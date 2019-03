Asesor de Del Castillo estuvo con Chávarry la mañana que se ingresó a oficinas lacradas

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry no estuvo solo el día que Rosa María Venegas, una de sus entonces asesoras, ingresaba a las oficinas que había lacrado José Domingo Pérez, sino que se reunió con otras personas en su despacho, entre ellos un asesor del congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista).

Según informó Perú21, César Sandoval Pozo, militante del Partido Aprista desde el 2005 según Infogob y ahora ex asesor del despacho de Jorge del Castillo, fue grabado por las cámaras de seguridad que captaron a Pedro Chávarry en el piso 9 del Ministerio Público.

La ex asesora del fiscal supremo declaró, ante la Fiscalía, que César Sandoval estuvo presente en la reunión con Pedro Chávarry ese sábado 5 de enero en la cual se decidió que ella iba a ingresar para retirar documentos a las oficinas lacradas.

"Subimos al piso 9. Cuando llegamos, ingresamos a la sala de reuniones ubicada al costado del despacho del fiscal de la Nación y de la secretaría general. Ahí estábamos el secretario general, Aldo León Patiño; el jefe de gabinete de asesores, Max Aranda; el señor César Sandoval, y yo", detalló Venegas.

Pedro Chávarry, quien también declaró ante el Ministerio Público el 19 de febrero, señaló que conoció a César Sandoval cuando fue a declarar ante la Comisión de Defensa, presidida por Jorge del Castillo, el 18 de octubre del 2018. Aquel día, el asesor del congresista aprista le ofreció sus servicios.

"(César Sandoval) me indicó que en algún momento necesitaba un asesoramiento a las marchas en mi contra y el tratamiento que debería darles a las mismas; me indicó que podía orientarme en esa materia (...) me dijo, además, que me podía orientar en diversas comisiones que me citaban y las denuncias que algunos congresistas habían hecho en mi contra", dijo el ex fiscal de la Nación, según reporta Peru21.

El congresista Jorge del Castillo reconoció que este militante aprista trabajó como asesor en su despacho desde hace más de dos años.

"Lo conozco hace mucho tiempo, sin duda. Él es del norte y en mi despacho ha trabajado desde que entré a este Congreso, estos dos últimos años y pico. Ese es el hecho objetivo y hasta ayer, que ha concluido su gestión. Este hecho sucedió a mis espaldas [...] Fue cesado en el cargo que tenía en mi despacho del Congreso", declaró el parlamentario a RPP.

El abogado de Pedro Chávarry, Juan Peña, dijo que Sandoval Pozo estuvo presente en la reunión con el ex fiscal de la Nación, pero aseguró que el motivo de la cita fue coordinar acciones en contra de un allanamiento que ellos consideraban indebido.

"Habían sido convocados más de un asesor para evaluar la acción legal que iban a tomar contra el allanamiento que creemos que es ilegal por parte del fiscal José Domingo Pérez", manifestó.

En diálogo con El Comercio, César Sandoval dijo que se pondrá a disposición de las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos.

"Solo le voy a decir una cosa. No estuve en esas oficinas [cuyo lacrado fue violado], no las he visto, simple y llanamente he estado en una reunión convocada por el fiscal de la Nación para ver un asunto de carácter social, nada más", exclamó.