La legisladora de Fuerza Popular, Vivian Olivos, solicitó información al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la supuesta afiliación de Aurelio Arturo Orellana Vicuña, jefe de Essalud, en el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, en el marco al artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República, solicitar información sobre la presunta afiliación del señor Aurelio Arturo Orellana Vicuña en el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), este último considerado brazo político de Sendero Luminoso”, se lee en el documento dirigido al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas.

En el pedido se hace referencia a la publicación hecha días atrás por el diario Perú 21, según el cual su firma aparece en uno de los planillones del brazo político de Sendero Luminoso, Movadef, que se presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones para buscar su inscripción como partido político.

En declaraciones al mencionado medio, el jefe de Essalud descartó que se trate de su firma y dijo no saber por qué aparece su registro.

“En primer lugar, esa no es mi firma, no es mi letra, no es nada mío. Si revisan Reniec, esa no es mi firma esa nunca la hago, como que trataran de imitar mi firma. Esa no es mi firma y mi letra menos”, dijo el funcionario de Essalud desde un evento en Lambayeque.

“No entiendo de dónde han podido sacar esa firma. Niego categóricamente esa firma, he sido suplantado probablemente”, agregó.

