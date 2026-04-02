En su participación este miércoles 1 de abril en la sexta y última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a dos semanas para los comicios generales del 12 de abril, el candidato presidencial del Partido Democrático Federal, Armando Massé, propuso educación gratuita, acabar con la anemia y erradicar la ceguera por cataratas.

En su intervención en el bloque “Educación, innovación y tecnología”, el postulante señaló que la educación en el Perú se ha vuelto una competencia, pues “unos corren en el asfalto cómodo en la costa, otros corren en la selva y en la sierra, pero descalzos”.

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“No vamos a esperar diez años, llevaremos internet a cada rincón del Perú, para que el hijo del agricultor de Chota pueda conocer y tener la educación igual que un niño de Lima. El viernes pasado estuve en el corazón del Amazonas con el gran jefe Eleuterio. Él nos dijo que lo que quiere es que su hijo crezca, aunque él sea pobre y le duela. Ese es el corazón del Perú”, expresó.

“Como médico mi tarea ha sido diagnosticar problemas para salvar personas. La educación cambia una vida y por eso en mi gobierno te juro -a ti padre y madre que me estás escuchando- que tus hijos tendrán uniforme, útiles escolares y alimentación sin pagar un solo centavo”, agregó.

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Massé planteó aplicar internet satelital para que los escolares del país tengan clases “dignas” y las postas médicas emitan diagnósticos a tiempo, así como erradicar la cataratas por ceguera.

“No podemos hablar de innovación si nuestros niños tienen hambre. Hoy el 43.7% de nuestros niños sufre de anemia. Un niño anémico es un niño que le estamos robando el futuro. En mi gobierno utilizaremos la tecnología para monitorear la hemoglobina en tiempo real y darle tratamiento integral. Primero sanamos el cerebro, luego enseñamos la lección”, acotó.

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“En mi gobierno vamos a erradicar definitivamente la ceguera por cataratas, tantos ancianos, tantas personas pobres y encima que no puedan ver, eso lo vamos a cambiar. Vamos a ser la luz para tus ojos. Nada de cataratas, nada de ceguera con nuestro gobierno”, añadió.

Divididos en ternas, tras un sorteo, los candidatos debatirán -desde las 8 de la noche- sobre dos grandes temas: empleo, desarrollo y emprendimiento y educación, innovación y tecnología. Además cada uno responderá una pregunta ciudadana. Finalmente, podrá brindar un mensaje de cierre a los votantes.

Pregunta ciudadana

El ciudadano Luis Enrique Huamán Castilla le preguntó: “El tren Grau es un proyecto ferroviario que busca conectar la costa peruana, con potencial para reducir costos de transporte y ofrecer una alternativa más sostenible frente a la carretera. Sin embargo, actualmente se encuentra en etapa de planificación y enfrenta desafíos técnicos, financieros e institucionales. ¿Su gobierno impulsará su ejecución y qué medidas concretas optará para hacerlo viable?“.

Armando Massé respondió: “El Perú históricamente fue un país que se destacó en toda América Latina por los trenes impulsados por el presidente Balta. Desde entonces hemos perdido esa oportunidad, nos desconectamos. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar al Viejo Continente vemos cómo los trenes son una gran solución. Esto ayudaría mucho al país. Un tren de Tacna a Tumbes, de Tumbes a Tacna y luego vías de penetración cambiarían la historia para siempre del Perú”.

“¿La plata de dónde la sacamos? Bueno, más del 15 al 20% se va en la corrupción, seamos más ágiles, más atentos para que eso no ocurra. Tenemos una gran elusión fiscal, sobre todo del IGV. Si fuésemos atento, eso también podríamos corregir. La vía ferroviaria es una solución que debemos alcanzar y conseguir, pero mirarlo de una forma seria. Yo he vivido muchos años en Chosica y todos los días venía de Chosica a Lima, de Lima a Chosica para estudiar medicina. Tres horas perdiendo en esa movilidad. No entiendo cómo hasta ahora, con todo el revuelo que ha habido, no tengamos un tren a Chosica. La gente siempre con los mismos problemas de hace 50 años”, agregó.

