El Apra insistirá en moción de censura contra César Villanueva

El Apra insistirá en presentar una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, a pesar que la bancada con mayoría simple, Fuerza Popular, anunció que no la respaldará. Así lo comunicó el congresista Jorge del Castillo en diálogo con El Comercio.

“Ellos son dueños de sus decisiones, así como son dueños de sus miedos. Nosotros vamos a seguir adelante por una razón central: el gobierno no puede dar una versión inexacta al Congreso, luego decir que se equivocó y que no pase nada. Eso no es digno para un Congreso que se respete”, dijo.

La moción de censura será impulsada por el Apra debido a que Villanueva aseguró en el Congreso que el Ejecutivo conocía de la fuga del destituido juez César Hinostroza desde el pasado 7 de octubre, pero decidió no comunicarla debido a la “gobernabilidad”.

Villanueva corrigió posteriormente aún en la sede del Legislativo. Asimismo, el mandatario Martín Vizcarra aseguró un día después que, en realidad, el Ejecutivo se enteró de la fuga el 17 de octubre.

“No me parece suficiente decir que se equivocó y punto. Si alguien está calculando que el primer ministro nos puede hacer una cuestión de confianza y disolver el Congreso, está equivocado porque ese factor no debería evaluarse. Aquí lo que importa es que el gobierno no puede decirle una cosa inexacta al Congreso”, insistió Del Castillo.

El congresista aprista reconoció que Fuerza Popular puede imponer su mayoría para evitar la censura de Villanueva. La bancada fujimorista cuenta con 61 votos.

“La moción de censura tiene dos momentos: primero el de la mención y admisión a debate y luego el momento de debate y votación. Espero que por lo menos la admitan a debate. Ahí se discutirá y, si quiere, el primer ministro se presentará”, precisó Del Castillo.

"No puede ser que primero diga que lo sabían desde el 7, insista en esa fecha y luego digan que se equivocaron. Tampoco puede ser que Hinostroza haya estado libre aparentemente 10 días sin ningún tipo de control y haya recorrido 10 países. Eso en cualquier lugar del mundo haría caer a un gabinete", agregó.

Por su parte, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, informó que la decisión de no apoyar la moción de censura fue tomada por unanimidad dentro de la bancada.