Apra apelará fallo del JNE con recurso que ya no está vigente

Los legisladores apristas Elías Rodríguez y Mauricio Mulder insistieron hoy en que presentarán un recurso extraordinario ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para dejar sin efecto la resolución que anuló el proceso en el que fueron elegidos secretario general y presidente de la Dirección Política del Partido Aprista. Ambos indicaron en una conferencia de prensa que a su favor existe como antecedente una resolución favorable a un recurso similar presentado por el movimiento Vivo por Magdalena.

Rodríguez insistió en que la inscripción de su dirigencia fue verificada por el Registro de Organizaciones Políticas, ante el que levantaron una serie de observaciones.

"Y en diciembre nos dice [el ROP], con un documento, que hemos levantado las observaciones y podemos inscribirnos [...] ante esa resolución impugnan quienes perdieron [las elecciones internas] en la cancha, y ha sido materia de nulidad", señaló el legislador.

Sin embargo, de acuerdo a la Resolución 0165 del JNE publicada el pasado 15 de marzo la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional y la Dirección Nacional de Política del Partido Aprista Peruano se anuló debido a, entre otras observaciones, que el ex presidente Alan García Pérez fue ratificado como presidente del partido y no a través de las normas de democracia interna.

Asimismo, fueron elegidos miembros de los tribunales regionales electorales ciudadanos que no eran afiliados al partido, y tampoco se respetó la cuota de género de 30% de mujeres en las listas de candidatos.

Sobre el recurso extraordinario que anuncia el partido, este Diario tomó conocimiento de la Resolución 0061-2018-JNE del 31 de enero de este año, donde se dispone su eliminación. El argumento es que si bien en 2005 se creó esta figura para casos de "afectación de los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva" en contra de las resoluciones del pleno del JNE; ha variado el contexto en el que se dio origen al recurso.

"[...] lo cual podría suponer que este solo se instrumentalice para dilatar injustificadamente el cierre de los procedimientos", por lo que resulta necesario disponer su eliminación, se indica.

Esta resolución se publicó recién el 9 de febrero, el mismo día que presentó su recurso extraordinario el movimiento Vivo por Magdalena.

Consultado por este Diario, el vocero de la bancada aprista Jorge del Castillo opinó que el fallo del JNE "es inapelable y no revisable", y por haberse dado en última instancia tiene que cumplirse. Del Castillo denunció en su momento irregularidades en el congreso partidario donde se eligió a la nueva dirigencia.



También hizo alusión a un tuit del ex presidente García, quien invocó a la unidad del partido. "Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, acojo en buen grado su declaración y yo creo que ese es el camino que hay que seguir", señaló.

"Nos guiamos por estatuto"

Elías Rodríguez también señaló en la conferencia que no permitirán que se ponga "en peligro la participación del Apra en las elecciones municipales". Agregó que hay "una mano y un sentimiento oscuro" de personas infraternas que buscan que el partido no participe en dichos comicios.



"Espero que no sea para alentar alguna candidatura de aquellos esbirros que trabajaban con ellos y ahora son traidores que están fuera de nuestra institución", señaló sin decir nombres.

También dio a entender que no acatarán la resolución del JNE. Mencionó que si bien se ha cancelado los registros del partido, "nos guiamos por nuestro estatuto, que dice que las autoridades ganadoras asumen la dirección del partido".

"Han cuestionado nuestra inscripción, pero estamos bajo el régimen de nuestro estatuto partidario", anotó.

