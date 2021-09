Conforme a los criterios de Saber más

Investigado por el caso Los Dinámicos del Centro, Arturo Cárdenas Tovar, es el secretario nacional de organización de Perú Libre y una de las personas de confianza de Vladimir Cerrón. Durante una entrevista en redes sociales sostuvo que una eventual salida de Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “sería una traición”.

“Bellido viene de las canteras de Perú Libre. Si entra otro primer ministro no va a dar cumplimiento al programa de Gobierno. La salida de Bellido sería una traición. El cual el pueblo no lo toleraría; no solo el pueblo, también la bancada de Perú Libre”, advirtió Cárdenas Tovar, para quien la fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva por el caso Los Dinámicos del Centro.

En entrevista con la página de Facebook “Vamos Pueblo” a propósito de los 60 días de gobierno de Pedro Castillo, el dirigente de Perú Libre también cuestionó a los ministros Aníbal Torres y Pedro Francke.

Ataque a ministros

Según Cárdenas, hay una “arremetida” para que el gobierno de Pedro Castillo se “derechice o humalice”, uno de los discursos recurrentes entre los partidarios del lápiz. Para sostener este argumento, el dirigente señaló a ministros que no estarían cumpliendo los preceptos radicales de Perú Libre y llamó a Torres “infiltrado”. Incluso, cuestionó que el jefe de Estado sea “diplomático” con ciertos sectores.

“Hay ministros de derecha o caviares como Aníbal Torres, que prácticamente es el infiltrado de la derecha en el Ministerio de Justicia”, dijo Cárdenas.

Aníbal Torres ha cuestionado la figura de Vladimir Cerrón en el entorno de Pedro Castillo. A mediados de setiembre, el ministro de Justicia comentó que el sentenciado exgobernador regional es una influencia dañina “porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”.

Estas opiniones fueron rechazadas por la bancada de Perú Libre. A través de un comunicado, indicaron que Torres era un “ministro invitado”. Cerrón “agradeció” este comunicado.

Cárdenas también recalcó que quien “llevó” a Castillo al gobierno fue Perú Libre. Esta declaración va en sintonía a lo ya expresado por Cerrón respecto a la participación del partido en el Gobierno.

En ese sentido, el secretario de organización criticó al presidente Castillo por su actitud “diplomática”. Por el contrario, ensalzó la confrontación de Bellido, aunque luego señaló como un “error garrafal” haber pedido la renuncia del exministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar.

“Mientras que Bellido es más contundente, más certero con el Twitter, [a] Pedro Castillo lo estamos viendo más diplomático. Pero no hay que ser tan diplomáticos con la derecha. Hay que ser duros, fuertes y renegociar ya. Por ese lado, Bellido lo tiene y Castillo lo tiene claro, pero me parece que está tratando der ser diplomático”, dijo Cárdenas.

Posteriormente, dijo que “con el devenir de los días” ambos irían “cuajando y sobre todo en lo que se ha prometido en campaña: la nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, renegociación de nuestros recursos petroleros, gasíferos y mineros, y también por qué no renegociar el sector de telecomunicaciones”.

Estas afirmaciones se dan debido a que el último domingo, luego de que el primer ministro Bellido advirtió a través de su cuenta de Twitter que, si la empresa explotadora del gas de Camisea no acepta la renegociación del reparto de utilidades, optarán por su nacionalización.

Sin embargo, horas después el presidente Castillo intentó moderar esta posibilidad. “Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cárdenas arremetió también contra el ministro de Economía, Pedro Francke, para quien los seguidores de Perú Libre no han ocultado su desacuerdo. “Hemos visto a un ministro de Economía que no quiere una nueva Constitución, pese a venir de Nuevo Perú. Si Nuevo Perú con Verónika Mendoza ganaba el gobierno, hubiese sido una estafa más al pueblo. Espero que Pedro Francke se rectifique y no esté endeudando más con bonos al Estado peruano”, dijo.

A ello añadió otra advertencia: “Espero que se rectifique y vuelva a sus ideas primigenias de una nueva Constitución. Si no es así, debería en ese caso dar un paso al costado por el bienestar del pueblo y para que no sea una estafa más”.

En junio, Pedro Francke dijo a Ideeleradio que no es indispensable cambiar el capítulo económico de la Constitución para cambiar la política económica del país, aunque señaló que hay aspectos en los que está en desacuerdo.

Asimismo, Aldo R. Defilippi, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), aseguró la semana pasada que no está en la agenda del Gobierno promover una Asamblea Constituyente, según lo escuchado en una reunión que tuvo Castillo con empresarios e inversionistas de otras nacionalidades en Estados Unidos. “El que dijo esto es el ministro de Economía, que no está en la agenda del Gobierno promover una Asamblea Constituyente”, dijo a RPP Noticias.

Frente a esto, el dirigente de Perú Libre sentenció: “Rectificaremos todo lo que hay que rectificarse si vemos atisbos de derechización o humalización”.

Los otros objetivos del partido

En su intervención Cárdenas indicó si bien Perú Libre ha ganado el Ejecutivo, aún no ganaron el poder.

En cuanto a la recolección de firmas que impulsan para convocar a un referéndum pro Asamblea Constituyente, aseveró que se han propuesto como meta reunir 5 millones de firmas hasta diciembre de este año.

Respecto a la prensa, declaró: “Si nosotros no enfrentamos a la prensa ellos van a seguir imponiendo y poniendo ministros como lo hacían. Nosotros ya venimos con Vladimir [Cerrón] y otros cuadros donde nos enfrentamos aquí también en la región Junín a la prensa y sabemos cómo se manejan, chantajean, cómo se mueven”.

Sin embargo, contrario a lo señalado por Cárdenas, fueron los medios que investigaron la gestión de Vladimir Cerrón quienes sufrieron represalias por parte del líder de Perú Libre. El periodista Edvan Ríos Chanca fue atacado con una bomba artesanal en su domicilio. Él indagaba los casos de corrupción vinculada a la gestión del sentenciado exgobernador regional, advirtió la SIP y Reporteros sin Fronteras.

Finalmente, Cárdenas señaló que el objetivo del partido para las Elecciones municipales y regionales 2002 es, por lo menos, “ganar no menos de 10 gobiernos regionales y una gran cantidad de municipios”.

