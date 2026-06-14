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Resumen

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Chats, comprobantes de pago y el testimonio de tres extrabajadores de la congresista Ariana Orué revelan un esquema de recaudación obligatoria de dinero entre trabajadores de su entorno. Los fondos no solo se destinaban a actividades vinculadas a su campaña de reelección, sino también a gastos y obsequios de carácter personal para ella y su familia. Las cuotas alcanzaban, además, a personal de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que la legisladora preside.

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