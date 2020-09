El exjuez supremo César Hinostroza y el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos no solo habrían coordinado directamente con los integrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). También lo habrían hecho a través de los asesores de esta institución, según revelan audios que se analizan en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y a los que accedió El Comercio.

Se trata de los exasesores Pablo Saúl Morales Reyna y Miguel Torres Reyna, para quienes el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, ha solicitado prisión preventiva por 36 meses.

Según la fiscalía, ambos han sido identificados por sus números telefónicos y la vigilancia policial. Se trata de dos abogados trujillanos que llegaron a laborar al CNM, tras la incorporación del expresidente de dicha institución, Orlando Velásquez Benites.

Según las pesquisas de la investigación fiscal, Morales Reyna trabajó directamente con el exconsejero Orlando Velásquez; mientras que Torres Reyna, laboró junto al exconsejero Hebert Marcelo.

Tanto Velásquez como Marcelo también vienen siendo investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

-Caso Los diez verdecitos-

Como se recuerda, uno de los casos más sonados en los que participó el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos fue la solicitud de “diez verdecitos” al magistrado Armando Mamani Hinojosa quien postulaba a la plaza de fiscal adjunto provincial de Tacna.

Es precisamente en este caso donde, ahora se conoce, intervino el exasesor Miguel Ángel Torres Reyna, quien trabajaba para el exconsejero Marcelo Cubas.

Según los hallazgos del Ministerio Público, el 26 de abril del 2018, fue Torres Reyna quien ingresó las preguntas al módulo informático “Guía de Entrevista” con las que debía ser interrogado el postulante Mamani Hinojosa.

Luego de ello, indican las averiguaciones fiscales y policiales, Torres Reyna se reunió con Walter Ríos, Gianfranco Paredes y Mamani Hinojosa. Allí le habría entregado las preguntas para su evaluación del día siguiente.

En efecto, el 27 de abril del 2018, Mamani se presentó a la entrevista en el pleno del exCNM, donde el ponente a cargo de realizarle las preguntas era el exconsejero Marcelo Cubas. Finalmente, Mamani Hinojosa fue nombrado en la plaza de fiscal en Tacna.

Fue ese mismo día cuando se registra la llamada de Ríos a Torres y le indica que estaba con “el hombre”, en referencia a Armando Mamani. Este último toma el teléfono y le agradece a Torres Reyna. El exasesor ofrece su ayuda para cualquier tema que necesite en Lima y le dice que siga celebrando.

Miguel Torres: Sí, doctor ¿Cómo está?

Walter Ríos:Hermano, hermano, Acá está el hombre para saludarte. Ya. Para agradecerte. Acá te paso.

MT: Ya doctor.

WR :El doctor Miguel Torres que estuvo con nosotros (le dice a Armando Mamani)

MT: Qué tal, ¿cómo está?

Armando Mamani: Aló

Aló, doctor ¿cómo está? Felicitaciones doctor, ah.

AM: Muchísimas gracias, doctor.

MT: A chambear nada más amigo, ya.

AM: Sí, voy a ser quedar bien doctor.

MT: Éxitos amigo, éxitos. Lo mejor para usted ¿ya? Y cualquier cosa acá tiene un amigo para lo que necesite en Lima ¿ya?

AM:Sí, doctor. Muchísimas gracias.

MT:Listo, doctor. Un abrazo. Cuídese. Siga celebrando. Hasta luego.

AM: OK. Gracias, doctor. Hasta luego

-”Todavía hay tiempo”-

Pero Miguel Torres también registra otra comunicación. Esta vez con el exjuez supremo César Hinostroza, quien le pregunta sobre la situación de “Fiorella Salazar”. Según las pesquisas la persona aludida sería una fiscal con la que ya Hinostroza habría conversado antes.

En el audio, Hinostroza le pregunta a Torres si aún puede enviarle el caso de Salazar, porque ya estaban cortos con el tiempo. El exasesor le dice que se lo mande de todas maneras y que no se preocupe.





César Hinsotroza: Aló. Miguelito.

Miguel Torres: Aló, doctor ¿Cómo está? Disculpe que no le haya podido contestar. ¿Todo bien?

