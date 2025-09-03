Así será la cédula de votación de las elecciones generales del 2026, la más grande de la historia

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, confirmó que la cédula de votación de las elecciones 2026 aumentará de tamaño. Ello debido a que los ciudadanos elegirán simultáneamente a cinco autoridades: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Se trata de la cédula de sufragio más grande de nuestra historia, según confirmó el ente electoral a El Comercio.

Corvetto y los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Roberto Burneo y Carmen Velarde, respectivamente, acudieron a la Comisión de Constitución del Congreso para exponer los avances y retos en la organización de las elecciones generales del 2026.

El titular de la ONPE detalló que la cédula electoral aumentará de tamaño y medirá aproximadamente 42 centímetros de ancho y 44 de largo, el incremento del tamaño se debe al elevado número de partidos inscritos y pocas alianzas electorales.

ONPE presentó los tamaños de las cédulas de votación a usar el 12 de abril del 2026. (ONPE)

Corvetto también mostró la cédula para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que mide 24 centímetros de ancho por 44 de alto. Este documento solo se utilizará en caso no se pueda aplicar el voto digital y tendrá tres columnas para elegir presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y Parlamento Andino.

De acuerdo con la ONPE, hay 27 ’350.306 peruanos habilitados para votar. El ente electoral estimó que habrá 9.696 locales de votación, 91.613 mesas de sufragio y 824.517 miembros de mesa.

Asimismo, informó que Lima y Callao contarán con el apoyo del Sistema Tecnológico de Apoyo al Escrutinio (STAE)”, que permitirá optimizar los tiempos en el escrutinio de los votos. Con esta herramienta los resultados podrían conocerse en 6 horas, a diferencia de las 8 del escrutinio convencional.

Polémica por el voto digital

Posteriormente, Corvetto anunció que las elecciones generales de 2026 incluirán un plan piloto del voto digital.

Según explicó el titular de la ONPE, la medida priorizará a once grupos ciudadanos, entre ellos personas con discapacidad, miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA), Policía Nacional (PNP), bomberos, personal de limpieza, trabajadores de Migraciones y la Defensoría del Pueblo.

Aseveró que, en caso de que el voto digital no se implemente a tiempo, el organismo aplicará un plan de contingencia con cédulas impresas. Agregó que el organismo trabaja actualmente en auditorías y nuevos sistemas de cómputo para garantizar la seguridad del proceso.

“Lo único que nos falta en este momento es una auditoría y estamos haciendo todo el esfuerzo posible y estoy seguro que entre este mes y octubre la vamos a tener. En caso no tengamos la auditoría ya hemos presentado y aprobado un catálogo donde el plan de contingencia sería papel, pero no sería porque ONPE haya fracasado sino porque cumpliendo con la norma estricta tiene un plan B ”, dijo Corvetto ante la prensa.

El jefe de la ONPE precisó, además, que el voto digital a implementar en Lima y el Callao será voluntario y solo será obligatorio para policías y militares que, en cumplimiento de sus funciones, hayan sido desplazados y que el día de los comicios se encuentren en un lugar distinto al distrito registrado en el Reniec como su domicilio.

“El voto digital es un piloto. Es voluntario y solo están obligados los miembros de la PNP y FFAA, quienes se encuentren fuera de su área de residencia. Hemos salido a licitar una auditoría para su aplicación”, explicó.

La ONPE precisó que el uso voluntario para este voto es para miembros en actividad de las FF. AA. y la PNP que no hayan sido desplazados el 12 de abril; peruanos que se encuentren en el extranjero; personal asistencial y administrativo de los establecimientos de salud públicos y privados, incluyendo hospitales policiales y militares; personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE); bomberos; personal del JNE, Reniec y la ONPE.

También ciudadanos con discapacidad inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis y/o aquellos que figuran como tales en el padrón electoral; personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo, Migraciones; y ciudadanos cuya dirección domiciliaria registrada ante el Reniec corresponda al Cercado de Lima.

En la sesión, parlamentarios como Luis Aragón (AP), José Elías y Juan Carlos Lizarzaburu (APP), Gladys Echaíz (Honor y Democracia), Ruth Luque (Bloque Democrático), José Williams (Avanza País).

Aragón Carreño advirtió sobre la necesidad de garantizar pruebas y auditorías previas. Además, señaló que preocupa que el conteo público pueda ser reemplazado por un sistema automatizado, lo que podría afectar principios constitucionales como el secreto del voto.

En la misma línea, José Luis Elías Ávalos cuestionó la coexistencia entre el voto presencial y el voto electrónico, preguntando qué mecanismos aseguran la custodia y fiscalización de las cédulas físicas.

Echaíz cuestionó la seguridad del voto digital y subrayó la importancia de cumplir todas las fases, incluidas las auditorías independientes.

Por su parte, Lizarzaburu dijo que menos del 10 % de la población cuenta con DNI digital, lo que limitará la posibilidad de ampliar el voto digital, especialmente en el caso de los peruanos residentes en el extranjero.

