Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José María Balcázar, presidente del Perú. Foto: GEC
José María Balcázar, presidente del Perú. Foto: GEC
Por Redacción EC

La Asociación Judía del Perú (AJP) emitió un comunicado donde rechaza las expresiones vertidas del presidente de la República, José María Balcázar, sobre “teorías antisemitas” que culpan “a los judíos de haber empujado a Alemania a la guerra, debido a su control del comercio, la banca y la práctica de la usura”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.