MT: Bien doctor, en la chamba.

CH: Oye, hermano, quería coordinar. Creo que ya no hay tiempo para el lunes, Fiorella Salazar. Para el lunes.

MT: No, doctor.. mándeme…mándame. No se preocupe…

CH: Por Whatsapp. Ya.

MT: Por Whatsapp, no se preocupe. Todavía hay tiempo

CH: Porque Pablo me dijo que ya la ha apuntalado con la persona indicada ¿ya?

MT: Ya, doctor; no se preocuope.

CH: Y después ya nos comunicamos, tú elige nada más.

MT: Ya doctor, listo, chévere. Gracias.

CH: Ya, Miguelito. Gracias.

MT: Cuídese. Ya, doctor, hasta luego.





-El “pata” de Huaral-

El caso de exasesor Pablo Morales es similar a la de Torres. Una conversación suya con el exjuez supremo César Hinostroza, fue registrada el 2 de abril del 2018.

En el diálogo, Hinostroza le pregunta a Morales, cómo le iba al “patita de Huaral”, a lo que Torres le responde que “todavía no sale”. Luego, el magistrado le consulta por “Abel” y “Castro”. Sobre el último, el exconsejero le responde que con “una empujadita nada más”.

Pablo Morales : Don Cesitar

César Hinostroza: Y, hermano

PM: ¿Qué tal doctor?

CH: ¿Cómo estás?

PM: Vamos bien doctor, ah.

CH: Ya. ¿El patita de Huaral cómo fue?

PM: Todavía no sale. Va a mandar ahorita ya.

CH: ¿Y el de.. como se llama… Abel?

PM: Estamos bien ahí con Abel.

CH: Lo ves lo de Castro

PM: Ya, una empujadita nada más.

CH: Me llamas, ya.

PM: Lo llamo, lo llamo.





-La versión de los implicados-

El abogado Miguel Torres Reyna, reconoció haber tenido conversaciones con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos. Sin embargo, negó que haya tenido una actuación de aspecto penal como indica la fiscalía suprema.

Reconoció haberse reunido con el magistrado Armando Mamani Hinojosa, pero sostuvo que solo fueron asesorías. “Yo sí le di algunos consejos, le dije que revise las otras entrevistas, que los consejeros suelen preguntar los mismo, que suelen repetirse las preguntas, pero era información pública, estaba en el Facebook, yo sé que no debía sentarme con ese señor, pero yo no le pedí nada”, anotó.

Reconoció el audio, pero sostuvo que lo único que le dijo fue que “era su mérito porque eso es lo que yo pensaba”.

Aseguró que él no trabajó en el Consejo Nacional de la Magistratura para hacerse de dinero o de otro tipo de beneficio.

“Reconozco que he conocido y he tenido contacto con Walter Ríos y personas que estaban involucradas, no estoy orgulloso de mi conducta, pero no es una conducta delictiva”, sostuvo.

“Yo no tengo ninguna responsabilidad penal en este caso de mañana, estoy desde el inicio declarando desde las fiscalías provinciales, en las fiscalías supremas, he declarado en todas las fiscalías. En los mismos documentos que ellos presentan dicen que yo no le contesto a Walter Ríos”, agregó.

Por su parte, Pablo Morales dijo que ha reconocido todos los audios en los que ha sido implicado y que viene siendo investigado, no solo por la fiscalía suprema; sino también por la fiscal de crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez.

“Yo tengo audios con el señor Hinostroza, y yo ya he declarado sobre estos audios”, afirmó.

Los dos abogados, Miguel Torres Reyna y Pablo Morales, informaron que han venido siendo procesados bajo un proceso especial de colaboración especial. Por ello, ambos cuestionaron el pedido de prisión preventiva.

El Comercio pudo acceder a un informe elevado al despacho de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos -que ha solicitado la prisión preventiva contra ambos exasesores- dando cuenta que se estaba levantando la reserva de la identidad de ambos abogados que venían siendo colaboradores eficaces.

Oficio enviado a la fiscalía suprema transitoria en la que se informa que se ha develado la identificación de colaboradores eficaces.





