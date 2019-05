Apra espera explicaciones de Morán por intervención a casa de Alan García

La Comisión de Defensa del Congreso citó para este lunes a las 3 p.m. al ministro del Interior, Carlos Morán, para que detalle la participación del equipo policial de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) durante la intervención que se realizó en la casa del fallecido ex presidente Alan García.

En diálogo con El Comercio, el presidente del grupo de trabajo, Jorge del Castillo (Apra), manifestó esperar que Morán explique por qué la grabación de allanamiento a la casa del ex jefe de Estado está entrecortada y sin audio.

"Todas las intervenciones [siempre son] con audio y esta justo [está] sin audio, por qué interviene la Diviac y no interviene la Policía Judicial como hemos visto en el caso de [Edwin] Donayre que ha intervenido esta, porque eso es lo que ordenó el juzgado. Todas son preguntas, esperaremos [que estén] las respuestas", afirmó.

Del Castillo aseveró que la convocatoria al ministro del Interno no tiene ninguna intención detrás salvo que la de aclarar el hecho. "Esto [la citación] no tiene una actitud inquisidora, pero sí [la intención] de preguntar [...] y aclarar puntos", aseveró.

En esa misma línea, se mostró su colega y vocero alterno de la bancada aprista, Javiér Velásquez Quesquén, quien descartó plantear una interpelación al ministro Carlos Morán si sus respuestas no son satisfactorias.

"No, yo creo que por ahí va el tema. El tema va por que esclarezca los hechos, nada más", dijo a este Diario.

Por su lado, Elías Rodriguez adelantó que procurará estar este lunes presente en la Comisión de Defensa para participar en la ronda de preguntas.

"El único afán, el único interés para que se realice esta reunión es poder esclarecer, dar a conocer y que no quede ninguna duda de este proceso que fue la realización de esta medida de allanamiento y detención del presidente Alan García que, a criterio de varias personas, no solo de quienes somos apristas, sino de quienes no lo son, habría [...] cosas que no serían tan correctas o normales en este tipo de situación", agregó.

Tanto Del Castillo y Rodríguez prefirieron no emitir opinión sobre una posible interpelación a Morán si sus respuestas no satisfacen. "Yo prefiero no adelantar. Mejor esperemos la respuestas", dijo del Castillo.

Desde Fuerza Popular, el vocero, Carlos Tubino, afirmó a El Comercio que no descarta la posibilidad de promover una interpelación si es que las respuestas del ministro del Interior no llegan a resolver todas las dudas.

"Es una posibilidad [poder presentar una interpelación], pero eso tendrá que verse [en su momento]", dijo Tubino.



Ricardo Pinedo, ex secretario personal de Alan García, comentó a este Diario que él, Jorge del Castillo y Mauricio Mulder se reunieron el jueves 25 con el ministro Morán para visualizar el video de la intervención, pero consideró que hubo “incongruencias” en las explicaciones de ministro y del director de la PNP. Por ello, aseveró: “No tengo ninguna expectativa de lo que vaya a decir el ministro mañana”. Sin embargo, consideró que "se debe profundizar" en el asunto.

Sostuvo que desde el Mininter se debería explicar por qué el video grabado al interior de la vivienda de García no tiene audio, por qué no se filmó desde la llegada del fiscal, por qué no es un solo clip, entre otros asuntos referidos al protocolo policial.

-Otros citados-

A esta sesión, también están convocados el teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Lavalle Santacruz; el coronel PNP, Carlos Harvey Colchado Huamaní; comandante PNP, Guillermo Castro Aza; mayor PNP, Fredy Ordinola Castillo.

Además, los suboficiales Jorge Chávez Celiz, Larry Sajuro Berlanga, Gloria Andrade Arteaga, y Máximo Araujo Zúñiga.

Cabe recordar que estos hechos se dieron el último 17 de abril tras dictarse una medida de detención preliminar por 10 días dictada en contra del expresidente Alan García como parte de las investigaciones por presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Ese día muy temprano, el fiscal Henry Amenábar y un grupo de policías de la Diviac se apersonaron a la vivienda del fallecido exmandatario.

Según un video difundido por el programa "Cuarto Poder", se observa por segundos a García Pérez subir la escalera con un arma en la mano, luego que fuera informado de la diligencia en cumplimiento de una orden judicial.

Luego de indicar que llamaría a su abogado, se encerró en su habitación y se dio un disparó en la cabeza falleciendo el mismo día tras ser trasladado al hospital Casimiro Ulloa.