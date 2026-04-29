Resumen
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La Asociación Judía del Perú (AJP) emitió un comunicado donde rechaza las expresiones vertidas del presidente de la República, José María Balcázar, sobre “teorías antisemitas” que culpan “a los judíos de haber empujado a Alemania a la guerra, debido a su control del comercio, la banca y la práctica de la usura”.
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