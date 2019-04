Aramayo confirma que no estuvo el día de presunta agresión de Salaverry a Beteta

La congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) se pronunció tras las declaraciones del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, quien aseguró el último lunes que Karina Beteta presentó dos testigos falsos como parte de la denuncia que interpuso ante la Comisión de Ética por presuntamente haberla maltratado tras una sesión del pleno.

Al respecto, Alejandra Aramayo confirmó que el 18 de octubre del 2018, día en que se habría producido el hecho denunciado por Karina Beteta, no asistió al Legislativo por encontrarse con problemas de salud.

►Publicidad estatal: asociaciones de medios presentaron observaciones a predictamen

►Reconstrucción de deslacrado ilegal se realizó sin la presencia de Pedro Chávarry



“Es cierto que el día 18 [de octubre], día de la procesión del Señor de los Milagros, yo no estuve todo el día [en el Congreso]. Como saben, tengo un tema de salud que también es privado. El certificado médico que exhiben se puede condecir con los votos de los que soy parte porque, además, ese día había pleno”, afirmó a la prensa.

Como se recuerda, Salaverry presentó documentación en la que constató que Alejandra Aramayo tuvo un permiso médico dicho día, por lo que no podría haber sido testigo de la presunta agresión contra Karina Beteta.

“La congresista Beteta ha presentado dos testigos bamba. Ha presentado a la congresista Alejandra Aramayo y dice que ella estuvo y fue testigo en su denuncia de los supuestos agravios, insultos que yo le hice. Yo tengo aquí el récord de asistencia al Congreso ese día y el certificado médico de la congresista Aramayo porque justamente ese día […] no fue al Congreso y pidió licencia por enfermedad”, detalló en una entrevista con Canal N.

Aramayo dijo desconocer cuál es la condición en la que ha sido mencionada en la denuncia planteada por Karina Beteta contra Daniel Salaverry, por lo que indicó que, de ser convocada por la Comisión de Ética, acudirá a dar su versión.

“El día de ayer me he enterado que me han invocado en la denuncia de la congresista Beteta, la condición de la que soy parte de esta denuncia tendrá que precisarla la congresista Beteta, en qué extremo me pone a mí en esta denuncia porque como ha sido público, no sé si me pone como testigo”, precisó.

Finalmente, Alejandra Aramayo aseguró que su voz es clara a favor de la defensa de la mujer, ejerza el cargo que esta ejerza, y aseguró que su participación en la Comisión de Ética deberá ser evaluada cuando sea convocada.

Carlos Tubino pide esperar a Ética

El vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo estar sorprendido por las declaraciones de Daniel Salaverry, al encontrarse este caso en un proceso de investigación.

"Me sorprende porque no es normal que por iniciativa de él mismo [Daniel Salaverry], sabiendo que está en investigación, salga a dar su posición pública. La Comisión de Ética ve el caso y si ya presentó documentación, lo analizará con el equipo técnico", consideró.