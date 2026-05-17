El panorama general del nuevo Parlamento coloca a Fuerza Popular y Renovación Popular en el bloque de derecha, y a Juntos por el Perú y Ahora Nación en el bloque de izquierda. En el medio quedan las bancadas del Partido del Buen Gobierno y del Partido Cívico Obras, sin conformar un bloque en sí mismas, debido a sus diferentes perfiles. La agrupación de Nieto con una definición más tecnocrática, mientras que la agrupación de Ricardo Belmont con un estilo más surfista, similar al que vimos en el actual período con bancadas como APP, Podemos y Somos Perú.

Esta es la composición y la correlación de fuerzas para el nuevo Congreso bicameral 2026-2031.

—La Cámara Alta—

En el Senado, el panorama sufre un cambio específico con Obras más apegado al bloque de izquierda debido a conexiones muy claras, como que Daniel Barragán, la cabeza más visible del partido de Belmont en senadores, fue asesor de Roberto Sánchez cuando este último era ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Bajo ese escenario, el Partido del Buen Gobierno queda al centro de la balanza, donde sus votos se vuelven claves para el bloque de derecha en el nuevo Senado.

En votaciones que requieran mayoría calificada, o en temas referidos a beneficios, exoneraciones y trato tributario especial, se requieren 31 votos y el bloque de derecha solo cuenta con 30 en el Senado (22 de Fuerza Popular y ocho de Renovación Popular). En un escenario donde asistan todos los miembros del bloque al hemiciclo, solo requerirían una adhesión adicional, pero la valla puede subir ante inasistencias, por lo que los siete votos del PBG les resultan necesarios.

Estos son las votaciones claves que afrontará el Senado y la correlación de fuerzas que se conformarán.

El mismo escenario se aplica para la elección de los miembros del Banco Central de Reserva y la ratificación de su presidente, a manos del Senado, donde también se requieren 31 votos.

Donde la aritmética se complica para el bloque de derecha es en las votaciones para reformas constitucionales y en las vacancias, donde los votos requeridos llegan a 40. En esos escenarios, no solo necesitaría los votos del PBG, sino también de Obras. Esto también pone una barrera importante para la izquierda, en su agenda para una nueva Constitución.