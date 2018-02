Arce asegura que no hay un acuerdo político con Gregorio Santos “En un espacio democrático tenemos que sentarnos y escuchar, pero no es pactar, no estamos haciendo una alianza electoral”, dijo el congresista de Nuevo Perú

(Foto: Lino Chipana / El Comercio) “Hay evidencias que el señor Santos está involucrado [en actos de corrupción], por eso ha tenido un proceso judicial, por eso ha tenido una prisión preventiva”, afirmó Richard Arce. (Foto: Lino Chipana / El Comercio) El Comercio