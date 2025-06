A menos de un año de las elecciones generales del 2026, la Comisión de Constitución del Congreso, que preside Fuerza Popular, aprobó por mayoría un dictamen que abre las puertas para que los parlamentarios hagan campaña durante la semana de representación.

El texto sustitutorio fue aprobado con 15 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. El respaldo provino de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Bloque Magisterial y Podemos Perú [mirar recuadro].

El proyecto permite a los legisladores de eximirse de la neutralidad política.

Inicialmente se proponía incorporar el artículo 25-A al reglamento del Parlamento, con el siguiente enunciado: “Los congresistas en ejercicio de su función de representación política pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad.”

Y, tras el debate en la comisión, se añadió: “Esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros y/o del pleno del Congreso, salvo se solicite licencia sin goce de haber respectiva.”

El dictamen no hace ninguna precisión sobre la semana de representación, que permite a los legisladores desplazarse todos los meses a sus regiones o a cualquier punto del país para “recoger demandas ciudadanas”. Durante estas fechas no se realizan sesiones de las comisiones parlamentarias, ni tampoco se reúne el Pleno.

Especialistas consultados por El Comercio advierten que el problema central del proyecto radica en que los congresistas podrían realizar actividades de proselitismo político sin restricciones y con dinero del Estado.

Cabe señalar que cada legislador recibe un monto mensual de S/ 2.800 como “apoyo logístico” para la semana de representación. Esta suma no incluye los pasajes de avión que el Parlamento gasta en los congresistas y sus asesores. Tampoco los viáticos de estos últimos.

El proyecto

El autor del proyecto es el congresista Arturo Alegría, vocero principal de Fuerza Popular, quien fue el principal ausente en el debate.

Como coautores figuran otros legisladores de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Somos Perú, Avanza País y Honor y Democracia.

La iniciativa plantea modificar el Reglamento del Congreso para señalar expresamente que los parlamentarios pueden promover sus posturas ideológicas y partidarias sin que ello infrinja el principio de neutralidad.

A diferencia del resto de funcionarios públicos —quienes están legalmente obligados a mantener imparcialidad durante los procesos electorales—, los congresistas quieren dejar por escrito que pueden actuar con total libertad, incluso mientras cumplen funciones oficiales.

Al sustentar la propuesta, Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, sostuvo que el Congreso no es una reunión de tecnócratas apolíticos, sino un ente político por excelencia y el corazón de la democracia representativa.

“Pretender exigirnos la misma neutralidad política que a otros servidores públicos y funcionarios más que un contrasentido jurídico configuraría una mutilación institucional”, subrayó.

Añadió que la iniciativa no es una defensa de interés político, bancada o partido político, sino que reafirma un principio esencial de la democracia.

Lee también | Fortunato Quesada: Corte Suprema rechaza recurso de la Cancillería en caso de exembajador de Perú en Israel

Debate

A diferencia de otras ocasiones, en las que solo participaban uno o, como mucho, dos legisladores, esta vez hubo un notable interés por parte de varios de ellos en exponer sus puntos de vista. Como resultado, el debate se prolongó por más de una hora.

Entre los parlamentarios que expresaron posturas a favor de la norma, están Alejandro Muñante (Renovación Popular), Martha Moyano (Fuerza Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).

Se pronunciaron en contra los legisladores Jaime Quito (Bancada Socialista), que no es integrante de la Comisión de Constitución, y Ruth Luque (Bloque Democrático).

Muñante indicó que en ninguna parte del proyecto se señala que se puede hacer proselitismo político durante la semana de representación y cuestionó que se esté interpretando así. Según el parlamentario, el artículo es “bastante claro”.

“Esto es lógico porque el cargo de congresista es irrenunciable. Entonces uno no puede dejar de ser congresista para hacer campaña electoral, uno va a ser congresista hasta el último día de su mandato. De tal manera que lo que se garantiza aquí es la igualdad de armas”, dijo.

Finalmente, pidió que se modifique el texto para que se prohíba hacer proselitismo durante el desarrollo de comisiones y el pleno. Sin embargo, no pidió lo mismo en el caso de la semana de representación.

