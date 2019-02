Asociación Judía pide a Alan García que rectifique "expresión discriminatoria"

La Asociación Judía del Perú exhortó al ex presidente Alan García a rectificarse sobre expresiones que tuvo en una entrevista publicada el último domingo.

"Profunda sorpresa y rechazo ha generado en nuestra comunidad la entrevista aparecida en el diario Trome y difundida en diversas redes sociales, donde se le atribuye -textualmente- la expresión 'mafia judía' para referirse a un conjunto de personas cuestionadas por usted", aseguró en una carta dirigida a García el pasado 25 de febrero.

En la entrevista que brindó el ex mandatario, se le preguntó por el periodista Gustavo Gorriti respecto a que lo había sindicado de querer frenar la investigación anticorrupción.

Ante esto, García Pérez respondió que Gorriti “trajo al Perú a la mafia judía de [Josef] Maiman”.

"Esa persona que trajo al Perú la mafia judía de [Josef] Maiman, de Avi Dan On y a la que él pertenecía con [George] Soros, el financista internacional, no tiene ninguna autoridad moral. Que se haya adueñado con dinero y con habilitad de la conducción de algunos medios, porque es así, del grupo que rodea al presidente, es una cosa, pero no goza de ninguna autoridad”, dijo al diario Trome.

La Asociación Judía del Perú le dijo a García que "en todos los años de su larga vida política -incluidos sus dos periodos como presidente de la República- nunca habíamos escuchado de usted una expresión que indicase, en forma exclusiva y discriminatoria, la religión de un grupo de personas; menos aun haciendo alusión a conspiraciones internacionales que solamente fomentan el resentimiento y el odio".

En tal sentido, solicitó que, en caso la expresión “sea efectivamente suya”, reflexione y se rectifique al respecto.

"En caso la cita sea efectivamente suya, lo invocamos a reflexionar sobre su afirmación y a rectificarse. Celebramos la libertad de opinión, pero no podemos aceptar expresiones que puedan alimentar ideas conspirativas que nada tienen que ver con la realidad", manifestaron.

García respondió con otra carta en la que ofrece disculpas a la comunidad judía y agrega que "el calor y la velocidad de la entrevista propiciaron un lapsus, confundiendo nacionalidad con religión".