Empleo, desarrollo y emprendimiento

Armando Massé señaló que cada año 350 mil jóvenes terminan su secundaria, el 70% son ninis (ni trabajan ni estudian) y otros 200 mil quedan condenados a ser ciudadanos de segunda categoría, por lo que planteó orientación vocacional “intensa” desde cuarto de secundaria, cursos intensivos de administración básica en quinto de secundaria y un sexto de secundaria “voluntario” para la formación tecnológica y certificación para el trabajo.

“El emprendimiento hoy ya no es una opción, es una necesidad y por ello exigimos facilidades para su formalización en 24 horas, créditos súper blandos, cero multas el primer año, beneficios tributarios progresivos, asesoría para acceso correcto al mercado y porque el joven requiere trabajo aún sin experiencia, serums”, manifestó.

El candidato presidencial también prometió festivales del emprendedor, con conciertos gratuitos con el Grupo 5, Agua Marina, Pelo de Ambrosio, William Luna, Deivis Orozco, entre otros, como plataformas de desarrollo regional.

“En cada concierto que organicemos desde el Estado impulsaremos las pymes locales, ferias gastronómicas y de artesanía alrededor del evento. Instalaremos brigadas de vacunación y chequeo preventivo. Música y medicina”, enfatizó.

Massé también prometió “invadir” los aeropuertos de todo el mundo con alianzas público-privadas de jóvenes emprendedores para vender los principales platos de nuestra gastronomía, como ceviche, lomo saltado, papa a la huancaína, pan con chicharrón o juanes.

“Que al mundo se le caiga la mandíbula con nuestro sabor. Exportaremos el cacao de Amazonas, nuestra papa Tumbay, el ají amarillo, la chirimoya cumbe y que el planeta se entere de una vez por todas que el pisco es peruano”, subrayó.

Dijo que el Estado gasta U$S35 millones al año en alquileres de embajadas y consulados y que su receta es dejar de ser inquilinos para ser dueños de edificaciones multiusos público- privadas.

“Convertiremos cada sede en una ventana país, con supermercados con nuestros productos, hoteles que funcionen como motores turísticos generando miles de puestos de trabajo digno para peruanos en el extranjero. Nuestras embajadas dejarán de ser un gasto burocrático para convertirse en la empresa que traiga riqueza y empleo a todo el país”, aseveró.

“El tráfico de Lima es un caos total. Más de dos horas de Puente Piedra a Lima. Mi receta es la vía alterna del mar, replicaremos el sistema buque-bus para conectar Ventanilla, Callao, Chorrillos y Lurín en minutos, menos asfalto corrupto y más autopistas marinas para devolverte tu tiempo y tu vida”, añadió.

Mensaje final

En su intervención final, Armando Massé dijo: “Los que me conocen saben que siempre cumplo mi palabra. Gran jefe Liborio Bora Bora, aquí está el diente de jaguar con que voy a desgarrar la corrupción. Hoy me dirijo a los cientos de miles de pacientes que me conocen, porque las palabras se las lleva el viento”.

“Yo que he sentido tu pulso y conozco tu dolor y que nos hemos visto cara a cara en mi consultorio, en los cientos de campaña durante el COVID en estadio, tú sabes que soy una persona confiable, que no te voy a dejar y juntos vamos a salvar que es nuestro y que está agonizando. No permitamos que nuestro país muera, juntos podemos salvarlo. Vamos Perú con fe”, sentenció.

¿Quiénes participaron este miércoles y cuáles fueron las ternas?

Estos son los candidatos que debatirán sobre educación, innovación y tecnología

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

También Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) y José Williams (Avanza País).

Estos son los candidatos que debatirán sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

¿Quiénes participaron el martes 31?

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Marisol Pérez Tello (Primero la gente).

También, Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unidad Perú), Francisco Diez Canseco (Perú Acción) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Para este bloque también había sido sorteado el prófugo Vladimir Cerrón, quien postula por Perú Libre. Sin embargo, se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023.

Estas son las ternas de candidatos sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

En el primer ciclo de debates, los postulantes a Palacio de Gobierno polemizaron sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e integridad pública y combate a la corrupción.

¿Cuáles fueron las ternas de este lunes 30?

Estas son las ternas sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

Estas son las ternas sobre educación, innovación y tecnología

Participaron:

Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), y Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde).

También, Carlos Espá (SíCreo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Carlos Álvarez (País para Todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista).

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