A su turno, Moyano dijo que el debate no se puede centrar en los horarios y sobre el uso de recursos del Estado señaló que no se refieren a parlamentarios sino a los ministros y alcaldes que tienen la posibilidad para hacer obras.

“En el caso de los parlamentarios, ni siquiera los carros son del Estado [...] Cuando hablamos de neutralidad nos referimos a que no podemos atacar a nadie [...] Ya es hora que los parlamentarios tengamos esta libertad porque a mí no me pueden decir hoy día, si estuviera en campaña y hablando en la sesión de la Comisión de Constitución, que no mencione a mi partido”, apuntó.

Por su parte, Cavero señaló: “Si vamos a hacer campaña, recorrer las calles, entregar volantes y participar en un mitin no podemos ir con recursos del Estado, eso está clarísimo, pero tenemos que precisar que nuestra labor en su naturaleza político-representativa contempla la expresión de posiciones partidarias.”

Lee también | Defensoría del Pueblo plantea que la Junta Nacional de Justicia nombre jueces y fiscales titulares y provisionales

De otro lado, Jaime Quito denunció que su firma fue añadida a la iniciativa sin su consentimiento y consideró que se trata de una propuesta redundante porque “todo ciudadano tiene derecho a defender y promover posiciones ideológicas”.

“El tema de discusiones que se está violentando es la neutralidad, la imparcialidad[...] Lo que debería hacer, en todo caso, es una licencia sin goce de haber para todos los congresistas que también quieran ser candidatos porque no se puede renunciar. Lo que necesitamos es estar en igualdad de condiciones”, subrayó.

Quito cuestionó que se pretenda modificar el reglamento ahora, cuando en el pasado, pese a que existía la reelección de congresistas, no se hizo tal cambio.

“No podemos seguir actuando a espaldas de la población. No solo es el rechazo total que la población tiene ante el Congreso [...] No continuemos en esa lógica de seguir abonando a una destrucción total de la imagen solamente por intereses particulares”, puntualizó.

Para Luque, “no hay necesidad” de sentar de manera expresa que un congresista no debe ser sancionado por emitir una opinión y tomar una posición política. “Lo que se quiere generar, a raíz de la reelección parlamentaria, es que el congresista haga campaña y, a la vez, ejerza sus funciones; y no sea cuestionado por temas de neutralidad”, remarcó.

Votación

La propuesta tuvo el respaldo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Bloque Magisterial y Podemos Perú.

Estas bancadas también votaron en su mayoría a favor del retorno de la bicameralidad y la reelección parlamentaria.

Con la bicameralidad, en el 2026 se deberá elegir a 130 diputados y 60 senadores. La principal apuesta de figuras de los partidos se centrará en el Senado donde solo basta con un requisito: haber cumplido 45 años o haber sido congresista.

Con el último requisito, habría 32 miembros de la actual representación que podrían postular sin llegar a los 45 años (el otro requisito de la norma). Este Diario adelantó, en un informe de marzo del 2024, que los más voceados serían Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).

Los tres parlamentarios votaron a favor del proyecto que los exime de la neutralidad y les permite hacer campaña durante la semana de representación [ver recuadro].

Así votaron:

Congresista Bancada Votación Fernando Rospigliosi Fuerza Popular A favor César Revilla Fuerza Popular

A favor Nilza Chacón Fuerza Popular

A favor Rosangella Barbarán Fuerza Popular

A favor Martha Moyano Fuerza Popular

A favor Luis Aragón AP Abstención Wilson Soto AP A favor Juan Carlos Lizarzaburu

APP A favor José Elías APP En contra Lady Camones APP A favor Heidy Juárez Podemos A favor Waldemar Cerrón Perú Libre Abstención Isaac Mita Perú Libre Abstención Alejandro Muñante Renovación Popular A favor José Williams Avanza País A favor Adriana Tudela Avanza País A favor Alejandro Cavero Avanza País A favor Víctor Cutipa Juntos por el Perú - Voces del Pueblo En contra Héctor Valer Somos Perú En contra Luis Morante Somos Perú A favor Alex Flores Bancada Socialista En contra Ruth Luque Bloque Democrático En contra Alex Paredes Bloque Magisterial A favor Gladys Echaiz Honor y Democracia Abstención

Además… Fuerza Popular defiende proselitismo Luis Galarreta, secretario general de la agrupación, dijo que es “absurdo” que se quiera limitar las opiniones políticas de legisladores a favor de sus propias agrupaciones.

