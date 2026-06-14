En las conversaciones obtenidas por esta Unidad, Pierina Yaipén, actual trabajadora de la congresista, daba cuenta de aportes que en conjunto alcanzan los S/ 6.200.

“Dividían los montos por igual”, señala un extrabajador que se contactó con este Diario. La misma fuente afirma que también se recaudó dinero para financiar banners publicitarios, incluido un panel en Elmer Faucett valorizado en S/ 30.000.

“No solo pedía para su campaña, también hacía pagar los trámites de su juicio y hasta las tasas para la visa americana de ella y de sus padres. Fueron 450 dólares por cada uno”, indicó.

Según chats los trabajadores de Ariana Orué asumían impresiones de polos y otros por más de S/ 6000 soles y paneles publicitarios por más de S/ 30 000. (Foto: Captura)

Pero en época de campaña las cuotas iban en aumento. Dos extrabajadores coinciden en que en diciembre del año pasado Ariana Orué reunió a su equipo de trabajo y les pidió reunir para ella S/ 49 mil soles para solventar unos supuestos pagos al JNE.

“Nos obligó a dar S/ 1.800 por cabeza. Aportaron tanto personal de despacho como de comisión (...) Era obligatorio porque si no dábamos, ya sabíamos que nos iba a dar de baja”, sostiene.

Control de pagos

Para las actividades proselitistas el dinero se reunía a través de banca móvil. En conversaciones de marzo los trabajadores de la congresista dieron cuenta de cómo iban cubriendo gastos de vehículos, banners y merchandising. El dinero se dividía en partes iguales y estableció un monto individual de 80 soles cada uno. “Recordar realizar el aporte”, se lee en uno de los mensajes enviados al grupo de trabajo.

Las cuotas eran registradas y controladas por personal que laboraba en su despacho congresal.

Los depósitos quedaron registrados en capturas de transferencias digitales con conceptos como “Importe Caravana”. Entre los aportantes figuran Jhoan Paredes, Wilson Verástegui, Alan Fierro, Renzo Basurco, Alex Cherre, Olga Ramírez, César Serra y otros.

Los montos variaban, pero la dinámica se mantenía: dividir los costos entre los trabajadores y verificar el cumplimiento mediante registros de Yape o Plin.

En el reporte de financiamiento presentado por la congresista a la ONPE no figuran las cuotas evidenciadas en chats y transferencias. Orué declaró ingresos para su campaña por S/ 29.728.

Aportes de campaña de la congresista Ariana Orué no registran los montos recaudados a través de transferencias de sus trabajadores.

Celular de alta gama

En noviembre del año pasado todos los trabajadores a su cargo aportaron para la compra de su nuevo iPhone de alta gama.

Las cuotas fueron establecidas por salarios. “Incluso los montos de cuánto tenía que dar cada trabajador estaban escritos en una pizarra de la comisión”, agrega un colaborador. Esta Unidad pudo revisar que se hicieron depósitos vía Yape a la secretaria del despacho, Olga Ramírez.

Sus propias redes sociales la delatan. Un día antes de la entrega, la congresista hizo pública la gran expectativa que tenía de recibir su nuevo iPhone de alta gama.

Ariana Orué lanzaba mensajes subliminales sobre los regalos que recibiría por su cumpleaños, los cuales eran comprados con las cuotas obligatorias de sus trabajadores.

Ariana Orué llegó al Congreso como accesitaria en julio de 2024, tras la muerte de Enrique Wong (Podemos).

Consultada por El Comercio, sostuvo que no ha cometido “ninguna irregularidad en toda su gestión”. Sin embargo, se negó a atender la llamada y brindar descargos por tener “programadas otras actividades en estos días”.

Listas con investigados Los aportes se pedían en horarios laborales y a través de grupos internos de trabajo.

En el 2025, Cuarto Poder reveló que contrató en su despacho congresal a Renzo Basurco, pareja de su hermana Shirley Orué. Este Diario pudo confirmar que Basurco continúa trabajando allí hasta hoy.

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