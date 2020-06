Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Frente Amplio están a favor de que la Comisión de Ética Parlamentaria inicie, ni bien se instale, una investigación preliminar al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), luego de que se haya revelado que sus familiares contrataron con el sector público.

Según el programa “Punto Final”, los hermanos y la madre de Merino de Lama brindaron servicios al Estado por más de S/200.000 entre el 2011 y 2016, cuando el acciopopulista era legislador. Esto a pesar de que la ley no se los permitía.

“Todos los funcionarios públicos, tanto del Ejecutivo como del Congreso, estamos sujetos al escrutinio público, tenemos que estas siempre dispuestos a ser investigados” , manifestó la portavoz alterna de APP, Carmen Omonte.

La exministra de la Mujer indicó que se debe abrir una investigación preliminar a Merino y luego esta determinará, con hechos concretos, si amerita o no iniciar una pesquisa más profunda.

Una posición similar tuvo el vocero de Frente Amplio, Lenin Checco, quien dijo que el actual presidente del Congreso tiene que ser investigado en la Comisión de Ética.

“Claro que sí [se le tiene que iniciar una pesquisa], que se instalen las comisiones que faltan, nosotros estamos exigiendo desde la Junta de Portavoces anterior que esto pase. Así como el caso del presidente de la Mesa Directiva hay un montón de temas pendientes” , refirió en comunicación con El Comercio.

La portavoz de la bancada de Frepap, María Teresa Céspedes, indicó que se tiene que analizar “el grado de responsabilidad” que puede tener Merino de Lama.

“Y si es pertinente que pase a la Comisión de Ética para su evaluación será así, el Frepap jamás blindará a ningún parlamentario”, subrayó.

La congresista Cecilia García precisó que la bancada de Podemos Perú aún no se ha reunido para evaluar esta denuncia. Sin embargo, ella, a título personal, sí cree que el presidente del Parlamento debe ser investigado.

En diálogo con este Diario, García señaló que también se debe indagar a los funcionarios que permitieron estas contrataciones.

“¿No sabían que estas personas eran hermanos de un congresista? ¿Quién no cumplió la ley? Y por otro lado, Merino debe aclarar si recién se enteró, y si lo sabía antes, por qué no denunció, aquí yo veo responsabilidad de ambos lados”, preguntó.

Somos Perú se opone a pesquisa

El portavoz de la bancada de Somos Perú, Rennan Espinoza, sostuvo que no se debe iniciar una investigación a Merino de Lama.

“Son hechos cometidos por sus familiares. Acciones que él mismo congresista no puede evitar. Lo que si sería grave que el parlamentario llame para que les den contrato a sus familias. Pero eso ya dijo que no ha pasado y no hay indicios de ello”, remarcó en comunicación con El Comercio.

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, señaló que la Comisión de Ética solamente puede abrir investigación por conductas cometidas por los parlamentarios, tras haber sido elegidos.

“La Comisión de Ética para el período 2020-2021 tiene competencia para conocer las conductas anti éticas que puedan cometer los Congresistas durante el ejercicio de sus funciones como Congresistas luego de haber sido electos para el período 2020-2021. Decir lo contrario es pura demagogia”, subrayó.

El congresista Francisco Sagasti mencionó que su bancada se reunirá esta noche, por lo que evitó pronunciarse sobre la situación de Merino de Lama.

El presidente del Parlamento afirmó hoy que no era su responsabilidad informar sobre las contrataciones que tuvieron los integrantes de su familia entre el 2011 y 2016.

“No he tenido ningún tipo de injerencia. Sí, es cierto que hay una limitante, naturalmente quien tiene que responder son ellos [mis hermanos y madre], porque a ellos les corresponde. Pero debo precisar que no hubo uso de influencia, no es que un congresista llamó para que ellos puedan ejercer un cargo”, expresó en RPP Noticias.

Merino de Lama consideró que esta denuncia no es pasible de ser evaluada en la Comisión de Ética o en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.