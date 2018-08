Acción Popular, Apra y APP votarán por la suspensión de Yesenia Ponce

Las bancadas del Partido Aprista, Alianza para el Progreso y Acción Popular anunciaron que votarán en el pleno de este jueves a favor de la suspensión por 120 días de la congresista Yesenia Ponce (Fuerza Popular). Esa medida fue recomendada por la Comisión de Ética por mentir en su hoja de vida y pagar S/10 mil para conseguir certificados de estudios falsos.

Aunque el informe sobre el caso de Ponce fue acordado por ese grupo de trabajo parlamentario el 24 de julio, el Consejo Directivo del Congreso acordó el último martes programar su debate y votación en el pleno de mañana jueves, luego de que se hicieran muchos reclamos por la demora.

Javier Velásquez Quesquén, vocero alterno del Apra, señaló que la posición de su bancada sobre el caso de Ponce ya está fijada y es la misma que adoptó su representante en la Comisión de Ética: pedir la suspensión de 120 días para la representante de Áncash.

"No ha habido un argumento de Yesenia Ponce que pueda poner en cuestión lo que señala el informe de Ética. Sus descargos no convencen, no ha podido acreditar sus estudios. El voto de nuestra bancada será por la suspensión", indicó a El Comercio.

El parlamentario aprista agregó que el caso de Ponce es diferente al de Carlos Bruce y Maritza García para quienes la Comisión de Ética también han recomendado suspensión de 60 días y 120 días, respectivamente.

"El caso de Bruce me parece más leve, es una negligencia, un error inexcusable, pero no puede equiparase a lo de Yesenia Ponce, sería injusto aplicar el mismo esquema sancionatorio a los tres", dijo .

En cuanto a García, a quien se atribuye haber consignado en su hoja de vida estudios de maestría que presuntamente no realizó, Velásquez señaló que la universidad le ha anulado el título, pero se ve que ella es una persona que conoce de Derecho. "Vamos a escucharlos [ a García y Bruce] y en su momento tomaremos una decisión", aseguró.

César Vásquez, vocero de Alianza para el Progreso (APP), indicó que su bancada tomó anoche el acuerdo de apoyar la propuesta de la Comisión de Ética. "Vamos a respaldar la suspensión de 120 días que se ha pedido para Yesenia Ponce, pues ella está seriamente comprometida", dijo a este Diario.

El legislador Vásquez informó que su bancada también acordó respaldar el informe de la comisión que recomienda suspender a Maritza García por 120 días y a Carlos Bruce por 60 días.

En tanto que Edmundo del Águila, vocero de Acción Popular, aseveró que su bancada también ha tomado el acuerdo de votar a favor de la suspensión de Ponce.

El legislador puntualizó que en los casos de García y Bruce, la bancada aún no ha tomado ningún acuerdo.

Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, expresó que ella votará a favor de la suspensión de su compañera de bancada, pero precisó que no hay una posición de su organización al respecto y que sus colegas emitirán un voto de conciencia.

"Soy miembro de la Comisión de Ética, así que me toca respaldar el informe [...] A nivel personal y de quienes somos integrantes de esta comisión nos toca respaldar", declaró a Canal N. "En los casos de Ética es una votación personal, no tiene nada que ver con posiciones partidarias", añadió.

Karina Beteta, vocera alterna de Fuerza Popular, manifestó que posiblemente respaldarán la posición que ya plantearon sus representantes en la Comisión de Ética como Letona, pero hizo hincapié en que no hay un acuerdo de bancada y que por tratarse de un caso ético será un voto de conciencia.

El voceros de Fuerza Popular, Hernando Cevallos, indicó que su bancada se iba a reunir esta tarde para acordar la posición que tomarán sobre el caso de Yesenia Ponce.