APP respaldará admisión de pedido para levantar inmunidad de Edwin Donayre

El vocero de la bancada de Alianza por el Progreso, César Vasquéz, confirmó que su grupo respaldará la admisión del informe elaborado por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que plantea admitir a trámite el pedido de levantar el fuero a su colega Edwin Donayre, condenado a cinco años y seis meses de prisión por el caso 'Gasolinazo'.

"[La sesión la acaban de] convocar para el 2 de abril. Solamente se va a ver ahí la admisión. O sea, la admisibilidad. Allí vamos a votar a favor, porque admitir es comenzar a investigar", dijo Vásquez a El Comercio.

► Tubino critica que comisión se pronuncie sobre Donayre antes que Corte Suprema



► Plantean que comisión admita pedido para levantar inmunidad de Edwin Donayre



En ese sentido, el representante de Cajamarca dijo que este nuevo proceso demorará aproximandamente 20 días. Sin embargo, aseveró que existe el peligro de que no se concluya, ya que el Poder Judicial se puede pronunciar en cualquier momento a favor o en contra de la nulidad de la sentencia de Donayre.

“Si el Poder Judicial se pronuncia antes del 30 de marzo, ni siquiera se llevaría a cabo la votación y el proceso, porque si se confirma de inmediato se levanta la inmunidad, y si no se confirma ya no tendría sentido levantarle la inmunidad. [...] Más bien, presionen al Poder Judicial que haga su trabajo, quince años para emitir una sentencia me parece ineficiencia absoluta", dijo Vásquez.

El portavoz de Alianza por el Progreso remarcó que la presidenta del grupo de trabajo, Luciana Leon, está en todas sus facultades para poder convocar a la sesión del 2 de abril, pero remarcó que podría ser en vano si es que el Poder Judicial concluye anular la sentencia en contra de Edwin Donayre.

"Esta entre sus prerrogativas y de sus facultades de la congresista [Luciana León], pero lo ideal hubiese sido esperar que el pronunciamiento del Poder Judicial. Si el 30 de marzo se pronuncian ratificando la sentencia, entonces, el 2 [...] simplemente lo declaramos admitido y [...] lo corremos en tiempo récord para levantarle la inmunidad y se vaya preso [...]. Creo que es fundamental para ahorrarnos trabajo y debate innecesario", manifestó.

Por último, Vásquez aseveró que no tomarán alguna medida en contra de su colega de bancada antes de que se pronuncie el Poder Judicial.

Como se recuerda, el general en retiro y hoy congresista Edwin Donayre fue sentenciado a cinco años y medio de prisión efectiva en agosto del 2018 por el delito de peculado por el caso ‘Gasolinazo’.

El combustible había sido asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur y el robo se produjo entre enero y noviembre de 2006.

Dato

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó al voto el pedido de Edwin Donayre para anular el fallo que lo condenó. El tribunal tiene un plazo de 30 días para resolver el recurso.