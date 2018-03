La Comisión Política del Partido Aprista Peruano informó esta tarde que acordó iniciar un proceso de investigación interna a Luis Alva Castro, ex ministro del Interior en el segundo gobierno de Alan García. La medida se toma tras las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, ante fiscales peruanos.

Según fuentes de El Comercio, Barata dijo que la empresa Odebrecht dio aportes para las campañas de al menos seis líderes políticos peruanos, entre ellos para la de Alan García en el 2006.

Asimismo, precisó que el aporte fue de US$200.000 que fueron entregados durante la segunda vuelta a Luis Alva Castro, a quien el empresario dijo conocer por las obras que la constructora brasileña hizo en La Libertad.

A través de un mensaje en Twitter, la Comisión Política del Apra informó que el proceso de investigación interna se abrió a solicitud del propio Alva Castro.

En una carta difundida ayer, Luis Alva Castro aseguró que no gestionó ni recibió dinero de Odebrecht. “Con la conciencia tranquila y de ser solicitado me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales, pues no tengo nada que ocultar”, manifestó.