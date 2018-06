El Apra no descarta presencia en lista alterna para la Mesa Directiva

El congresista Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista) no descartó que su bancada integre una lista alterna a la de Fuerza Popular para la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República en la siguiente legislatura.

“No hemos tomado aún decisión colectiva y definitiva, veremos si se logra articular una propuesta de oposición al fujimorismo de unidad”, dijo a El Comercio.

El legislador señaló que esta decisión dependerá de las conversaciones a las que lleguen con los miembros de las demás bancadas parlamentarias.

“Las deliberaciones deben llevarnos a construir una lista de unidad plural que alterne a la del fujimorismo. Lo que si no aceptamos son vetos”, señaló.



Por su parte, el legislador Jorge del Castillo indicó que lo descartado “definitivamente” es conformar una fórmula junto a Fuerza Popular, como ha ocurrido hasta el momento. “Sobre otra mesa, hay que trabajarla. No la descartamos”, añadió.

Previamente, Mauricio Mulder manifestó a la agencia Andina que la presencia del Apra en la próxima Mesa Directiva “está casi descartada”, debido a que Velásquez Quesquén y Del Castillo no acompañarán al fujimorismo.

Agregó que si logra establecerse una lista unitaria, a raíz de las conversaciones con otros grupos parlamentarios, podría concretarse la posibilidad de que su partido vuelva a conformar la Mesa Directiva.



Tras estas declaraciones, la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, sostuvo que su bancada aún no ha evaluado quienes podría ocupar el lugar del Apra en su lista.

No obstante, la fujimorista dijo que debido a la actitud democrática de su partido, seguirán apostando por una lista multipartidaria.

“Nosotros siempre hemos dicho, lo reiteramos y lo vamos a seguir haciendo independiente de los discursos de algunas personas o algún congresista, siempre vamos a tener apertura al diálogo y vamos a apostar por una mesa multipartidaria”, expresó.

En tanto, consultada por las críticas a la conducción del Parlamento por parte de su agrupación política, Salazar expresó: “La Mesa Directiva está representada por tres bancadas, no solamente por Fuerza Popular, así que eso de que ha habido malos manejos me parece que no es responsable que se diga”.



