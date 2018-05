El 47% de peruanos aprueba la forma como el presidente Martín Vizcarra está conduciendo su gobierno, según una encuesta nacional urbano-rural de GFK.

De acuerdo al estudio publicado por “La República”, la aprobación a la gestión del mandatario cayó cinco puntos porcentuales a comparación de abril, cuando se ubicó en 52%.

Asimismo, los entrevistados consideraron que las prioridades de Vizcarra deben ser luchar contra la corrupción, mejorar la educación escolar, crear puestos de trabajo, mejorar la seguridad ciudadana, brindar mejores servicios de salud, entre otros.

De otro lado, la aprobación a la gestión del primer ministro César Villanueva pasó de 28% en abril a 24% en mayo. Su desaprobación alcanza actualmente 54%, tres puntos porcentuales más que el mes pasado.