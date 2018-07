Para la policía y la fiscalía, José Cavassa Roncalla es el operador político de la presunta organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. El ex asesor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es uno de los once detenidos esta madrugada en un megaoperativo a raíz de audios que vinculan a jueces, empresarios y ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y que dan cuenta de presuntos malos manejos dentro del sistema de justicia.

Cavassa Roncalla es un abogado que desde la época de Vladimiro Montesinos se ha movido en las esferas políticas. No es primera vez que está involucrado en procesos judiciales.

Su nombre fue mencionado en el primer audio publicado por IDL-Reporteros. En la conversación –de febrero de este año–, el juez Walter Ríos, quien es el cabecilla de la organización, dice en la conversación que buscará a Cavassa para tender puentes con los ex consejeros Guido Aguila y Julio Gutiérrez para conseguir apoyo a la candidatura de Orlando Velásquez a la presidencia del CNM.

En las últimas semanas, Cavassa apareció en los medios por el caso de la presunta inscripción irregular de Podemos Perú, partido del ex congresista José Luna Gálvez. La ex asesora legal de la ONPE Susana Guerrero denunció que Cavassa, quien era gerente de Gestión Electoral, intervino en la inscripción del partido. Cuando salió del ente electoral, comenzó a trabajar en la Universidad Telesup, de Luna.

Hace unos meses, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 30 años de cárcel para Cavassa por el proceso del Caso ‘La Centralita’, en el que está implicado el ex gobernador de Áncash César Álvarez. El abogado ha sido denunciado por su actuación como ex gerente del Proyecto Chinecas. El proceso aún no pasa a juicio oral.

Cavassa además fue procesado por el caso de las firmas falsas de Perú 2000. Pese a que reconoció que cometió un delito, fue absuelto. Ahora permanecerá quince días detenido preliminarmente. La fiscalía presentará un requerimiento de prisión preventiva en su contra, como ya lo hizo con el ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos.