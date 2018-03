La titular del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, fue consultada este jueves por el emplazamiento hecho por el legislador oficialista Juan Sheput al primer vicepresidente Martín Vizcarra para que fije una posición sobre el nuevo pedido de vacancia presidencial que promueve un sector de la oposición en el Parlamento.

La jefa de la PCM manifestó que Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá, está concentrado en la promoción del Perú en el país norteamericano.

“Mira, yo quisiera escuchar su voz también pero finalmente me dice que está trabajando. Me mandó un chat, está trabajando 100% en el tema de la promoción de Perú en Canadá (PDAC 2018)”, dijo Mercedes Araoz.

“Yo espero que pronto salga a plantear el tema porque considero que es un hombre leal al presidente, al gobierno y la gobernabilidad del país, que es lo más importante”, añadió en diálogo con RPP TV.

Consultada por si estaría haciendo la misma defensa del presidente Pedro Pablo Kuczynski si es que fuera primera ministra, Mercedes Araoz contestó que sí porque “yo sí tengo principios”.

“A mí no me engañan con el saborcito gracioso de 'ay te voy a cuidar, te voy a hacer meme'. Eso es mentira, porque lo que haríamos en ese momento es aceptar que de ahí en adelante todos los que vayan a ser presidentes de la República siempre van a venir con la espada de Damocles de esta revocatoria mal armada. Eso es cambiar las reglas de juego”, señaló.

De otro lado, indicó que al Ejecutivo no lo pone nervioso que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, haya referido que Martín Vizcarra podría hacer un mejor trabajo que PPK, pues señaló que esas declaraciones reflejan que “un día dicen una cosa y otro día dicen otra”.

“Hace pocos meses la señora Bartra, si no me equivoco, decía que [Vizcarra] debía renunciar a la vicepresidencia, creo que también Daniel Salaverry se pronunció en esta dirección. Un día es un hombre tan inepto que debe renunciar a no solo ser ministro sino a la vicepresidencia, ¿y ahora es la maravilla? Es una actitud revanchista que nos llama la atención”, señaló.

