En las últimas elecciones extraordinarias para el Congreso, la hoy parlamentaria Arlette Contreras se sumó a las filas del Frente Amplio para postular por la región de Lima Metropolitana y extranjero, y así incursionar en este corto período legislativo. Pese a las dudas que ya circulaban en el partido político sobre si su inclusión en la lista era idónea, había voces que apoyaban su candidatura debido a motivos, sobre todo, mediáticos.

Aunque en noviembre del año pasado ella y el partido acordaron su postulación –luego de haberse acercado al Frente Amplio para ser incluida en la lista–, aún no se había llegado a un acuerdo sobre el número con el que se presentaría a las elecciones. Según fuentes de El Comercio, ella habría pedido candidatear con uno de los primeros números, pero esto no era posible porque era invitada y no militante del partido.

De acuerdo con estas mismas fuentes, una de las mayores sorpresas para la militancia y los dirigentes fue su negativa de abordar temas que no fueran la agenda mujer. Desde el partido habían establecido este eje como prioritario, pero desarrollado de manera transversal y desde la perspectiva de género. Esto, aunado a su ausencia en ciertas reuniones de campaña, alimentó las suspicacias sobre Contreras en la interna del partido.

Un comunicado emitido el viernes por la base del Frente Amplio en Ayacucho, región de origen de Arlette Contreras, informó que antes de su designación como candidata advirtieron que ella “no comulgaba con los principios y el ideario” del partido. En este sentido, su renuncia fue “absolutamente previsible y necesaria”, añadieron.

La carta de la base del Frente Amplio en Ayacucho.

El asesor y la comisión

En comunicación con este Diario, Rocío Silva Santisteban, congresista del Frente Amplio y vocera alterna de la bancada, dijo que fueron principalmente dos los motivos que detonaron la renuncia de Arlette Contreras de la bancada: la Comisión de la Mujer se ubicó en el cuarto lugar de prioridades del partido, luego de una votación interna; y la participación de Abel Hurtado como uno de sus principales asesores.

Hurtado, abogado de profesión, es conocido por haber trabajado como asesor de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso disuelto. Entre las excongresistas a las que asesoró se encuentran Alejandra Aramayo y María Melgarejo; y de acuerdo con fuentes consultadas fue uno de los opositores a la actual Ley de plásticos y la Ley marco de cambio climático.

En comunicación con El Comercio, Hurtado rechazó estas aseveraciones. “Soy uno de los impulsores de la Ley marco de cambio climático. Me parece raro que digan eso porque el señor Marco Arana me conoce, sus asesores me conocen, noches y noches me amanecí trabajando con ellos. Soy uno de los grandes impulsores de ese proyecto de ley y lo sabe el Poder Ejecutivo porque nos hemos reunido. Hice el puente para que los asesores de la bancada fujimorista se pudieran reunir”.

La participación del abogado Abel Hurtado como asesor de Arlette Contreras empezó desde la campaña electoral.

Fuentes consultadas por El Comercio dijeron, sin embargo, que Hurtado no se mostró durante la campaña, salvo un par de veces; y su retorno a la escena política junto a Arlette Contreras ocurrió el lunes 3 de febrero, cuando el Frente Amplio dialogó en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Martín Vizcarra. Una vez electa, Contreras se mostró “por completo” con Hurtado como su asesor, precisaron estas mismas fuentes.

Sobre esto, Hurtado respondió que él trabaja junto a la congresista “desde el primer día de su campaña” y lo han visto ahí “desde el primer día”. “Infinidad de veces, casi todos los días diría yo hemos hecho campaña con ellos”, agregó el abogado Hurtado. “Marco Arana me conoce, me he cruzado con él en la campaña. Tengo fotos cargando la bandera del Frente Amplio”, mencionó Hurtado.

Además, precisó que él aún no ha sido contratado como asesor porque, debido a las contingencias actuales, no se están dando las contrataciones. “Creo que es un tema político. Yo soy abogado en Derechos Humanos, soy ambientalista, sé de Derecho Ambiental. Desconozco por qué se han portado así. No tengo nada que ver en el asunto”, agregó Hurtado a este Diario.

La bancada del Frente Amplio se reunió con el Poder Ejecutivo el 3 de febrero. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

La bancada sustenta sus cuestionamientos a Hurtado debido a que una disposición transitoria del reglamento interno del Frente Amplio dispone que los asesores que se contraten no estén vinculados a casos de corrupción o hayan trabajado con partidos políticos ligados a estos.

