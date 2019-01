Audiencia contra abogados de Fuerza Popular se reanuda esta tarde

El Primer Juzgado Penal Nacional a cargo del juez Richard Concepción reanudará esta tarde la audiencia en la que se evalúa el pedido de la fiscalía para que se ordene la comparecencia restringida contra Giuliana Loza,defensora de Keiko Fujimori, y los abogados de Fuerza Popular, quienes ha sido incluidos como investigada en la indagación por los aportes a la campaña del partido antes conocido como Fuerza 2011.

Cabe anotar que el fiscal José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo esa investigación, solicitó la comparecencia con restricciones para Loza y los letrados Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Dánae Calderón Castro. A todos ellos les imputa el presunto delito de obstrucción a la justicia.

En la audiencia del pasado 28 de diciembre, el fiscal Pérez sustentó su pedido contra Loza. Dijo que para asegurar el normal desarrollo de esta investigación, la abogada Loza no se comunique directa o indirectamente con los investigados y testigos, salvo con sus defendidos Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella.



Pérez ha manifiestado que Loza, como abogada vinculada al estudio Ore Guardia, obstaculizó e impidió que testigos que aparecían como aportantes de Fuerza 2011 declararan la verdad. Según el fiscal, ella amenazó e indujo a estos testigos para que dieran testimonios falsos.

Entre los elementos de convicción que la fiscalía ha presentado contra Loza figura la declaración del investigado Vicente Silva Checa que la sindica como una abogada de Fuerza Popular que le hacía consultas.

También presentó como elemento de convicción un documento hallado durante la incautación en la casa de Silva Checa que pertenece al estudio de la abogada Loza y en el que se presentan análisis, sugerencias y acciones que se deben tomar en la investigación seguida contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de los aportes.

José Domingo Pérez también ofreció como elemento de convicción declaraciones de los testigos, Renato Castro y José Luis Somocurcio, quienes indicaron que Loza les pidió no ir a declarar a la primera ni segunda citación para ganar tiempo y preparar bien lo que tenían que decir ante la fiscalía para simular que había aportado a la campaña pese a que no lo hicieron.

Giuliana Loza manifestó en la anterior audiencia que ella solicitó declarar ante el fiscal cuando la incluyó en la investigación, pero que Pérez Gómez no la ha convocado hasta el momento.

La abogada aseguró ante el juez que "nunca he actuado indebidamente, jamás he delinquido, jamás he pasado las fronteras de lo legal" y negó ser abogada de Fuerza Popular.

La letrada sostuvo que no ha amenazado a ningún testigo ni ha obstaculizado la declaración de nadie. Agregó que las declaraciones de los testigos protegidos citados por el fiscal en su contra "no sirven de elementos de convicción sino que, por el contrario, no tendrían información de calidad para sustentar el requerimiento fiscal".

Loza aseguró que no hay una supuesta posibilidad de obstrucción en la investigación de su parte y solicitó al juez que se rechace el pedido de comparecencia con restricciones hecho por el representante del Ministerio Público.

En la audiencia de este jueves, el fiscal Pérez sustentará el pedido de comparecencia con restricciones contra Arsenio Oré y los otros abogados.