La Asociación Judía del Perú (AJP) emitió un comunicado donde rechaza las expresiones vertidas del presidente de la República, José María Balcázar, sobre “teorías antisemitas” que culpan “a los judíos de haber empujado a Alemania a la guerra, debido a su control del comercio, la banca y la práctica de la usura”.

“Es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto”, indica el escrito.

La AJP indicó que repudian lo dicho por el jefe de Estado el día y espera “una pronta disculpa pública de quien nos representa a todos los peruanos”.

¿Qué dijo Balcázar en la CCL?

Durante su discurso por el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el presidente Balcázar mencionó un libro que, según indicó, sostiene que los judíos fueron “en parte” responsables de que Alemania fuera “empujada” a una guerra.

“Es un monumento para la historia del comercio, de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional de Alemania, cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos, porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura. Todos estos detalles históricos es necesario recordar a través de Escohotado que me parece que nos preparemos mejor y reconozcamos cuál fue la historia y el vía crucis de los hermanos que se dedican al comercio. Es realmente interesante”, sostuvo.