Ariana Orué es acusada de exigir aportes a trabajadores
Pagos obligatorios. Transferencias bancarias y chats revelan sistemáticos cobros de cuotas a sus trabajadores del Congreso para financiar banners de campaña y hasta costosos regalos personales para la congresista y su familia.
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Chats, comprobantes de pago y el testimonio de tres extrabajadores de la congresistaAriana Orué revelan un esquema de recaudación obligatoria de dinero entre trabajadores de su entorno. Los fondos no solo se destinaban a actividades vinculadas a su campaña de reelección, sino también a gastos y obsequios de carácter personal para ella y su familia. Las cuotas alcanzaban, además, a personal de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que la legisladora preside.
En las conversaciones obtenidas por esta Unidad, Pierina Yaipén, actual trabajadora de la congresista, daba cuenta de aportes que en conjunto alcanzan los S/ 6.200.
“Dividían los montos por igual”, señala un extrabajador que se contactó con este Diario. La misma fuente afirma que también se recaudó dinero para financiar banners publicitarios, incluido un panel en Elmer Faucett valorizado en S/ 30.000.
“No solo pedía para su campaña, también hacía pagar los trámites de su juicio y hasta las tasas para la visa americana de ella y de sus padres. Fueron 450 dólares por cada uno”, indicó.
Pero en época de campaña las cuotas iban en aumento. Dos extrabajadores coinciden en que en diciembre del año pasado Ariana Orué reunió a su equipo de trabajo y les pidió reunir para ella S/ 49 mil soles para solventar unos supuestos pagos al JNE.
“Nos obligó a dar S/ 1.800 por cabeza. Aportaron tanto personal de despacho como de comisión (...) Era obligatorio porque si no dábamos, ya sabíamos que nos iba a dar de baja”, sostiene.
Control de pagos
Para las actividades proselitistas el dinero se reunía a través de banca móvil. En conversaciones de marzo los trabajadores de la congresista dieron cuenta de cómo iban cubriendo gastos de vehículos, banners y merchandising. El dinero se dividía en partes iguales y estableció un monto individual de 80 soles cada uno. “Recordar realizar el aporte”, se lee en uno de los mensajes enviados al grupo de trabajo.
Los depósitos quedaron registrados en capturas de transferencias digitales con conceptos como “Importe Caravana”. Entre los aportantes figuran Jhoan Paredes, Wilson Verástegui, Alan Fierro, Renzo Basurco, Alex Cherre, Olga Ramírez, César Serra y otros.
Los montos variaban, pero la dinámica se mantenía: dividir los costos entre los trabajadores y verificar el cumplimiento mediante registros de Yape o Plin.
En el reporte de financiamiento presentado por la congresista a la ONPE no figuran las cuotas evidenciadas en chats y transferencias. Orué declaró ingresos para su campaña por S/ 29.728.
Celular de alta gama
En noviembre del año pasado todos los trabajadores a su cargo aportaron para la compra de su nuevo iPhone de alta gama.
Las cuotas fueron establecidas por salarios. “Incluso los montos de cuánto tenía que dar cada trabajador estaban escritos en una pizarra de la comisión”, agrega un colaborador. Esta Unidad pudo revisar que se hicieron depósitos vía Yape a la secretaria del despacho, Olga Ramírez.
Sus propias redes sociales la delatan. Un día antes de la entrega, la congresista hizo pública la gran expectativa que tenía de recibir su nuevo iPhone de alta gama.
Ariana Orué llegó al Congreso como accesitaria en julio de 2024, tras la muerte de Enrique Wong (Podemos).
Consultada por El Comercio, sostuvo que no ha cometido “ninguna irregularidad en toda su gestión”. Sin embargo, se negó a atender la llamada y brindar descargos por tener “programadas otras actividades en estos días”.
Listas con investigados
Los aportes se pedían en horarios laborales y a través de grupos internos de trabajo.
En el 2025, Cuarto Poder reveló que contrató en su despacho congresal a Renzo Basurco, pareja de su hermana Shirley Orué. Este Diario pudo confirmar que Basurco continúa trabajando allí hasta hoy.