“No es que el congresista esté haciendo campaña. Si un congresista hace actividad política, eso es parte de su naturalidad. Cuando uno viaja y conoce cómo funcionan los parlamentos en el mundo, los congresistas se reúnen con sus bases”, respondió a la prensa. Lo acompañaban Miguel Torres y los congresistas Arturo Alegría y Patricia Juárez, quienes se ausentaron del debate en la Comisión de Constitución.

Lee también | Pedro Castillo: PJ rechaza pedido del expresidente para apartar a jueza del juicio por golpe de Estado

"Es absurdo": Constitucionalistas se pronuncian sobre dictamen

En diálogo con El Comercio, los constitucionalistas Natale Amprimo, Heber Campos y Alejandro Rospigliosi cuestionaron el dictamen.

Amprimo calificó el dictamen de “absurdo” y señaló que, en lugar de aprobar este tipo de textos, la Comisión de Constitución debería proponer que no hayan semanas de representación una vez convocadas las elecciones.

No obstante, señaló que pedir que los parlamentarios sean neutrales es “desconocer” la propia naturaleza del cargo porque proviene de una elección política.

“La excepción que contemplan es una tontería. Lo que no puedes es hacer propaganda con recursos públicos, pero no hay que desconocer su condición de políticos”, expresó.

Rospigliosi, por su parte, indicó que el artículo 31 de la Carta Magna establece la obligación de la neutralidad estatal por los funcionarios públicos.

“Necesitamos una fiscalía, una contraloría y medios de comunicación vigilantes para que no se usen los recursos públicos para beneficio personal o para intentar denostar o ensalzar a determinados partidos políticos”, añadió.

El constitucionalista opinó que lo añadido al texto sustitutorio es saludable, pero que no quita el despropósito del proyecto de ley al no decir nada sobre la semana de representación.

Recordó que durante la semana de representación no hay sesiones plenarias ni comisiones y que los parlamentarios acuden a sus regiones con pasajes comprados por el Estado. Por lo tanto, a su juicio, no resulta válido el argumento de que las actividades proselitistas se lleven a cabo durante las horas no laborables de los legisladores.

Lee también | Gobierno retira del puesto de viceministro de Minas a Henry Luna Córdova, quien estuvo en el cargo casi 17 meses

Para Campos, la fórmula que acaba de aprobar la Comisión de Constitución es “peor” que la que inicialmente había considerado.

“Según el texto sustitutorio, los congresistas no podrán realizar actividades de proselitismo político durante su participación en las comisiones que integran y en el pleno. ¿Eso quiere decir entonces que fuera de esos espacios sí pueden realizar actividades proselitistas?”, cuestionó.

Bajo su lectura, este planteamiento “confunde” las actividades de representación con las de proselitismo.

“Hubiese bastado que la norma simplemente diga que, en época electoral —tal como ocurre con cualquier funcionario—, los congresistas no pueden realizar actividades de propaganda política; lo cual incluye no solo su participación en las comisiones que integran y el pleno, sino también en aquellas que realizan, por ejemplo, durante la semana de representación”, puntualizó.

Otra postura

En cambio, el especialista en derecho electoral José Naupari señaló que el texto sustitutorio no abre las puertas para usar campaña durante la semana de representación. No obstante, opinó que la modificación que propone el dictamen es “innecesaria”.

“Ellos quieren hacer campaña sin tener ningún tipo de responsabilidad y eso está mal. Sin embargo, con la fórmula normativa creo que se ha llegado a un punto intermedio”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO