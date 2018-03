El congresista de Fuerza Popular Miguel Torres respondió este lunes a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, quien criticó las expresiones del fujimorista en torno al proyecto de ley que reemplaza al Decreto de Urgencia 003.

Araoz cuestionó, horas antes, que el congresista naranja haya pedido que el Gobierno no presione ni apure al Parlamento por la aprobación de la norma que sucederá al mencionado dispositivo.

“Esa es la verdad de las cosas, nos les apura, no les interesa el país, les interesa más bloquear cualquier posibilidad de recuperación del país. No les interesa con tal de tener el poder y la capacidad de frenar el desarrollo”, dijo la primera ministra.

Por esto, Miguel Torres, haciendo uso de su cuenta de Twitter, remarcó que si Mercedes Araoz "se informara del trabajo que estamos haciendo por lograr una buena norma que reemplace al desastroso D.U. 003, tendría una opinión distinta".

En ese sentido, remarcó que, con las declaraciones hechas por la titular de la PCM, "se nota que está desconectada".

Cómo se nota q @MecheAF está desconectada! Si se informara del trabajo q estamos haciendo x lograr una buena norma q reemplace el desastroso DU003 tendría una opinión distinta. FP desde el inicio está ayudando con sugerencias y no obstante q no aceptan muchas, no desistimos! — MIKI Torres (@MIKI_Torres_) 6 de marzo de 2018

"Fuerza Popular, desde el inicio, está ayudando con sugerencias y no obstante que no aceptan muchas, no desistimos", remarcó el ex presidente de la Comisión de Constitución del Congreso.

Úrsula Letona, sucesora de Torres en el mencionado grupo de trabajo, respaldó lo dicho por su colega de bancada en torno a la discusión de la norma que busca garantizar una futura reparación civil de Odebrecht y otras empresas implicadas en pagos de sobornos.

"El D.U. 003 no solo no fue una medida efectiva, sino que todos los operadores de la misma han señalado que obstaculizaba su trabajo. Sin embargo, muchos de estos operadores no han sido escuchados, seguiremos insistiendo en una norma que resulte realmente efectiva", señaló Letona por medio de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que la ampliación del D.U. 003 vence el próximo martes 13 de marzo.



