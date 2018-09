Atentado en calle Tarata: las claves del caso rumbo a la sentencia

El juicio oral contra el cabecilla terrorista Abimael Guzmán y miembros de la cúpula de Sendero Luminoso por el atentado en la calle Tarata, en Miraflores, se encuentra en su etapa final, pues este martes se dictará sentencia. El ataque ocurrió el 16 de julio de 1992, hace 26 años.

El caso está a cargo del Colegiado A de la Sala Penal Nacional, que preside René Martínez Castro e integran Edhin Campos Barrenzuela y Hans Contreras Cuzcano. En tanto, el Ministerio Público es representado por María Carrasco Gabriel, titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional. El juicio oral inició en febrero del 2017.

—El atentado en Miraflores—

Aquel 16 de julio de 1992, un coche bomba explosionó aproximadamente a las 9:20 p.m. en la cuadra 2 de la calle Tarata, en Miraflores. Se trató de un auto Datsun color guinda y sin placa de rodaje que contenía unos 400 kilos de dinamita combinada con anfo (nitrato de amonio con petróleo).



El saldo fue de 25 muertos, 5 desaparecidos y 155 heridos. Según testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el ataque estaba dirigido a sedes de bancos ubicados en la avenida Larco, pero como la zona estaba movida esa noche finalmente se dejó el vehículo sin ocupantes en la calle Tarata.



La explosión afectó un radio de 300 metros a la redonda resultando damnificadas unas 360 familias, según el Instituto de Defensa Civil. De acuerdo al informe de la CVR, el atentado fue parte de lo que el sanguinario Abimael Guzmán llamó como etapa de “equilibrio estratégico”, dando inicio al VI plan militar denominado “construir la conquista del poder”, el cual dirigía las acciones terroristas hacia Lima.



—Los procesados—

Además de Guzmán, son procesados otros once senteristas: Florindo Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’, Óscar Ramírez Durand ‘Feliciano’, Elena Iparraguirre, María Guadalupe Pantoja Sánchez, Osmán Morote Barrionuevo, Laura Zambrano Padilla, Margot Liendo Gil, Elizabeth Cárdenas Huayta, Edmundo Cox Beuzeville, Florentino Cerrón Cardozo y Moisés Simón Limaco Huayascachi.



Guzmán, recluido en la Base Naval del Callao, ya purga cadena perpetua por los atentados y asesinatos que ordenó desde que iniciara un despiadado ataque contra el Estado peruano en 1980. Morote y Liendo cumplen actualmente arresto domiciliario.



—La posición de la fiscalía—

La fiscalía solicita cadena perpetua para los procesados, aunque varios de ellos ya tienen anteriores sentencias por terrorismo con esa sanción.



Se les procesa por la autoría mediata del atentado que causó la muerte de 25 personas, pues se les imputa haber planificado y ordenado el ataque en Miraflores.



También se les acusa por el delito de narcotráfico. Según la procuraduría antidrogas, se ha comprobado además que el Comité Central de Sendero Luminoso autorizó al comité regional del Huallaga cobrar cupos a narcotraficantes que operaban en esa zona a cambio de darles protección.



—Primeros sentenciados—

En agosto de 1998, seis miembros de Sendero Luminoso fueron sentenciados como autores materiales del atentado en Tarata. La Sala Superior Penal Corporativa del Poder Judicial impuso penas de entre 25 y 30 años de cárcel y les ordenó el pago de una reparación civil de S/10’200.000.



Uno de ellos fue Juanito Guillermo Orozco Barrientos, apodado ‘Franco’, a quien se le atribuyó la responsabilidad de preparar junto a otros procesados el nitrato de amonio con petróleo y embolsarlo a fin de ser usado en el coche bomba.



—Testimonios—

El Informe de la CVR recopiló algunos testimonios, como el de Osvaldo Cava Arangoitia, hermano de Pedro Cava Arangoitia, un odontólogo de 27 años que murió producto de atentado. “[...] Ese día del atentado, fue un jueves, yo lo recuerdo muy bien [...] yo vivía en Tarata, [...] subí a buscar a mi hermano. En el trayecto del edificio, al subir, me pude encontrar con los vecinos que vivían en el edificio [...] muchos de ellos, por no decir todos, bajaban con los oídos con sangre, con la nariz con sangre, con heridas en la cara. Todos tenían algún tipo de lesión, definitivamente, no pude ver una persona en estado totalmente normal. En el trayecto también pude ver, cadáveres mutilados, pude ver escenas que realmente me hacían pensar de que estábamos viviendo una guerra…”, comentó.



Vanesa Quiroga Carbajal, por entonces de 12 años de edad, perdió una pierna. “Recuerdo como la gente corría de un lado para otro, ensangrentada y gritando […] Sabe, ya no tengo pesadillas como antes; sin embargo, a veces todas esas horrorosas imágenes aún dan vueltas en mi cabeza”, narró.