En un comunicado compartido por Hurtado a este Diario, se menciona que se siente decepcionado “por la forma grosera de cómo el Frente Amplio aprueba un reglamento en ausencia de la congresista Arlette Contreras, dirigido en contra de mi persona, solo con la intención de perjudicarla, sabiendo que yo ya venía trabajando con ella desde hace mucho tiempo atrás. Hubiera sido más honesto que me lo dijeran directamente a la cara alguna de las tantas veces que nos estrechamos las manos”.

Este es el comunicado enviado por el abogado Abel Hurtado a El Comercio.

La última vez que la bancada mencionó a Contreras sobre esta disposición –que no iban a aceptar la contratación de Hurtado- fue el pasado domingo 15, pero no hubo mayores cambios ni respuestas. Fuentes de este Diario mencionaron que ella fue avisada de esto al menos en tres ocasiones. De acuerdo con la congresista Silva Santisteban, Contreras “hizo cuestión de Estado” respecto a este punto de la contratación de asesores.

La pugna por la presidencia de la Comisión de la Mujer fue otra de las razones que detonó la salida de Contreras de la bancada. Según comentó Rocío Silva Santisteban, la bancada del Frente Amplio realizó una votación para decidir en qué comisiones participarían. “Lo que hicimos fue el acto más democrático: una votación. Lamentablemente, la Comisión de la Mujer no fue una prioridad. Se votó por priorizar Trabajo, Agricultura y Pueblos Indígenas, y en cuarto lugar la Comisión de la Mujer. Esa fue una situación de tensión”, dijo a este Diario.

El Comercio se comunicó con el equipo de prensa de Arlette Contreras para recoger sus descargos tras esta renuncia, pero nos indicaron que, por el momento, no daría declaraciones sobre este tema. También intentamos comunicarnos con ella vía telefónica y a través de mensajes, pero tampoco obtuvimos respuestas.

Sin embargo, en una carta que difundió en sus redes sociales, comenta que seguirá impulsando la agenda mujer y “bajo ninguna circunstancia puedo descuidar o distraer con debates internos que muchas veces se han tornado infructuosos y, de manera constante, intentan minimizar mis esfuerzos”.

Agregó que no podía continuar en la bancada debido a que se siente “imposibilitada de desarrollar con armonía, independencia y liderazgo el principal propósito por la cual fui elegida como parlamentaria. Las condiciones burocráticas internas para la viabilidad de nuestras propuestas legislativas no se condicen con la delicada situación de emergencia en la que nos encontramos”.

La carta que publicó Arlette Contreras en sus redes sociales.

La bancada del Frente Amplio, también en un comunicado difundido en redes sociales, lamentó que la decisión de la congresista Contreras se haya dado en medio de la emergencia nacional por la propagación del coronavirus (COVID-19) y de la conformación de comisiones. Reiteraron que las discrepancias con ella se dieron debido a lo que establece el reglamento interno.

El comunicado difundido por la bancada del Frente Amplio.

Con la salida de Contreras, la bancada del Frente Amplio queda integrada por ocho miembros. Durante el Parlamento anterior, esta bancada se dividió en julio del 2017 cuando 10 de sus integrantes se separaron y formaron el bloque de Nuevo Perú.

El futuro de Arlette en el Congreso

El último jueves, el mismo día en que envió su mensaje de renuncia al Frente Amplio, Arlette Contreras presentó al Congreso su primer proyecto de ley. En este propone el retiro del agresor del domicilio en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar durante este estado de emergencia, y en casos de alto riesgo.

Esta iniciativa legislativa llevó las firmas de congresistas como Cecilia García (Podemos Perú), Rosario Paredes (Acción Popular), Angélica Palomino (Partido Morado), María Cristina Retamozo (Frepap), Carmen Omonte (APP), Yessica Apaza (Unión por el Perú), Robertina Santillana (APP) y Jesús del Carmen Núñez (Frepap). Es decir, ningún integrante del Frente Amplio.

