El Apra luego de Alan García: ¿Es posible su relanzamiento?

¿Qué pasará con el Partido Aprista Peruano tras la trágica muerte de su líder Alan García? ¿Tiene futuro esta organización política que se fundó hace 88 años? Durante los funerales del ex mandatario, dirigentes de ese partido hablaron reiteradamente de un relanzamiento. ¿Es posible llevar adelante esa iniciativa?

Esas interrogantes y otras como qué suerte puede correr el Apra en las elecciones del 2021 fueron respondidas por los analistas políticos Fernando Tuesta y Luis Nunes, quienes coincidieron en señalar que el proceso de recuperación del partido será a largo plazo.

Tuesta sostuvo que la posibilidad para el relanzamiento del Partido Aprista "está abierta". "Este es un momento crucial para ellos. Si antes estaban cohesionados alrededor de Alan García vivo, ahora lo están alrededor de un Alan García muerto. Este momento le puede servir como punto de apoyo para un impulso hacia adelante", indicó.

Sin embargo, el ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la reforma política expresó que ese relanzamiento será difícil y complicado. "El Apra siempre ha vivido con líderes carismáticos, pero ahora no los tiene. Alan no ha dejado un heredero y esto abre la posibilidad de una pugna por el poder al interior del partido. Tienen que resolver el tema de liderazgo, vamos a ver cómo lo hacen", dijo.

Tuesta acotó que tampoco se debe perder de vista el hecho de que el Apra con Alan García vivo estaba disminuido electoralmente y esa situación no se va a revertir fácilmente. Indicó que sus posibilidades para las elecciones del 2021 no son auspiciosas. "Tendría que aparecer una figura destacada que ahora no la tiene, no creo que haya tiempo para que puedan conseguir eso", indicó.

Tuesta subrayó que la cohesión interna del partido que se ha visto en el velatorio de García será importante para su relanzamiento pero advirtió que "no va a ser suficiente".

El analista Luis Nunes cree firmemente que habrá un relanzamiento del Partido Aprista. "Estamos hablando de un partido que se aproxima al centenario. He visto en sus jóvenes y en sus dirigentes de base un deseo de hacer las cosas bien, de rescatar los valores y principios que tuvo el partido desde su fundación. Van a celebrar un congreso en los próximos meses para relanzar el partido", dijo.

Nunes considera que la muerte de Alan García ha cohesionado a los militantes y dirigentes y que eso puede ayudar mucho al propósito del relanzamiento.

Si bien Nunes reconoce que al partido no le ha ido bien en los últimos tiempos ni electoral ni políticamente, cree que la actual situación de crisis acrecentada con la desaparición de su líder puede ser una oportunidad para cambiar el panorama.

"Los nuevos dirigentes -estoy hablando de la base tres y base cuatro- van a encontrar la manera de relanzar el partido. Hay posibilidad de que se recupere electoral y socialmente. Será un proceso largo, pero no imposible. El PRI de México perdió las elecciones en el 2000 pero recuperó el poder 13 años después", aseveró.

Nunes no cree que al Apra le vaya a ir bien en el 2021. "Esas elecciones están muy próximas y las cosas están todavía muy complicadas para el partido. Se necesitan nuevas caras, pero hay gente aprista de 30 y 40 años que tiene una mirada distinta de la política que puede encontrar el norte que el partido ha perdido", sostuvo.