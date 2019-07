¿Cuáles son los argumentos de Rodríguez Monteza a favor de Keiko Fujimori?

El último 3 de julio, cuatro horas antes del partido entre Perú y Chile por la semifinal de la Copa América 2019, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza solicitó a la Corte Suprema, a través de un escrito, que declare fundado el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y anule la orden de prisión preventiva que cumple la ex candidata presidencial investigada por el Caso Odebrecht.

El Comercio accedió al documento que envió el titular de la Segunda Fiscalía Suprema, quien en la audiencia de este viernes 5 de julio deberá sustentar la posición del Ministerio Público ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

►Rafael Vela: "Todo lo que Rodríguez Monteza haga está bajo sospecha"

►¿Quién es el fiscal Rodríguez Monteza y por qué lo vinculan con Los Cuellos Blancos?

El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza está a favor de lo requerido por la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular. Es decir, una posición contraria a la que admitió el Poder Judicial en primera y segunda instancia a pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato.

¿Qué sustenta en su solicitud el mencionado fiscal supremo, quien ha sido vinculado al caso de Los Cuellos Blancos del Puerto?

1. Que puede pronunciarse a favor del imputado

El fiscal supremo Rodríguez Monteza cita al Código Procesal Penal para remarcar que un representante del Ministerio Público "garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de la diligencia correspondiente".

Indica que en el artículo 40 de este código, el Ministerio Público "puede recurrir incluso a favor del imputado". Es decir, agrega, si en defensa de la Constitución y la ley se generase una actuación favorable a los encausados, "dicha defensa se encuentra autorizada por la propia ley procesal".

Rodríguez Monteza asegura en el inicio de su pronuncamiento que conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la afectación a la libertad se justifica "en tanto sirva para resguardar o proteger derechos o principios fundamentales de igual o mayor valor de aquel que se pretende afectar".

"El argumento de solo aseguramiento de pruebas o el evitar una posible fuga, per se, no resultaría suficiente para afectar el principio, derecho y garantía convencional y constitucional de libertad", adelanta en clara oposición a la orden de prisión de preventiva dictada para Keiko Fujimori.

2. Que no ha habido un análisis constitucional

El fiscal supremo señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda la aplicación d medidas alternativas de prisión preventiva. "El juez debe optar por la aplicación de la medida menos gravosa, y considerando en todo momento, una perspectiva de género, y cuando sea el caso, el interés superior del niño o la afectación particular que se pudiera ocasionar respecto a otras personas pertenecientes a situación especial de riesgo", cita a la CIDH.

Para Rodríguez Monteza, considerando que Keiko Fujimori es madre, las dos instancias que confirmaron la orden de prisión en su contra debieron considerar y valorar esa recomendación de la CIDH. Para él, eso no se ha hecho.

"No se ha efectuado el análisis correspondiente al pedido y disposición de prisión preventiva desde una perspectiva del control convencional y constitucional, así como de las consideraciones normativas y jurisprudenciales citadas. [...] No existe motivación suficiente de cara y a la luz de las normas y jurisprudencia citadas y anotadas que justifiquen válidamente su sentido y mandato.", precisó.

3. Que se ha vulnerado el derecho de libertad

"La imposición de la prisión preventiva ha infringido el rigor de la excepcionalidad, subsidiaridad, provisionalidad y proporcionalidad. Es decir, por adolecer de insuficiente motivación no se alinea a la consecución de los fines legítimos –impartición de justicia– generando una clara infracción de principios convencionales, terminando por vulnerar y afectar el derecho a la libertad", manifestó Rodríguez Monteza.

En un párrafo siguiente, remarca que la restricción de la libertad "solo podrá ser justificada" cuando la conducta del imputado ponga en peligro derechos "de igual o mayor orden y valor", y no fines procesales.



4. Que las declaraciones no han sido corroboradas

Rodríguez Monteza sostiene que la prisión preventiva dictada en primera instancia y confirmada por un tribunal superior se basa, en gran medida, en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, en su mayoría, pendientes de corroborar. Esto, dice, no cumple con lo dispuesto por el Código Procesal Penal.

"Las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, tienen calidad de hipótesis o conjeturas que requieren ser corroboradas con otros medios de prueba para poder generar con ellos en conjunto una sospecha grave; lo cual al parecer no resulta real que se haya logrado, pues no se ha postulado el inicio del juicio", precisa.

Por esta razón, manifiesta, "se vislumbra una carencia de análisis y motivación suficiente" que justifique las prisiones preventivas dictadas contra Keiko Fujimori, Pier Figari, Jaime Yoshiyama y Luis Mejía Lecca.

"Este despacho considera que las resoluciones recurridas han infringido los principios protegidos por el derecho convencional y la jurisprudencia de la Corte IDH, además de la norma procesal. [...] Han incurrido en motivación insuficiente al valorar las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces como si fueran medios de prueba", concluye.

5. Que el peligro de fuga no está bien analizado

"No han efectuado un análisis ponderativo necesario para disponer la prisión preventiva de cara al denominado peligro de fuga", indica Rodríguez Monteza en su requerimiento a la Corte Suprema.

Precisa que se debe tener en cuenta que la eficacia en la aplicación de otras medidas restrictivas alternativas a la prisión prisión preventiva para evitar una fuga, "no es responsabilidad del procesado".

"Si dicho sistema no está capacitado para lograr dicha eficacia, ello no puede ser trasladado en una suerte de reproche injusto al procesado, mediante la afectación de su derecho, principio y garantía de libertad", agregó.

6. Que la obstaculización de la justicia no está motivada

Respecto a la exigencia y acreditación del peligro procesal, Rodríguez Monteza señala que esta no debe ser determinada solo como "posible" sino como algo "real y concreto".

Para el fiscal supremo, en la resolución que ordena y confirma la prisión preventiva, "cuando se aduce 'cierto peligro de obstaculización' no se refiere a una obstaculización probatoria, sino sobre el actuar del fiscal".

Considera que la alusión de obstaculizar la actividad probatoria contra testigos o documentos "es solo referencial y no existe motivación suficiente que determine que ello es real o concreto".

"En todo caso, corresponde a los órganos de protección de testigos actuar conforme a sus competencias y con ello evitar el uso de medidas que afecten derechos fundamentales", remarca.

7. Que la medida no es ponderada, ni proporcional

El fiscal supremo insiste en que con la prisión preventiva de Keiko Fujimori no se ha ponderado la posible afectación de otros principios como el interés superior del niño y adolescente, debido a que la ex candidata presidencial es madre.

"Por tanto la motivación es evidentemente insuficiente desde una perspectiva garantista y convencional", sostiene.

Rodríguez Monteza indica que "no es suficiente que la medida cautelar sea legal" sino que para que no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar: la finalidad compatible con la convención; idoneidad; necesidad; proporcionalidad. "Las instancias inferiores no han tenido en cuenta la jurisprudencia de la Corte IDH", añadió.

El representante del Ministerio Público sostiene en su pedido que en la resolución de primera instancia, emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, utiliza una redacción "carente de claridad y con evidentes inconsistencias semánticas que afectan el análisis ponderativo de dicho principio (necesidad) y por ende afecta la validez de la disposición de la prisión preventiva dictada en ella".

Sobre la resolución del tribunal superior que confirmó la medida, desarrolla una "análisis insuficiente" sobre la ponderación y la proporcionalidad. "Solo ha estimado en considerar "que no existe otra alternativa que corrija el riesgo procesal". No se advierte analizan los otros medios alternativos existentes", dijo.