mundo”.

Sin embargo, casi en solitario, en APP cierran filas. Eduardo Salhuana, portavoz de APP, comentó a El Comercio que César Acuña, “como cualquier otro ciudadano”, ha recurrido al Poder Judicial para dirimir una controversia que confronta “el derecho a la dignidad y el derecho a la libertad de expresión”.

“Es un tema judicial, estrictamente personal de Acuña que él considera y está en su derecho si se considera afectado en su honor”, agregó Salhuana.

Al ser consultado sobre si consideraba esta condena correcta, respondió que no tuvo acceso a la resolución.

“Ayer me compré el libro, lo estoy leyendo hoy, pero no tengo una opinión sobre el contenido jurídico”, se excusó. “Pero creo que hay que respetar lo que diga el Poder Judicial. Además, este proceso no ha concluido. Si se considera incorrecto, se apela y la Sala resolverá”, instó.

Salhuana fue interpelado también respecto a si considera esta condena como un precedente limitante para la libertad de expresión, a lo que respondió: “Podría ser, depende del punto vista que uno tenga. De lo que tengo conocimiento es que hace años la Cidh, yo defendí un caso de difamación, recuerdo que hablaba de que las citas de terceros, citar a una fuente, esta tiene que ser no de manera fidedigna corroborada, pero tiene que haber una mínima labor de verificación. El dato tiene que ser verosímil”.

De otro lado, señaló que ellos respaldan esta medida tomada por Acuña “en la medida de que él, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse si considera que sus derechos de honor han sido mancillados”.

“Si alguien me afecta, tengo derecho a hacerlo, querellaré, y se verá en la vía judicial. Respaldamos el derecho de Acuña como ciudadano, como persona, que tiene derecho a defenderse. No podemos ponernos al margen porque es un tema público, que además incide en derechos fundamentales. Ese es el sentido de nuestro respaldo, de principios, de derecho, de su condición de ciudadano y en este caso de líder un partido”, concluyó Salhuana.

Las declaraciones del congresista distan también de lo dicho por él hace dos meses, cuando comentó que consideraban que el tema corresponde a una decisión personal de Acuña, pero opinaba que “un político debería tener un poco más de tolerancia en la medida en que el libro no sea difamatorio o agraviante. Yo creo que debe haber más tolerancia y ver el tema desde la libertad de expresión”.

El excongresista Luis Valdez, actual secretario general de APP, dijo a El Comercio que saludan “esta decisión del Poder Judicial que no hace otra cosa más que reivindicar a una persona que ha estado sometida a un linchamiento malintencionado de ciertas personas que no han tenido rigor para investigar”.

Según Valdez, César Acuña no fue contactado o se le envió alguna carta para aclarar lo expuesto en el libro. “Nosotros estamos satisfechos en parte con la decisión. Bien haría Christopher Acosta en reconocer también un exceso, un error que todos somos pasibles. [...] Es un error que hoy está generando un revuelo que se intenta desviar como si fuese un atentado a la libertad de expresión, lo cual no es cierto”, consideró Valdez.

El excongresista dijo que tuvo contacto con Acosta e incluso que se cursaron cartas notariales al autor y Pimentel. Sin embargo, que no era él ni Richard Acuña, hijo del fundador de APP, los encargados de responder por lo expuesto en el libro.

“Que hoy Christopher Acosta diga que llamó a Richard Acuña, a Luis Valdez, claro, Richard Acuña tiene sus asuntos, es una persona adulta, pero no se encarga de los asuntos personales de su padre. Igual yo, no soy un asistente de Acuña, no manejo su agenda. César Acuña no es que sea una persona invisible, lo contrario. Como todo buen periodista hubiera hecho, por lo menos es haberle puesto el micrófono para sacar hasta de manera forzada una posición sobre imputaciones serias”, declaró Valdez.

Acosta respondió la noche del lunes que se pidieron los descargos de César Acuña a través de Richard Acuña y Luis Valdez y para lo concerniente a los negocios a través del departamento de comunicaciones de la Universidad César Vallejo.

El secretario general de APP señaló que en el partido hay un respaldo individualizado a César Acuña. “Es un tema personal y, como corresponde, personalmente lo respaldamos, yo como secretario general de APP y todos los militantes que lo conocemos y sabemos quién es. El partido es una organización compuesta por dirigencias y bases, y he recibido muestras de respaldo de manera unánime, a una sola voz. El respaldo es absoluto, institucional, como partido”, consideró.

Respecto a una posible apelación por parte de la defensa de Acuña -que aún no ha sido confirmada por Ghersi- Valdez comentó que “se va a evaluar, pero conociendo a César Acuña no creo que esté dispuesto a apelar el extremo que no ha sido concedido. De repente, conociéndolo, pide públicamente que se rectifique, ofrezca disculpas”.

El Comercio intentó comunicarse con los congresistas Roberto Chiabra y Gladys Echaíz, de la bancada de APP, pero no recibimos respuesta.

