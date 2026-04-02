Resumen

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En su participación este miércoles 1 de abril en la sexta y última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a dos semanas para los comicios generales del 12 de abril, el candidato presidencial del Partido Democrático Federal, Armando Massé, propuso educación gratuita, acabar con la anemia y erradicar la ceguera por cataratas.

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