Después de algunos días de preocupante espera. Hoy por fin, logré presentar mi 1er #ProyectoDeLey que propone el retiro del agresor del domicilio en casos de violencia contra las mujeres y del grupo familiar durante el #EstadoDeEmergencia y en casos de alto riesgo.#AgendaMujer💪🏼 pic.twitter.com/TxYumMVqtQ — Arlette Contreras #QuedémonosEnCasa 💪🏽🇵🇪 (@arlettecontrers) March 27, 2020

Según el reglamento del Congreso:

No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro los congresistas que renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del Grupo Parlamentario por el que fueron elegidos, salvo el caso de alianzas electorales conforme a ley, que hayan decidido disolverse, en cuyo caso podrán conformar grupo parlamentario conforme al numeral 1.

Dicha prohibición no resulta aplicable a los congresistas que renuncien al grupo parlamentario por vulneración a las garantías del debido procedimiento o a los derechos contenidos en el reglamento interno del grupo parlamentario, pudiendo recurrir para tales efectos, en primera instancia ante el grupo parlamentario y en segunda y definitiva instancia ante el Consejo Directivo.

De acuerdo con el abogado José Tello, los congresistas que renuncian a su bancada no pueden integrar un nuevo grupo, pero hay algunas excepciones. “En el caso de la renuncia de la parlamentaria Arlette Contreras al Frente Amplio, habría que analizar si el móvil de su renuncia calza en alguno de estos supuestos de excepción. De no darse esta situación, la referida parlamentaria no podría integrar o constituir un nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro, ni siquiera el grupo parlamentario mixto (no agrupados)”, explicó Tello.

Además, el artículo 37° del Reglamento del Congreso regula estos supuestos. “Dicha norma actualmente toma en cuenta las observaciones que en su momento dio el Tribunal Constitucional a razón de la demanda de inconstitucionalidad que se presentó contra la denominada ‘Ley Anti-tránsfuga’. Aparentemente, ella no tiene cómo encajar en estas causales de excepción. Es posible que alegue que se le han afectado sus derechos contemplados en el reglamento interno de la bancada. De ser así, debería demostrarlo ante su bancada y en apelación ante el Consejo Directivo. Si se le da la razón, cualquier bancada puede acogerla”, agregó Tello.

Por su parte, el abogado José Naupari dijo que la congresista no podrá integrar ninguna comisión, pues son los grupos parlamentarios los que son representados en las comisiones. “Hay una opción, pero es poco probable: que algún grupo parlamentario ceda su espacio y la coloque a ella en representación de alguien. No necesitas estar afiliado a la bancada para representar al grupo parlamentario, lo que sí es necesario es que ellos te propongan”, comentó.

Si bien Arlette Contreras tiene derecho a voz en las comisiones, no podrá emitir ningún voto. Además, la carta que envió a la presidencia del Congreso, solicitando su integración en comisiones, no tendría ningún asidero. “El número y la distribución de los grupos parlamentarios está en función de cuántos son”, dijo Naupari.

La carta presentada por Arlette Contreras a la presidencia del Congreso.

Finalmente, precisó que al ser ella no agrupada, los proyectos de ley que presente no tendrán que pasar por una vocería, pues solo requerirá seis firmas para presentarlos. “Las firmas las puede conseguir con cualquier partido, a diferencia que si eres de un grupo parlamentario y no tienes la firma de tu vocero y otros cinco del grupo, el proyecto no puede ser presentado”, consideró. Justamente, esta fue la modalidad con la que presentó su primer proyecto de ley.

Los rumores de la renuncia de Arlette Contreras al Frente Amplio empezaron a difundirse durante esta última semana. Incluso, se mencionó que el Partido Morado podría ser una de las bancadas interesadas en acogerla.

Zenaida Solís, congresista del Partido Morado, dijo a El Comercio que no hay “ningún diálogo. Ningún acercamiento” respecto a este tema.

“Nosotros pensamos que es una muy mala señal que hayan deserciones en las bancadas tan temprano. Nosotros no alentamos la deserciones, no queremos ser partícipes de ella. Yo abogaría por que lleguen a un arreglo, no creo que sea definitivo el rompimiento. Creo que pueden haber canales de entendimiento. Que conversen”, dijo.

Asimismo, señaló que tendrían que conversar el tema, ya que les parece muy prematuro lo ocurrido. “No hemos hablado nada, no hemos ni siquiera preguntado si sería posible. No nos simpatiza la idea per se, no solo en su caso, sino de cualquier congresista”, añadió Solís.