A su turno, Luque Ibarra (BDP) cuestionó por el alcance de los pilotos de voto digital y la inclusión de FF.AA., PNP, personas con discapacidad y pueblos indígenas en esta etapa experimental. Alertó que el voto digital en instituciones jerarquizadas requiere mayor análisis.

Una opinión similar tuvo Williams Zapata. El parlamentario de Avanza País advirtió que la estructura jerarquizada de instituciones como las FF.AA. podría poner en riesgo la libertad del sufragio, por lo que sugirió mecanismos de fiscalización en cuarteles para evitar cualquier forma de presión o intimidación.

Mira aquí la sesión de la Comisión de Constitución:

Opiniones

En diálogo con El Comercio, el especialista en temas electorales José Naupari y el experto en derecho digital Erick Iriarte también manifestaron sus reparos con respecto al voto digital. Señalaron que no garantiza que el voto sea secreto.

Iriarte advirtió que el sistema enfrenta problemas graves en materia de ciberseguridad y protección del secreto del sufragio. Subrayó que el escrutinio electrónico no es público como exige la ley.

Detalló que alrededor del mundo se han ido eliminando las votaciones digitales. “Estamos avanzando con un proceso a las corridas y no tener condiciones que garanticen que el voto sea secreto”.

Naupari señaló que el voto digital no puede implementarse si es que no se pasa por una auditoría, así la norma diga que es obligatorio en el caso de las FF.AA. y la PNP. Lo último, según el especialista, linda con lo inconstitucional. “Es imperativo que se superen los estándares que te aseguren que carácter secreto del voto”, dijo.

El experto consideró que “no es lo mismo una persona que realiza voto digital desde el exterior o desde su casa que obligar un voto digital en estructuras jerarquizadas, como policías, militares y personal de cancillería o la defensoría”. Ello “porque se depende de una entidad que depende a su vez de un poder del Estado, que podría tener cierto interés en el resultado”.

“Ahí no hay cámara secreta. El tema no es menor porque un supuesto de nulidad en mesa es intimidación, violencia o amenaza a los electores. ¿En un escenario de voto digital cómo lo pruebas?”, cuestionó.

DATO Voto digital y voto electrónico El voto electrónico es una forma de votación que utiliza medios electrónicos para automatizar los procesos de la jornada electoral. El proceso es el siguiente: el usuario presenta su DNI al presidente de mesa, quien comprobará su identidad; luego recibe la tarjeta de activación de la cabina de votación electrónica; se dirige a la cabina de votación electrónica, la activa con la tarjeta y emite su voto. La cabina imprimirá una constancia de voto en forma automática, el usuario deberá retirarla con la tarjeta de activación. Finalmente, el usuario deposita la constancia de votación en el ánfora.

El voto digital es una nueva modalidad de votación equivalente al sufragio por cédula. Su uso es voluntario y su aplicación, progresiva. Los ciudadanos que accedan a esta modalidad de sufragio podrán emitir su voto a través de una plataforma digital y desde un dispositivo electrónico: teléfono celular, tablet, computadora de escritorio o laptop. No tendrán la necesidad de trasladarse. Solo podrán hacerlo quienes posean un documento nacional de identidad electrónico (DNIe) que tenga certificados digitales vigentes, y quienes hayan sido incluidos en el padrón electoral definitivo. Los ciudadanos también deberán contar con un lector del DNIe (si utilizan un laptop o computadora de escritorio) y/o un dispositivo tecnológico con interfaz NFC.

La mesa de sufragio digital estará compuesta por nueve miembros titulares y nueve miembros suplentes. Ellos desempeñarán los cargos de presidente, secretario o tercer miembro, de acuerdo con el orden del sorteo de designación. El sorteo de designación se realiza antes de los 70 días previos a la fecha de la elección o consulta popular, entre una lista de 75 ciudadanos con grado de instrucción superior y que se encuentren registrados para el voto digital.

38 organizaciones tendrán elecciones primarias cerradas

Corvetto indicó, además, que de las 39 organizaciones habilitadas para participar, entre alianzas electorales y partidos políticos, solo una realizará elecciones primarias bajo la modalidad de voto universal (un militante un voto). Tal como adelantó El Comercio, se trata del Partido Aprista.

“Hemos recibido información presentada por 39 organizaciones políticas acerca de su elección de candidatos. De todas, solo el Partido Aprista Peruano va por la modalidad de elección directa por afiliados. El resto van a utilizar la modalidad indirecta”, manifestó.

Los comicios primarios por afiliados se realizará el próximo 30 de noviembre, mientras que bajo la modalidad de delegados será el 7 de diciembre.

En paralelo, del 23 de noviembre al 14 de diciembre se habilitará la aplicación que permitirá la elección del local de votación y luego, el 5 de enero del 2026, comenzará la conformación de las mesas de sufragio.