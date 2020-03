La congresista Arlette Contreras, quien ingresó al Parlamento con la agrupación política del Frente Amplio, envió la mañana del jueves un mensaje a sus colegas de bancada anunciándoles su decisión de dar “un paso al costado”. Además, les expresó su disposición a apoyarlos en los puntos coincidentes.

“Son días difíciles para mí. Quiero agradecerles los buenos momentos y olvidar esto que estoy sintiendo ahora mismo. Decidí tomarme el resto del día de ayer (miércoles) para pensar, ordenar mis ideas pero además para tener tranquilidad. Llegando a la conclusión que lo mejor es dar un paso al costado", fue el mensaje que envió la congresista Contreras a los miembros de la bancada del Frente Amplio.

"Cuenten conmigo respecto a puntos en lo que podamos coincidir y espero contar con ustedes en el desarrollo de mi agenda, algo que siempre he deseado de parte de ustedes, vuestro apoyo. Solo eso y nada más. Me paso a despedir deseándoles de corazón el mejor de los éxitos en vuestras carreras políticas, mis más sinceros abrazos, de esos fraternos que se dan con humanidad. Hasta otra oportunidad. Por favor no olviden luchar por las mujeres también”, escribió Contreras.

Las razones

Rocío Silva Santisteban, congresista del Frente Amplio, confirmó que la mañana del jueves recibió el mensaje de Arlette Contreras y señaló que ella debe presentar una carta de renuncia formal a la bancada.

“Me parece lamentable porque es una decisión errada de parte de Arlette. Si no formas parte de una bancada es difícil que puedas trabajar en una comisión, y porque estábamos trabajando en equipo”, dijo a El Comercio.

Reveló que el jueves, mientras el Frente Amplio presentaba a los futuros miembros de las comisiones de trabajo, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, les informó que Contreras había solicitado participar ,pero de manera independiente. “Su mensaje era una renuncia a la bancada”, exclamó Silva Santisteban.

Hay dos razones que habrían detonado el alejamiento de Arlette Contreras de la bancada: las comisiones solicitadas por el Frente Amplio y la calidad de asesores que acompañarán a los congresistas en su actividad legislativa.

Uno de los motivos habría sido que, luego de una votación en la bancada, se priorizó el pedido de las presidencias de las comisiones de Trabajo, Agricultura y Pueblos Indígenas, y en cuarto lugar la Comisión de la Mujer.

“Hubo ciertas tensiones con Arlette porque nosotros en el partido hicimos una reunión para evaluar en qué comisiones participábamos. Lo que hicimos fue una votación y, lamentablemente, la Comisión de Mujer no fue una prioridad”, relató la congresista Rocío Silva Santisteban.

Finalmente, el Frente Amplio obtuvo las presidencias de las comisiones de Inclusión Social y Pueblos Indígenas.

Según Silva Santisteban, otro de los motivos que habría generado la salida de Arlette Contreras de la bancada sería las condiciones para la contratación de asesores.

“En nuestro reglamento interno tenemos una disposición transitoria que plantea que no podemos contratar asesores vinculados con la corrupción o que hubiesen trabajado con partidos vinculados con la corrupción. Ella de ese punto hizo cuestión de Estado. Sabemos que ella ha presentado al Congreso como asesor número uno al abogado Abel Hurtado, que ha sido asesor durante muchos años del fujimorismo”, añadió.

Este viernes, la bancada del Frente Amplio emitirá un comunicado al respecto.

El Comercio intentó comunicarse con la congresista Arlette Contreras, pero no respondió nuestras llamadas, ni mensajes. Además, nos indicaron que no dará entrevistas por el momento. Los rumores de su alejamiento del Frente Amplio comenzaron hace varios días.