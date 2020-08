El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, descartó que el líder de su partido, César Acuña, haya ordenado a su bancada no respaldar la solicitud de voto de confianza de Pedro Cateriano. Agregó que la actitud del saliente primer ministro “no ha sido la de tender puentes”.

— ¿César Acuña fue quien sugirió el voto en abstención? ¿Bajo qué argumentos?

No es cierto, la decisión ha sido de la bancada, el presidente Acuña en ningún momento ha sugerido, él ha respetado la decisión que democráticamente tomó la bancada.

— ¿Y el señor Acuña no tuvo ninguna participación en este debate interno? Imagino que tienen un grupo de coordinación.

A ver, una de las razones por las cuales nos demoramos para dar a conocer nuestro voto, el voto de la bancada, ha sido justamente las posiciones encontradas en la interna. No todos han estado de acuerdo en votar en abstención, había un número de congresistas que pedía votar en contra, pero primó la mayoría. Al no convencernos la presentación del señor Cateriano, optamos por la abstención. Acuña no ha participado en este debate interno de la bancada.

— El saliente primer ministro Cateriano afirma que Acuña se comprometió a darle su apoyo. ¿Por qué APP votó en abstención?

No confundamos las cosas, hay que ubicarnos en un horizonte de tiempo, Acuña, como demócrata, le deseó éxitos tras su designación, le dijo que APP está para respaldar, mas no le manifestó que le íbamos a dar el voto de confianza. Y hay que ser realistas, la actitud de Cateriano no ha sido de apertura, de tender puentes, a dar una respuesta decidida y con acciones concretas a la situación en la que nos encontramos, esto tiene que ver con el fracaso del gobierno en la lucha contra la pandemia y la crisis económica .

— Pero Cateriano llevaba tres semanas en el cargo, heredó esta situación de crisis…

Casi la totalidad de nuestra bancada está formada por provincianos y lo que se vive en las regiones es dramático, al no convencernos en su exposición ha primado esta dura realidad […] En definitiva el señor Cateriano no inspiraba confianza para darle el voto.

— Cateriano también hizo referencia a Valdez, congresista de su bancada, en el sentido de que hubo una conminación y amenaza de por medio. ¿Condicionaron a esto el voto de APP?

Para nada, APP no ha condicionado el voto, emplazo a cualquier funcionario del gobierno, inclusive al señor Cateriano a decir que APP ha condicionado el voto . Lo que nosotros hemos dicho, no solo lo dijo Valdez, lo dije yo, es que la presentación del señor Cateriano no había convencido a mi bancada y que tenía la oportunidad, en el cierre del debate, de decirle al país las demandas que le planteamos. Quiero dejar en claro que no hubo condicionamiento . Al contrario, lo que le dijimos fue “estas son las demandas urgentes del Perú” y no solo en el tema de la pandemia, se esperaba autocrítica y sinceramiento, lo que al final hizo Mazzetti, pero no se dijo nada sobre los derechos sociales.

— Cateriano ha dicho que el presidente del Congreso condicionó el voto de confianza a la permanencia del ministro de Educación. ¿El señor Merino debe continuar dirigiendo la Mesa Directiva? ¿APP lo respalda?

Respaldamos las expresiones del presidente del Congreso y las suscribimos, porque nosotros, en ningún momento, hemos condicionado nada. Si hoy pretenden justificar una mediocridad, la ineptitud y el fracaso del gobierno de Vizcarra en el manejo de la crisis sanitaria y encima nos dejan una tremenda crisis económica, no es porque de por medio está la reforma universitaria y el ministro de Educación, hay que separar las cosas. El Congreso ha escuchado al pueblo, en el sentido, de que el gobierno no atiende sus principales demandas. Y el tema del ministro de Educación no ha sido factor para determinar si le damos o no la confianza. El señor Benavides no es el único cuestionado [en el Gabinete], también está el ministro de Trabajo y el ministro de Energía y Minas. Rechazamos que el voto de confianza dependía del tema del ministro de Educación .

— Si Benavides continúa al frente del sector Educación, ¿APP insistirá en su voto en abstención?

APP dio un voto de confianza hace 67 días al Gabinete de Vicente Zeballos, lo dimos porque primero está el país, le dimos esperando que el gobierno reaccione y tomé acciones decididas ante la pandemia. ¿Y qué ha ocurrido? Se han duplicado los muertos, se ha escondido información y la crisis se ha agudizado. Si en el escenario futuro, el presidente insiste con el ministro de Educación, yo ratificó que no hemos condicionado el voto de confianza a la interpelación, la censura o el cambio del señor Benavides, para nada, vamos a evaluar con madurez y tomar una decisión cuando se conozca el próximo Gabinete.

— ¿Esperaban que Acción Popular, con sus votos, le dé la confianza a Cateriano? ¿En APP hicieron mal el cálculo?

Rechazo esa afirmación, porque no se ajusta a la verdad, nosotros hemos votado antes de Acción Popular y nuestros votos no dependen de acomodos o de circunstancias. Y si nos demoramos es porque había posiciones encontradas. No tiene nada que ver con un cálculo de que si el Gabinete llegaba o no al final a tener la confianza.

— El congresista Jesús Arapa, de Acción Popular, no descartó una eventual vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. ¿Cuál es la posición de APP?

La opinión individual de un congresista no puede enturbiar la posición institucional de un partido ni del Congreso. Esa es una opinión individual [de Arapa], no tiene nada que ver con el Congreso. APP rechaza de plano cualquier intención de vacancia que hoy de manera unilateral un congresista ha expresado, él tendrá que exponer sus razones.

— ¿APP, entonces, no apoyará una moción de vacancia presidencial en lo que resta del gobierno?

Así es, APP apuesta por una agenda país, esperamos y exhortamos al presidente Vizcarra a que reflexione y reaccione , él debió haber sido mucho más prolijo en la designación de su primer ministro. Mire lo que ha ocurrido al final, en el señor Cateriano teníamos a una persona confrontacional, y lo demuestra sus palabras sobre el Frepap, es un irrespeto democrática, es decepcionante lo que ha ocurrido. No se puede minimizar ni ofender a un partido que es parte de la vida política del país.

— Usted propone congelar las deudas bancarias y la devolución de los aportes de la ONP y el Fonavi. ¿No son medidas de corte populista?

Cómo puede decir que es populista reconocer una deuda pública que tiene el Estado con los trabajadores que han aportado a la ONP, pero no ha cumplido los 20 años [para recibir una pensión] y que esperan que el Estado les devuelva sus fondos. Cómo puedes decir populista a una ley aprobada en referéndum que ordena la devolución de los aportes de un millón de fonavistas. Esto no es populismo, es una deuda moral que tiene el Estado con los trabajadores. Y si queremos comparar cuánto le cuesta al erario nacional asumir esta deuda pública, no es ni el 30% de los 70.000 millones de Reactiva Perú.

— El presidente del Congreso dijo que no tiene ninguna autocrítica que hacer. ¿APP la tiene?

La única autocrítica que hacemos de manera permanente a nuestra bancada es que el diálogo que nos plantea el Ejecutivo siempre sea sincero, un diálogo que conduzca a solucionar las demandas del país. Este Congreso hasta ahora ha actuado anteponiendo los intereses de la patria, quien nos han puesto obstáculos es Palacio de Gobierno, porque las leyes que hemos aprobado, que el pueblo necesitaba, han sido observadas [por el presidente]. Este Congreso ha dado gestos democráticos. El presidente Vizcarra tiene que entender que para reconstruir el país, que está en escombros, pasa por un diálogo sincero y también porque él escuche.

